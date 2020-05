No quedaron existencia en los galpones de las uvas secadas al sol el año pasado.

Según un informe reciente de la Cátedra de Agronegocios elaborado con información estadística de empresas privadas y el INV, entre otras fuentes, en el primer mes de este año se concretaron operaciones de exportación de pasa de uva U$S 1,6 millones de valor FOB, abonados sobre unos 858 mil kilogramos de este noble alimento.

Para obtener un kilogramo de uva secada al sol, son necesarios aproximadamente 4 kilogramos de uva conforme al contenido de azúcar en los granos.



Es decir, el viticultor es el primer eslabón de una larga cadena de agregado de valor y generación de empleo altamente especializado, en función del actual grado de tecnificación existente en el cultivo, que su vez es mano de obra intensivo. Y luego en los procesos de secado, selección, empaque y comercialización que hemos informado siempre en este diario.



Claro está que esta cadena es la que se distribuye los U$S 314 millones de divisas generados en los últimos 5 años y que, este instituto de investigación, la venta externa promedio anual significó un ingreso de U$S 62,81 millones anuales, mientras el año pasado se exportaron casi 38 millones de kilogramos por un valor Fob de U$S 76,8 millones y el año récord fue el 2018, con 44 millones de kilogramos por valor Fob de U$S 86,1 millones.



Claro está para este estudio que la mayor parte de las ventas depende de Brasil, mercado que adquiere cerca del 64% de la uva secada al sol en San Juan, provincia que produce y exporta el 93% o más de la pasa argentina.



Los mercados más importantes luego del brasileño son los EEUU, aunque muy ciclotímico en sus pedidos; y Colombia entre otras naciones.



La producción procesamiento y exportación de uva desecada al sol o pasa de uva ha ganado en número importante de viticultores y empresarios exportadores desde fines de los años 70 del siglo pasado, dedicados a esta actividad en San Juan.



Sólo el 3,5% de los 2.519.886.200 kilogramos totales cosechados el año pasado fueron a pasa de uva según la Cátedra de Agronegocios en base a datos del INV, comparado con todos los destinos como vino, mosto y uva en fresco.



87.749.900 kilogramos de uva totales cosechados en el país fueron desecadas al sol y San Juan respondió aproximadamente por el 93% de ese volumen de racimos, es decir, 81.822.400 kilogramos. Las otras provincias elaboradoras en mucha menos proporción son Mendoza y La Rioja. En la década pasada, el ingreso de uva a los secaderos creció, luego de muchos altos y bajos, un 94,5%. En el 2010 los secaderos recibieron solo 45.109.500 kilogramos de uva. Cifra que no fue alcanzada en la presente cosecha.



Montar un parral demanda una inversión aproximada a los U$S 24 mil, incluyendo el costo del terreno, que hoy oscila de los U$S 4.000 a los U$S 10 mil según la zona, calidad de suelos y agua para riego. Y el costo por planta de vid ronda los U$S 1,20, por ejemplo; entre otros componentes.



Cuidar las inversiones privadas es parte de las políticas públicas implementadas en los últimos años en San Juan y su responsabilidad es tanto del sector público y privado que conforman el Estado.





EN NÚMEROS



