La maleza es toda aquella hierba o planta que crece fuera de lugar, allí donde hemos previsto que crezca otra cosa. No sólo proporcionan una fea estética dando sensación de abandono sino que también compiten con el césped natural por el agua, nutrientes, sol y espacio. Por tal razón la definición de maleza no es otra cosa que una planta indeseable que crece de forma silvestre en una zona cultivada o controlada por el ser humano como cultivos agrícolas o jardines. Esto hace que prácticamente cualquier planta pueda ser considerada mala hierba si crece en un lugar en el que no es deseable. Un ejemplo característico, la menta, que aun siendo una planta aromática, se considera indeseable en praderas de césped donde tiene tendencia a prosperar.

Por regla general las malas hierbas suelen crecer de forma natural, y además con considerable vigor por tratarse en la mayoría de las ocasiones de especies endémicas muy adaptadas al medio y por tanto con gran facilidad para extenderse. Por ello, la catalogación de malas hierbas es poco menos que imposible y además arrojando cifras tremendamente dispares en función de cada ubicación geoecológica.

> Prevención

Las malezas sólo crecen porque se les ha permitido crecer debido a una falta de cuidados que lo eviten. La mejor manera de prevención es dispensar al césped natural los cuidados que necesita.

Los cuidados básicos en un césped que evitarán que aparezcan son:

Un corte adecuado. Demasiado corto permite a la maleza competir con el césped natural ya que este último no puede desarrollarse lo suficientemente denso como para taparlo. Un corte demasiado alto tampoco es beneficioso ya que estimula a la maleza a crecer buscando la luz del sol. En verano el corte debe ser semanal.

El riego y fertilización inadecuados erjudican al césped natural y por el contrario beneficia a la maleza que se adapta mejor a esas condiciones.

Es más fácil controlar y eliminar las malas hierbas en cuanto aparecen, cuando están tiernas y en periodo de desarrollo. No les dé tregua, si las deja desarrollarse sus raíces serán más fuertes, podrán seguir brotando si les arrancamos sólo las hojas y pueden echar semillas que consigan dispersar aún más la maleza. Además, contra más desarrollada esté la planta más inmune será a tratamientos químicos.

No sólo hay que prestar atención a las malas hierbas en Primavera , período en el que surgen con más vitalidad, también hay que estar atento al resto del año ya que existen muchas especies que se desarrollan en otras estaciones.

, período en el que surgen con más vitalidad, también hay que estar atento al resto del año ya que existen muchas especies que se desarrollan en otras estaciones. En un césped natural hecho con tepes o panes salen menos malezas.Hay que mantener el césped libre de plagas y hongos ya que un césped débil tiene menos fuerza para luchar contra las malas hierbas.

> Malas Hierbas

Podemos distinguir dos tipos de malas hierbas:

De Hoja Estrecha o Monocotiledóneas: Son, entre otras,

Son, entre otras, De Hoja Ancha o Dicotiledóneas: Son, entre otras, la Acedera, Amapola, Cenizo, Diente de León, Hierba de Halcón, Jaramago, Llantén, Milenrama Ranunculus, Senecio, Trébol, Velosilla, Verdolaga.



Métodos para combatirlas

Podemos eliminarlas arrancándolas a mano o con productos químicos.

Eliminación manual: Arrancándolas a mano o con una azada. Es una buena opción cuando la parcela de césped natural es pequeña¦, y no está muy poblado de malas hierbas. Habremos de cuidar que salgan de raíz. Algunas no volverán a salir, con otras especies será necesario re-arrancarlas cuando salgan de nuevo hasta que se debiliten y dejen de brotar.

Eliminación con herbicidas: Cuando se trata de Dicotiledóneas (hierbas de hoja ancha como el trébol) es más fácil acabar con ellas. El problema está con las Monocotiledóneas, ya que son de la misma familia que el césped natural y un empleo poco selectivo del herbicida podría dañarlo también.



Ahora bien, antes de colocar un herbicida se recomienda tomar asesoramiento profesional para no dañar la carpeta de césped completa y también las plantas que están alrededor. Cuando el césped natural ya esta desarrollado y nos gusta ver el césped limpio de toda maleza, podemos aplicar un herbicida 2 veces al año (consultar en un agroquímico).

> Tipos de herbicidas

Según la manera de actuar del herbicida podemos hacer la siguiente clasificación:

Herbicidas Sistémicos: Penetran en la planta a través de las hojas y raíces, recorriendo su interior y matándolas.

Herbicidas de Contacto: Destruyen las zonas de la hierba que entran en contacto directo con el herbicida y la planta muere al no ser capaz de nutrirse por no poder realizar la fotosíntesis.

Precauciones a tener en cuenta



Hay que leer la etiqueta del producto y seguir todas las indicaciones de seguridad para eliminar riesgos y mejorar la eficacia, aún siendo asesorado.

Es imprescindible asegurarse de que: