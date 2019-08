Psicología y neurociencia se unen en un libro con el fin de repensar la minería. Se trata de “Minería Positiva: hacia una comunicación positiva en la Industria Minera basado en las neurociencias y el pensamiento crítico”, el libro del ingeniero químico José de Castro Alem, otrora gerente general de Casposo en San Juan entre 2015 y 2016, quien desde su experiencia busca brindar herramientas para repensar una actividad siempre en el foco de la crítica. Veintidós años de experiencia en el mundo minero y las vivencias que ello conlleva llevaron al autor a escribir un libro cuyo planteo es el de una comunicación que combata los miedos, falacias, mitos y sesgos cognitivos sobre la industria.

De Castro partió desde un interrogante tan simple como complejo: si la minería es positiva, ¿por qué la gente no la percibe como tal? “Mi experiencia personal y las contradicciones constantes que la minería genera me llevaron a interesarme en el neuromanagement y en las formas en la que nos comportamos los humanos, así como la imagen que se tiene de la minería desde una perspectiva psicosocial, conocimientos con los que trato de reflejar sobre cómo percibimos a esta industria y la toma de decisiones”, detalló.

Es así que uno de sus modelos de discusión es el “Modelo de sesgo negativo inicial” o lo que en psicología se conoce como “Sesgo de negatividad”, un fenómeno psicológico por el que la gente pone más atención, y da más peso, a las experiencias negativas que a las positivas.

Los estímulos negativos son más llamativos y dominantes, y las respuestas a las amenazas y las cosas desagradables es más rápida y fuerte que las repuestas a las oportunidades y placeres.

“En esto mucho tiene que ver el lenguaje, porque el lenguaje construye realidades, hay mucho de programación neurolingüística. Así, por ejemplo, cuando hablamos de uva decimos que se produce o producción vitivinícola, cuando hablamos de oro o cualquier otro mineral, decimos que se explota, una palabra con connotación negativa. Como minero yo me considero un productor y no un explotador en la industria, esa es un poco la idea de lo que intento plasmar”, explicó el autor.

En este sentido apunta a la responsabilidad de los mineros en cuanto a sus modos de comunicar y que la mayoría de las veces genera frustración ante algunos resultados, situación que en la comunidad siempre se esgrime, tiene que ver con la falta de información.

“En principio no falta información en la minería. Por el contrario, sobra, porque la actividad explica y siempre debe explicar sobre lo que hace, pero si yo voy a explicarle a una ama de casa cómo se maneja el cianuro es muy difícil que interprete lo que le quiero decir si lo estoy haciendo como ingeniero. El exceso de tecnicismos, el exceso de información, lo único que hace es despertar más temores y preguntas en vez de crear confianza”, detalló.

Es así que en Minería Positiva el lector irá encontrando a lo largo de 23 capítulos cortos, preguntas y respuestas que forman parte de la actividad minera y que son conocidos por los especialistas, pero no para quienes no están vinculados a la actividad. He aquí el valor de este libro, que de forma sencilla busca llegar a los interesados en conocer más sobre una minería sin prejuicios.

Para saber más

Recientemente lanzado, Minería Positiva ya va por su segunda edición e incluso fue presentado en la edición de este año de la Feria Internacional del Libro en Buenos Aires. A su vez y tomando como ejes algunos de los temas abordados por el libro, José de Castro Alem realiza talleres de discusión en diferentes provincias, el último organizado en Mendoza por la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros (Camen), la Asociación Geológica de Mendoza y el Instituto Superior Tecnológico (Insutec). Por la importancia de los temas, de Castro no descarta que San Juan sea próxima sede en la realización de estos talleres. Actualmente el autor se desempeña como director de las compañías Lithium Chile y en la Argentina en Integra Recursos Naturales. En nuestro país también docente de la Universidad Austral en un postgrado sobre el tema del litio. Los interesados en adquirir un ejemplar pueden hacerlo a través de Mercado Libre a un valor de $400.