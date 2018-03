Los pilares. Lograr rentabilidad y competitividad entre las empresas que componen el sector no metalífero a través de la incorporación tecnológica será el desafío del proyecto.

En dos años será una realidad el Centro integral de Servicios Tecnológicos para minerales no metalíferos a través del cual se busca brindar servicios analíticos al sector. Gestionado desde el Ministerio de Minería provincial, es una iniciativa con la que se pretende la medición de la calidad y composición precisa de los minerales de base de uso industrial. El proyecto propone aumentar y fortalecer los procesos de innovación tecnológica que actualmente se verifican en el Aglomerado Productivo Industrial Minero no Metalífero, responsable de la extracción, industrialización y comercialización de minerales no metalíferos y rocas de aplicación.

Recientemente se anunció su financiación a través del Fondo Tecnológico Argentino (Fontar) por un monto de $21 millones con el que se busca la mejora competitiva de los no metalíferos, fondo por el cual también serán financiados otros proyectos vinculados a la cadena de valor minera (ver aparte).

“Básicamente se trata de la instalación de un laboratorio de servicios analíticos que permita determinaciones en los procesos productivos en base a diferentes parámetros con el fin de que los productos finales se ajusten a las necesidades del mercado”, explicó Marcelo Rodríguez, gerente general del FIT-AP minero, es decir, del Fortalecimiento a la Innovación Tecnológica de Aglomerados Productivos, el instrumento del Fontar para llevar adelante el desarrollo de estas iniciativas.

Esto implicará la adecuación edilicia de un espacio físico a determinar por parte de Minería y la capacitación del personal que lo va a operar, además de la disposición de equipamiento específico como un espectrómetro de plasma acoplado, espectrofotómetro de absorción y emisión atómica con horno de grafito, cromatógrafo iónico, digestor por microondas, espectrofotómetro de absorción molecular, purificador de agua por osmosis inversa, analizador de azufre y carbono, turbidímetro, entre otros. El instrumental así como la definición de las necesidades a abordar contó con el asesoramiento técnico del reconocido ingeniero de Minas, Alfredo Russo.

En cuanto a los minerales que se podrán analizar a través del laboratorio la gama es vasta y abarca arcillas, áridos, bentonitas, calcita, cales, calizas, carbonato de calcio, cuarzo, diatomeas, dolomita, feldespato, fluorita, mármoles, talcos y travertinos. “Para los productores será una herramienta única porque permitirá establecer si se cumplen las normas de calidad, la categorización de cada uno de los minerales, lo que en paralelo permitirá la mejora de los procesos productivos, el ajuste de los productos finales al mercado y por qué no, el desarrollo de nuevos productos y también nuevos mercados”, agregó Marcelo Rodríguez.

Según registros del Ministerio de Minería, el segmento no metalífero local está conformado por 346 pequeñas y medianas empresas identificadas. Se trata de un sector mayormente caracterizado por limitantes financieras y tecnológicas en el que también hay un componente cultural porque se trata de actividades productivas que se transmiten de generación en generación, como lo es el caso de los hornos artesanales de cal entre los ejemplos más emblemáticos.

Cerca de $60 millones en financiamiento

Nueve acciones vinculadas a proyectos destinados a motorizar el sector no metalífero serán los financiados por el Fontar, lo que significa un total de $60 millones destinados a su mejora competitiva. Además del laboratorio analítico, las acciones aprobadas son las siguientes:

- Caracterización, cuantificación y aprovechamiento de los pasivos ambientales mineros de la industria calera – Beneficiario Instituto de Investigaciones Mineras (IIM) de la UNSJ.

- Purificación de los cuarzos y micas pegmatíticas de Valle Fértil San Juan - Beneficiario IIM.

- Observatorio Minero – Ministerio de Minería de San Juan.

- Diseño de dispersiones acrílicas a partir de residuos de CCP recuperados – Beneficiario JLM S.A

- Automatización y Optimización del proceso de molienda y clasificación de la planta industrial – Beneficiario CALCITEC SRL.

- Modernización y Mejora del proceso de molienda y premezclados minerales en polvo para fabricación de pintura a la cal, pastinas para cerámica y revestimientos cementicios. Beneficiario JLM S.A

- Modernización y automatización de la unidad productiva de molienda pendular. Beneficiario, CERAS SAN JUAN SA.

- Sistema de molienda e hidratación de cal. Beneficiario - LAIMA SRL.