Desde siempre se ha dicho que la meca del cine, Hollywood, ha sido y es un territorio ganado por cineastas, productores, directores, actores y actrices y guionistas judíos. Cientos y miles de nombres corroboran esta premisa. Pero las fronteras se han ido extendiendo. Quizás con menos maquinaria publicitaria pero no menos talento ni menos necesidad de hacer arte con aquellos valores transmitidos de generación en generación. De hecho, aquí en Argentina, hay algunos artistas que llevaron obras al cine con una impronta marcada por las raíces, las tradiciones, las creencias y hasta las huellas que dejaron marcadas los horrores del Holocausto o los atentados terroristas vividos aquí. Otros, que sin ser judíos, tomaron temáticas netamente judías y no por eso, menos universales- para convertirlas en guiones de cine. Justamente para mostrar esas producciones (más otras invitadas especiales de otros puntos del planeta), es que desembarca el Festival de Cine Judío del Oeste. Es una iniciativa de la Sociedad Israelita de San Juan, en el marco del Espacio de Arte que desde hace unos años promueven en su sede, según explicó el presidente de la entidad, Leonardo Siere.

"Hablamos con los productores y directores de las películas y les pareció interesante llegar hasta aquí con sus trabajos para ponerlos en la discusión de todos los sanjuaninos'', agregó el dirigente de la comunidad judía.

Serán cuatro días, del 27 al 30 de marzo, para poder mirar con -otros ojos probablemente- películas no siempre taquilleras -que no es fácil encontrarlas en las salas de las cadenas comerciales ni en las plataformas- pero llenas de un mensaje que obliga a repasar la historia, la convivencia, el respeto por el otro. Una propuesta interesante, no sólo para los cinéfilos, sino también para los curiosos.

La apertura será este lunes 27 de marzo, a las 17:30 y luego de las palabras de bienvenida de los organizadores de inmediato comenzará la proyección de las primeras producciones. Esta previsto que tras la presentación de cada película -durante todas las jornadas del evento- habrá un espacio de intercambio y debate con los directores, como Poly Martínez Kaplun y Iván Cherjovsky, que llegarán a la provincia para hablar sobre sus obras cinematográficas y responder a todas las preguntas de los presentes.

El 28 de marzo, a las 17:30, Cherjovsky expondrá sobre "La historia de los judíos y el cine'' mientras que el miércoles, a las 18, habrá una charla sobre Educación y Memoria, compartida entre el presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits, la Embajadora de Polonia en Argentina, Aleksandra Maria Piatkowska y el vicegobernador de la provincia, Roberto Gattoni. Ese martes -a las 20:15 horas- y miércoles (a las 19:30 horas) habrá un conversatorio con Nabel de Jinich, ex directora ejecutiva del Museo del Holocausto en Argentina, quien también es parte como asesora regional para Argentina, Chile, Uruguay y Perú de la "USC Shoah Foundation Institute for Visual History and Education, presidida y fundada por el cineasta Steven Spielberg para dejar testimonio fílmico de lo ocurrido antes, durante y después de la Segunda Guerra Mundial.

La participación es abierta a todo público, libre y gratuita. Toda la actividad se desarrollará en el Auditorio Emar Acosta, el anexo de la Legislatura, ubicado en calle Laprida.



Homenaje



Como una de las películas del festival es la que cuenta la vida de Janusz Korczak, un médico pediatra pero fundamentalmente pedagogo innovador, que dejó muchas huellas a través de sus publicaciones sobre la teoría y la práctica de la educación y fue precursor de la lucha en favor de los derechos y la igualdad de los niños; a 80 años de su fallecimiento, se colocará una placa en la obra del artista sanjuanino Mario Pérez, que recuerda su figura. Se hará el 30 de marzo, a las 10 horas.



Se enciende la gran pantalla



27 de Marzo



18:00 horas/ "La Casa de Wannsee'' (70 minutos).

Dirección y guión:Poly Martínez Kaplun

Sinopsis:Impulsada por la decisión de su hijo de celebrar el Bar Mitzvah, la directora Poli Martínez Kaplun -que nunca fue judía practicante- empieza a indagar acerca de la historia de sus antepasados, judíos alemanes que debieron exiliarse para escapar del nazismo. Esta búsqueda la lleva a emprender un viaje por Europa en el que visita la casa que pertenecía a su bisabuelo, el filósofo y psicólogo Otto Lipmann, en las afueras de Berlín. A través del viaje, fotos, documentos y entrevistas con familiares, la directora reconstruye el pasado de su familia y presenta una reflexión acerca de la discriminación, la identidad y la memoria.

El dato:Este documental argentino se estrenó en 2019 y ya recibió el premio de la Audiencia como Mejor Documental en el Miami Jewish Film Festival. Es el segundo de autoría de Martínez Kaplun.



28 de Marzo



16:15 horas/ "Lea y Mira dejan su huella'' (52 minutos)



Dirección y producción:Poli Martinez Kaplun, también guionista con Nora Elena Acrich Ernesto Felder (SAE)

Sinopsis:Mira Kniaziew de Stuptnik -lleva tatuado A 15538- y Lea Zajac de Novera -33502- son sobrevivientes de Auschwitz-Birkenau, el más grande de los campos de concentración y exterminio del régimen de la Alemania nazi tras la invasión de Polonia a principios de la Segunda Guerra Mundial. Luego de una infancia feliz y una adolescencia truncada, ambas parten a la Argentina donde desarrollan sus vidas sin olvidar. Estas dos mujeres, unidas por una entrañable amistad, tienen la decisión, la fuerza y la voluntad de recordar y transmitir uno de los hechos más crueles del siglo XX. ¿Qué recursos desarrollaron para hacer frente a la vida, cuál es su mirada desde la vejez?; ¿El tiempo apacigua las heridas?, ¿Se puede perdonar?, ¿La vida puede tener sentido luego del infierno?. Ya en el ocaso de sus vidas y a través de este documental, nos brindan un conmovedor ejemplo de resiliencia.

El dato:Se estrenó en 2016. Recibió los premios de Excelencia a la Mejor Directora Mujer (Poli Martínez Kaplun), a Mejor Música (Cesar Lerner) y Mejor Editor (Ernesto Felder) en los Hollywood International Independent Documentary Awards. Fue Selección Competencia Oficial en los festivales: Gasparilla International Film, Marbella International Film Festival, San Luis Obispo International Film Festival y Houston Latino Film Festival



19:15 horas/ Ojos del Holocausto (56 minutos)



Sinopsis:Este documental húngaro que se estrenó en el año 2000 fue realizado por Steven Spielberg y Survivors of the Shoah Visual History Foundation, con el director Janos Szasz, hijo de sobrevivientes del Holocausto. Reúne entrevistas a los sobrevivientes de los campos de concentración nazi en Hungría. Los testimonios están ilustrados en un noticiero cinematográfico de la época y fotos del archivo.





29 de marzo





19 horas/ Korczak (115 minutos)

Dirección:Andrzej Wajda

Sinopsis:Película polaca que transmite la biografía de Janusz Korczak, escritor, profesor y médico, que es recordado por su labor como director de un orfanato para niños judíos en Polonia durante los primeros años del nazismo. En 1942, sin embargo, se vio obligado a trasladar a doscientos huérfanos judíos al Gueto de Varsovia, desde donde, poco después, fueron enviados a Treblinka. Basada en hechos reales.

30 de Marzo



17 horas/ La Jerusalem Argentina (59 minutos

Guión y dirección: Melina Serber, Iván Cherjovsky.

Sinopsis:En Moisés Ville, un pequeño pueblo rural de Santa Fe, los últimos descendientes de los míticos gauchos judíos han emprendido la lucha contra el olvido: atesoran las reliquias de los pioneros en un impresionante museo, acompañan a los turistas por las sinagogas vacías y rememoran los sabores judaicos comprando leicaj (torta de miel típica) en la panadería. Mientras tanto, todos esperan ansiosos la llegada de la Fiesta de Integración Cultural, el evento que define a este exótico rincón del mundo.

El dato:Recibió el Premio a Cineasta Emergente en Global Migration Film Festival y a Mejor Película Documental en Premios Latinos, Marbella. Fue Selección Oficial en ARFECINE y Punta del Este Jewish Film Festival.





18:30 horas/ Algunos que Vivieron (55 minutos)



Dirección: Luis Puenzo.

Sinopsis:El film entrelaza relatos personales de sobrevivientes del Holocausto radicados en la Argentina y Uruguay con imágenes documentales de la Shoah. En sus testimonios, cuentan tanto sobre el clima de creciente antisemitismo en Europa en los años anteriores a la Segunda Guerra Mundial, como los sufrimientos que padecieron durante la misma y en la etapa posterior a ella. El director ensambla esos testimonios con los episodios más oscuros de la historia argentina reciente, logrando un efecto singular.