Los chicos iniciaron un año más de clases con todas las responsabilidades que eso implica, tanto para ellos como para sus papis, pero hay un tema que suele no quedar entre las prioridades sino que por el contrario se resuelve con un poco de dinero para comprar "algo" en el kiosco. Efectivamente se trata de la merienda o colación que los niños hacen en la escuela, salvo los pequeños del Nivel Inicial que cuentan con un listado de opciones para cada día por sugerencia de la seño. Sin lugar a dudas, esta comida no es un detalle menor teniendo en cuenta que en San Juan uno de cada seis chicos padece sobrepeso u obesidad debido a los malos hábitos alimentarios y la vida sedentaria que provoca el uso de aparatos y juegos electrónicos.



También es cierto que es más barato comprar una tortita que otro alimento que aporte nutrientes funcionales, es decir todos aquellos que un niño necesita para poder realizar sus actividades de manera saludable. Pero la creatividad y el cambio de hábitos que debe iniciarse desde la casa pueden ayudar a mejorar la calidad de los alimentos que se consumen.



En San Juan han surgido algunos nuevos emprendimientos que brindan la solución para consumir snack saludables, mix de cereales o de frutos secos, barras de granola, mezcla de frutos disecados como manzanas, bananas, entre otros, hasta golosinas saludables.



A la par, Florencia Peláez, licenciada en Nutrición, atenta a esta situación, brinda conceptos y recetas para aquellos papás que quieren economizar o simplemente ser los autores de las preparaciones que sus hijos llevarán cada día al colegio.





Inti Huasi



Golosinas naturales





Inti Huasi es un almacén natural de Matías Becerra, que además cuenta con un kiosco de golosinas saludables. Es que indudablemente los buenos hábitos alimentarios deben comenzar en la niñez, y con ese concepto y la ayuda de su esposa Laura Notario, licenciada en Nutrición, surgió la idea de elaborar barras de semillas, de maníes, snacks de semillas de girasol y maní tostado con sal marina; granolas, praliné, entre otras. Verdadera exquisiteces que se elaboran con azúcar integral mascabo, sin saborizantes ni conservantes.



"Observamos que había una gran necesidad de tener alimentos saludables tanto para grandes como para chicos. Por eso las golosinas fueron pensadas como colaciones que contienen fibra, proteína y todo lo necesario para mantener estable la energía de los pequeños y también de los deportistas", cuenta Laura.



Estas golosinas especiales se pueden adquirir en la esquina de calle 25 de Mayo y Estados Unidos y muchos otros sitios, incluso en la verdulería Mundo Frutal -Libertador antes de Alvear-, con la idea que los papis aprovechen para incorporarlo junto con las frutas, incluso combinarlos.



Cada colación está pensada para cubrir los requerimientos nutricionales necesarios para una media mañana o media tarde, indican en Inti Huasi, donde además se elaboran los productos con materia prima ecológica de primera calidad.

Se encuentran en el mercado a un precio que oscila los 20 a 25 pesos.



Snack saludable



Energía en bolsitas



La idea de hacer "algo" juntos, rondó siempre en la cabeza de tres grandes amigos: Mariano Genovese, Luis y Laura Martínez. Así fue que hace poco más de un año decidieron generar un novedoso emprendimiento: "Snack saludable" que consiste en la producción de porciones de frutas deshidratadas en paquete (ahora también se sumaron verduras).



Un horno convector con capacidad para seis bandejas fue lo que les permitió comenzar con el proceso, pedir asesoramiento a especialistas y así iniciar una etapa que ya va dando sus primeros frutos.



Actualmente tienen en el mercado bolsitas de 30 gramos con rodajas de manzanas, bananas y peras, todas deshidratadas, y un mix de estas tres frutas con almendras, pasas, nueces y frutillas.



"Cada una equivale a una fruta y media natural debido a la concentración de azúcares y vitaminas que se produce en este proceso, lo que equivale al 50 por ciento de la ingesta diaria de este alimento", cuenta Mariano.



Desde el año pasado ya comenzaron a proveer al kiosco de la Escuela Rivadavia, al Colegio San José y ahora se están sumando el Colegio Santa Rosa y la Escuela Mosconi de Rivadavia.



"En forma directa vendemos en la feria Agroproductiva que organiza todos los meses el Ministerio de la Producción, además de otras que nos invitan, incluso hemos estado en la Fiesta del Sol que ha sido una gran vidriera", agrega Genovese.



El precio de cada paquete es de 25 pesos, mientras que el mix asciende a 30 o 35 pesos, y tienen una vida útil que oscila entre dos y tres meses siempre que estén resguardados del excesivo calor y se mantengan a temperatura ambiente.



Econuez



Nuez y mucho más

Los frutos secos se apoderaron de la rutina de Mariella Incerti por dos vías coincidentes: una, ella dio un giro a su alimentación cuando decidió hacerse vegatariana y así fue contagiando al resto de su familia y dos, porque había que aprovechar la cosecha de nueces que produce su hermano en Calingasta. Estas dos razones fueron las que hiceron nacer hace tres años a Econuez, un emprendimiento que fundamentalmente comercializa nueces y delicatessen a base de ésta (como bombones y granolas), además de otros frutos secos como almendras y pasas, mixes con semillas activadas y cereales, entre otros productos cuyo sello es que sean sabores netamente sanjuaninos.



"Somos una pequeña empresa familiar que tiene la intención de aportar alimentos saludables, nutritivos, energéticos y exquisiteces. Al principio consumíamos solo nosotros, pero fuimos tentando a deportistas, atletas, público en general y también niños que desean una mejor alimentación'', cuenta Mariella, quien lleva adelante este emprendimiento junto a su hija Florencia.



En sus góndolas se pueden conseguir mix sin azúcar (sólo nueces y almendras), mix de nueces, almendras, pasas y banana deshidratada (opcional) con miel, granola de nuez con pasas y coco o de nuez con chocolate y semillas, crocantes de nuez y cereales, nueces confitadas, naranjitas glaseada con nuez bañada en chocolate, bombones de alcayota, higos, membrillos, kinotos con nueces. Se venden por cuarto kilo o la cantidad que el cliente desee. Generalmente los mix y granolas son los más elegidos por los chicos para combinar con yogures y frutas frescas.



Para comprar en Econuez hay que hacer los pedidos por Facebook (econuez), Instagram (econuez.sj), o al mail [email protected], ya que tienen un local en el que sólo se hacen retiros de mercadería o degustaciones (está en 25 de mayo 65 oeste). También se la encuentra en la feria agroproductiva del Ministerio de la Producción.



Herboristería Andante



Precursores del mercado



La Herboristería Andante es el paraíso para quien quiere comer cosas diferentes. No es difícil tentarse con cereales, granolas y mix de frutos secos, barritas, jugos naturales y panificados con diversas harinas integrales y azúcar integral de mascabo o endulzados con stevia, porque en este comercio allí hay variedades para todos los gustos y edades. Generalmente la compran los grandes pero los chicos terminan siendo grandes consumidores. Además venden productos aptos para celíacos y sin lactosa.



Comenzaron hace 5 años y medios como un emprendimiento que no tenía local y sólo se manejaba por Internet. A esta altura de las circunstancias ya tienen dos locales (en Libertador 2537 oeste, en Rivadavia y en España esquina Mitre) y han marcado un camino.



Si bien muchos productos se venden en paquetes cerrados, hay otros que comercializan a granel. Inclusive venden materias primas para hacer en casa las barritas de cereales por ejemplo.



"Muchas familias compran granola para consumir con yogurt o con jugos en el desayuno. ¿Pero qué ocurre? Se la devoran los chicos porque les gusta, no porque se queden con hambre'', cuenta Nicolás Pujovich, el propietario, sobre el creciente consumo por parte de los niños de sus productos al punto que Herborístería Andante desde hace un tiempo ya provee al kiosco saludable que han armado los padres del Colegio Mercedario como inquietud para modificar los hábitos alimentarios de los alumnos.



En la página de Facebook (Herboristeria Andate) se puede ver la lista de precios.

Entrevista/Florencia Peláez, licenciada en Nutrición

Variedad de alimentos



Dedicar un tiempo a la merienda o colación que llevará un hijo a la escuela, es fundamental para su buen crecimiento. Lo ideal sería programar la semana para evitar improvisaciones que suelen terminar en comida 'chatarra'. La especialista en Nutrición Florencia Peláez, ayuda a resolver algunas inquietudes para resolver esta tarea diaria.



-¿Qué se entiende por merienda saludable?



Es aquel alimento nutritivo, variado y adecuado para cada niño. Cuando uno dice saludable significa que debe cumplir con todos los principios nutritivos, es decir contener hidratos de carbono, proteínas, grasas, vitaminas y minerales.



- ¿Cómo debe estar formada?



Por una parte de hidratos de carbono que puede ser una tortita, pan, una tostada, avena u otro cereal; una parte de lácteos como yogur, leche o queso, en lo posible que sean descremados para evitar el alto consumo de grasas. También una parte de frutas para aportar fibras, vitaminas y minerales. En el caso que el chico sea obeso o tenga sobrepeso, es más importante aún que incorpore estos nutrientes para evitar que pase muchas horas sin comer.



-¿Cómo se calcula cada porción?



Cada merienda debe contar con un vaso de leche o yogur, un puñado pequeño de cereales y una fruta pequeña. También se puede hacer un licuado de fruta con leche o yogur. Otro día puede ser una tostada con queso para reemplazar y no cansar con lo mismo.



-¿Y para la colación o merienda escolar?



Lo ideal para reemplazar las tortitas o semitas es darle en un recipiente una tostada con queso acompañada por un jugo de fruta natural o un licuado preparado en casa.



Este se puede colocar en un envase personal bien cerrado para evitar las gaseosas y los jugos envasados. También puede optar por frutas picadas, sin agua para que no se derrame en la mochila, o brochet de fruta siempre que no sean pequeños y puedan lastimarse con el palillo. El tema es tratar de variar cada día para no cansarse. Una buena idea es que los papis programen qué llevará el chico cada día para que consuman alimentos saludables.



-Ya que los kioscos saludable aún no prosperan en las escuelas, ¿qué puede elegir aquel niño que no lleva nada desde su casa?



Puede ser un turrón, una tutuca, una barrita de cereales, un paquetito de galletitas tipo Maná, es decir sin relleno ni con tanto agregado de grasas. Es bueno que el niño tenga esa capacidad para elegir, pero también en la casa debe recibir ese ejemplo, si no hay conducta en la familia, difícilmente el chico vaya a hacer esta elección. También es muy positivo que se acostumbre a preparar su leche u otros alimentos sencillos para lograr esa capacidad. Otra cosa que se debe practicar es el patrón de horarios, es decir a tal hora se desayuna, a tal hora se almuerza y en la escuela se come la merienda en determinado recreo. Más si luego de la escuela se va a practicar algún deporte u otra actividad en la que se pierdan muchas energía. También hay que tener en cuenta que el niño debe tomar agua suficiente para estar hidratado.



-No respetar los horarios de las comidas ¿puede contribuir al sobrepeso?



Si totalmente. Es muy importante empezar por el desayuno, nunca irse sin comer nada porque luego el niño compra un sandwich y una coca o cualquier comida chatarra. El desayuno se debe formar de la misma manera que una merienda. Del mismo modo respetar los horarios de las otras comidas y colaciones para no llegar con hambre y devorar todo.



-¿Qué opinas de los snack saludables?



Son muy buenos y si se trata de un mix de frutas disecadas cada persona debe tomar como medida óptima un puñado a mano cerrada. Esa cantidad provee los nutrientes necesarios, o se puede tomar como medida el recipiente que traen los yogures en la parte superior. También se debe tener en cuenta que si se compran tutucas en bolsas grandes se deben fraccionar las porciones para no comer de más.



-En el caso de no llevar jugo o licuado preparado en casa, ¿qué tipo de bebida pueden elegir los chicos?



Hay que enseñarles que elijan el que tiene menos azúcar y conservantes, pero siempre es mejor y más barato llevar uno hecho con fruta natural. Incluso pueden llevar semillas licuadas o trituradas para que sea aún más nutritivo.



Recetas



Florencia Peláez, especialista en Nutrición, dio algunas recetas muy fáciles de preparar en casa para la merienda escolar.



Barritas de cereales en el microonda



Ingredientes: 5 cucharadas de salvado de avena o avena instantánea; 1 cucharada de edulcorante líquido; 3 cucharadas de leche; 1/2 cucharada de polvo de hornear; esencia de vainilla, canela y ralladura de naranja a gusto; chips de chocolate; pasas de uva.



Preparación: Mezclar el salvado de avena con edulcorante; agregar la leche, esencia de vainilla, el polvo de hornear y mezclar. Acomodar las barritas en un tupper y cocinar al microondas por una hora y media. Luego se dan vuelta y se cocinan un minuto más.





Galletas de avena y banana



Ingredientes para 9 galletitas: 85 gramos de avena; una banana chica (100 gramos); edulcorante; esencia de vainilla; pasas (opcional).



Preparación: Pisar la banana, mezclarla con todos los ingredientes. Luego colocarlas en una placa. Llevar a horno moderado por 10 minutos.





Galletas de coco sin gluten



Ingredientes:100 gramos de coco rallado; 4 cucharadas crema de leche (pueden remplazar por manteca o aceite); endulzante apto para cocción (o 50 gramos de azúcar integral); 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional); 1 huevo y 6 cucharadas de premezcla apta para celíacos.



Preparación: Poner todos los ingredientes en un bowl. Integrar bien con una cuchara.



Si tienen alguna fruta seca a mano se puede picar y agregar. Enmantecar una placa y distribuir cucharaditas de masa. Mojar la cuchara y achatar las galletas. Si no quieren



agregar aceite pueden utilizar papel manteca. Llevar a horno fuerte por 10 minutos o hasta que se doren en la base.



Pancakes de avena



Ingredientes para 5 o 6 pancakes: 2 huevos; 2 claras; 4 cucharadas de avena; 4 cucharadas de coco; esencia de vainilla; edulcorante y canela.



Preparación: Colocar todo en la licuadora o realizarlo en un bowl revolviendo con cuchara. Luego llevar pequeñas porciones a una sartén e ir haciéndolos de a uno.