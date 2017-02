Finalizó uno de los hechos de más connotación histórica de San Juan, el 12da edición del "Cruce de los Andes" en el año de su Bicentenario. Es aquí donde el profesor Edgardo Mendoza tiene mucho que ver ya que fue quien fundamentó el paso del Gral. San Martín por el camino de "Los Patos" y además quien realizó el primer cruce junto al Ing. José Luis Gioja en el 2005. Lleva 33 años de profesión, los mismos que vive como historiador. Febrero es un mes que los sanjuaninos viven hechos importantes, Edgardo es la clave de los dos momentos que celebran hoy, como historiador y colaborador incondicional de Diario de Cuyo de 1984, este gran hombre hoy libera una de las batallas más dura de la vida, un tumor que afecta su cadera y por lo tanto sufre un 80 por ciento de invalidez. Así con simpleza, humildad, un buen humor, y mucha simpatía aceptó la charla con Revista Oh!, quien además deja siempre una enseñanza de vida, la de nunca bajar los brazos y lo demuestra con entusiasmo en su relato tanto en el Cruce de los Andes 2017 como su colaboración en la Fiesta Nacional del sol.





La expedición a los Andes 2017



Dio charlas para los participantes a punto de partir, una gran diversidad y cantidad de gente, (alrededor de 200) entre algunos de ellos, un diplomático, un sacerdote, gente de la federación Gaucha, mucha prensa y periodistas.

"Esto le hace muy bien a San Juan porque si analizamos la prensa de todo género escrita , televisada, radial o digital cuando hacen referencia a una provincia es porque hay una catástrofe. De modo que la prensa Nacional ahora replique en algo positivo como es el Cruce y pegados a San Martín, la expedición, me parece fantástico".



"Esta conmemoración tiene un doble espectro, por un lado el Cruce de los Andes, una expedición que durante varios días sigue exactamente el mismo camino que realizó San Martín en la alta cordillera y por el otro lado la Fiesta Nacional del Sol con su temática los 200 años del Bicentenario del Cruce.



Entre mis labores como historiador fui invitado por el jefe del destacamento "Juan Manuel Cabot" para dar una conferencia a los militares chilenos y, otra vez tuve la sorpresa en mi vida, poder ir conociendo al otro pueblo, su visión acerca de San Martín y la visión de los enemigos del prócer, ya que era muy popular en chile. Durante mi exposición hice una pregunta que permitió entender el momento histórico. La clase política chilena estaba dividida en dos sectores uno que encabeza Bernardo O'Higgins y otro que encabezan los hermanos Carrera; San Martín bien o mal tomo partido por O'Higgins con el cual realizó el cruce y los Carreras quedaron marginados teniendo problemas que llevaron a situaciones de extrema atención. Los hermanos Carrera eran tres varones y una mujer llamada Javiera, una mujer increíble para principios del siglo XIX, era muy popular en Chile. Entonces pregunte a los 35 militares argentinos si de ellos o entre sus familiares , amigos, vecinas, conocían a alguien que se llamara "Javiera", nadie levantó la mano e hice la misma pregunta a los militares chilenos y todos levantaron la mano. Esto demostró que Javiera es un nombre muy popular en Chile. Esto lo hice para poder entendernos, fue acercando posiciones y descubrir todos los presentes el deseo de confraternizar.





La fiesta de los sanjuaninos



"Cuando me enteré hace varios meses atrás que la temática de la FNS sería los 200 años del Cruce de los Andes, me puso muy contento. La sorpresa fue cuando me llamaron desde el Ministerio de Cultura y Turismo para que fuera asesor histórico, es decir que los fundamentos de la fiesta tuviesen una base real a pesar de que como todas las fiestas vividas tuviera arte, cultura y creatividad . Acepte y al mismo tiempo lamenté y me dolió porque hubo que realizar tareas que hoy me invalidan por mi tumor, esto hace que todo me cuesta más y no puedo realizar mis sueños. Sin embargo esta impresión muy pronto fue cambiando y comencé a sentirme satisfecho por la reacción que encontraba en la gente tanto a nivel intelectual, artístico y popular. Mucho apoyo,interés y cariño por la fiesta y por la gran obra del prócer. Fue enriquecedor para mí ya que pude darme cuenta que podía aportar mi granito de arena y fue entonces cuando me olvidé que estaba invalido y toda mi congoja. Es la respuesta de la gente, el apoyo, la posibilidad de reirme, de aprender, de llegar a todos con un mensaje claro. Esto hizo que se transformara en una experiencia única y de la cual estoy muy orgulloso de haberla realizado.



El guión surgió de un concurso donde se presentaron 17 guiones. Habían algunos trabajos muy superficiales, pero la inmensa mayoría eran magníficos, agregándose bocetos, relaciones con otros hechos históricos, trabajos de muy buena calidad. En una sociedad pequeña como la nuestra que se produzcan 17 guiones para competir es algo muy loable . El guión seleccionado fue con el acuerdo del jurado que conformábamos. Los integrantes de ese jurado calificábamos números de guiones y posteriormente nos enteramos que el guión ganador lo elaboró un actor sanjuanino radicado en Bs. As., él supo hilvanar muy bien lo histórico con lo actoral y la escena.



De modo tal que la gran gesta se traducirá en una fiesta que enseña donde lo histórico es bailado, cantado, iluminado, donde la destreza de la acrobacia también hace lo suyo, pero sin olvidar la televisión que es la que está en casi todos los hogares y familias a lo largo y a lo ancho del país. Este recurso es el más importante ya que no todos van al autódromo El Zonda Eduardo Copello. Una fiesta también sirve para aprender.





El futuro de San Juan



"Antes que nada debemos asentar que el Cruce no solo es para la provincia, gente, medios, etc. El gran fundamento del Cruce es la labor educativa, así como todos los años comienza un nuevo ciclo escolar, la misma tarea tiene el Cruce de los Andes, que se replique todos los años porque vienen nuevas generaciones. Y, además confraternizar con los hermanos chilenos. Debemos señalar algo importante que tiene que ver con lo internacional, luego de la cordillera está Chile y luego el océano Pacífico está Asia, los grandes mercados y a esos mercados llegamos a través de Chile, por ende la relación que debemos tener con ellos debe ser más que óptima para insertarnos en China, Indonesia, en India, etc. Las grandes causas deben ser asumidas por los sanjuaninos, la causa sanmartiniana es una. Hoy tenemos otras peleas que dar al igual que San Martín, y una de ellas es cómo nos insertamos en el mundo, un mundo que presenta dificultades. Asia debe ser nuestro cometido, es donde viven millones de personas y esto solo se logrará a través de Chile. Es con los hermanos chilenos con quienes podremos abrir caminos de oportunidad, así como ellos trabajan la minería hace más de 200 años. La cordillera es una geológicamente la misma, por ende si hay cobre, oro, plata, etc., de la cual vive Chile, debemos aprovechar su experiencia , capacidad y el desarrollo para tomar ese camino.





Los hechos que marcaron su trayectoria



- La primera vez que di clases en la facultad de Ciencias Sociales en la UNSJ, porque a la emoción de la clase que balbuceaba cuando hablaba, se dio que ese día conocí a quien luego sería mi mujer, con la cual he criado una hermosísima familia y tengo dos hermosos hijos.





- Cuando comencé a trabajar con Claudio Monachessi, coronel del ejército en Córdoba, reunir toda la documentación, empezar a estudiar, investigar y recopilar material sobre San Martín y el Cruce de los Andes, fue una ardua tarea. Sobre esto se trazaron las seis rutas y Monachessi que es un experto en fotografía satelital , armó los mosaicos satelitales de la cordillera y por ahí trazamos el camino . Al documento histórico se suma la fotografía satelital, con esto descartamos el error. En esos tiempos no habíamos elaborado el libro, pero comentamos el trabajo a un periodista de Diario de Cuyo y fue él quien escribe una nota al respecto: "Mendoza y Monachessi afirman que San Martín hacia el cruce por el caminos de "Los Patos". Ese artículo lo leyó el Ingeniero José L. Gioja, en ese momento gobernador de la provincia, y nos citó a casa de gobierno .



En dicha charla Gioja confirma con los historiadores el hecho Sanmartiniano y decide realizar el cruce por primera vez. En ese momento me cayo un balde de agua fría. A partir de aquí se comienza a organizar la primera expedición en el año 2005. Fue mi mejor experiencia vivida cuenta Edgardo cargado de sonrisa y hasta emocionado felizmente, el espectro de gente que fue era de todas las corrientes políticas. Recuerda con nostalgia la amistad de Pinedo que hasta lo fue a saludar cuando estuvo hospitalizado en Bs. As. Al mismo tiempo fue el cruce más desorganizado porque todos íbamos aprendiendo. La anécdota es que llevábamos un día de cruce y empezó a llover copiosamente, por lo tanto decidimos volver. ¡Qué vergüenza volver al otro día! Entonces un baquiano y arriero de gendarmería hablo y aseveró que más arriba encontraríamos el sol. Ahí sonó un silbato fuerte y continuamos camino gracias a este hombre.





El adelanto



Junto con el vice gobernador, Marcelo Lima, presidente de la Cámara de Diputados de San Juan y yo decidimos grabar la próxima FNS y luego elegir 25 fotos del Cruce de los Andes 2017, donde cada una lleve una pequeña explicación. Luego juntar todo el material histórico y llevarlo para recorrer los departamentos de la provincia, de este modo ningún habitante de este suelo quedará sin vivir los "200 años del Bicentenario del Cruce de los Andes" en San Juan.





La hazaña que marca su corazón





San Martín se convence que para liberar América hay que controlar Lima y sobretodo una enorme fortaleza naval llamada "El Callao", y para llegar allí hay dos caminos, uno por tierra atravesando infinidad de cordillera y el otro por mar desde Valparaíso, Chile embarcando y llegar a Lima. Ésta última es la que elige San Martín.



Mientras para llevar a cabo su estrategia pide la gobernación de Cuyo, con sede en Mendoza. En esos momentos Chile era un país independiente, vale la circunstancia. Institucionalmente más avanzado que la Argentina (1814).

Cuando obtiene la gobernación de Cuyo decide formar un batallón de granaderos como había hecho en la batalla de San Lorenzo, cruzar pacíficamente la cordillera y ponerse a las órdenes del gobierno chileno. Trae a Mendoza a su mujer , ella queda embarazada y piensa que va a poder hacer vida de familia ya que amaba esa ciudad. Ocurrió que 40 días después de haber asumido su cargo un ejército español derrotó a los chilenos en la "Batalla de Rancagua". Los demolió y así Chile pierde la libertad definitivamente, y muchos huyeron a Mendoza y San Juan.

Por eso San Martín opta por los O'Higgins. Frente a este desastre San Martín podría haber vuelto a Europa. Frente al enorme problema, él responde con un desafío mayor, armó un ejército para cruzar la cordillera y restaurar la libertad en Chile. Es ahí cuando surge el mejor San Martín y es lo que hago yo todos los días de mi vida, responder con un desafío mayor frente a mi enfermedad.

Fotos: Maximiliano Huyema