Texto y Fotos: Ing Agr. Alejandro Acosta

Para tener una idea de las chacras locales en esta casi finalizada primera quincena de diciembre, próximo a terminar el 2023, ofrecemos desde Suplemento Verde de DIARIO DE CUYO un análisis de acuerdo a nuestras tradicionales recorridas a campo semanales, contactos en el campo con agricultores y asociaciones de productores, más el sector de la industria.



Abordaremos el tomate para fábrica, el ajo y la cebolla, que siempre representaron en volumen y movimiento, lo más importante a nivel socioeconómico en San Juan.



En cuanto al fruto rojo, el pomodoro italiano, ya las plantaciones de cuadros tempranos, con trasplantes para semana 35 del año, ya se estarían por cosechar a partir de la semana próxima. Las altas temperaturas están contribuyendo a la maduración de los tomates, por el momento van bien y se ve muy buena calidad. Sí afectaría si fuera una seguidilla de calores extremos, pero los agricultores están bombeando para el riego fundamental y necesario y eso permite llevar con normalidad estas chacras.



Los rendimientos vienen para altos y los manejos son los correctos a nivel técnico mayoritariamente con diálogo fluido entre el productor y los ingenieros agrónomos asesores de campo.

Cualidades de sanidad y calidad en este ajo sanjuanino cosechado.

También aquí es importante mencionar que se realizó un viaje de capacitación de un grupo integrado por el equipo técnico, socios y agricultores de la Asociación Tomate 2000 a nuestro país vecino trasandino, donde se visitaron cuadros con este cultivo y plantas agroindustriales como Sugal Chile.



Este grupo empresario cuenta con producción de tomate conservero, y varias frutas también, en países como Chile, España y Portugal, es decir que cubren el Hemisferio Sur y Norte durante más de seis meses por año, poseen 5 fábricas y envían a 70 mercados. Con fábrica modelo en Quinta de Tilcoco y oficinas en Vitacurá, tienen relevancia en el territorio chileno.



En referencia a numerosas consultas que recibimos en nuestro suplemento sobre una orientación de los precios que se manejan a nivel agroindustria, vayan estos detalles comerciales. Con distintas maneras de trabajar, y en el caso de La Campagnola (Grupo Arcor) no tiene precio fijado en dólares, la empresa Maxiconsumo hace contratos a 0.13 dólar por kilo de tomate entregado a fábrica, en el caso de AVA, hace un promedio de todas estas conserveras, además incluyendo al Grupo Baggio.



Teniendo en consideración que se habla de que se superarán las 3.000 hectáreas de superficie cultivada, no se sabe con exactitud la medición exacta, pero anda por ahí cerca.



Otra novedad en esta campaña, es que por la excesiva cantidad de vientos existentes en estación primaveral, y como el calendario de trasplantes tiene fechas muy ajustadas, se sumaron cuadrillas de trasplante manual, para cumplir con los cronogramas previstos con las compañías. Parte fue con máquinas trasplantadoras italianas.



Va a haber tomate extendido en el calendario, ya que se ha continuado hasta la semana 50 con los trasplantes. Un ejemplo del interés que existe en este sector de las hortalizas, Fitotec, vivero multiplicador sanjuanino tuvo pedidos de plantines de tomate para fábrica por una cifra de 40.000.000 de unidades. Para tener una aproximación, unas 1.600 hectáreas.



Se continúa con las variedades exitosas, como la HM 7883, Fokker, HM 1892, ISI 23804, HM 7709 y una extensa lista que incluye semilleras internacionales, con vasta investigación y desarrollo, como es el caso de la SV 9018 de Monsanto. Si pasamos al rubro ajo y mercados, se recupera con buenos horizontes, luego de varias campañas en las que se estancó y muchos abandonaron este negocio. San Juan y principalmente Mendoza se destacan en este bulbo, que anteriormente se exportó muy bien y dio trabajo a muchas cuadrillas, talleres mecánicos, empaques con gran cantidad de operarios, transporte y otros servicios.



El ajo temprano, que siempre se vende bien por su fecha de cosecha y aparición en el mercado, el llamado "tratado", salió de la zona caliente, primicia y se comercializó a buenos precios. Duró muy poco esa venta y se cayó posteriormente.



En cuanto a los ajos comunes, las expectativas no fueron cubiertas, porque había gran cantidad de ajos guardados en los más de 100 galpones que posee Mendoza, sólo para esta actividad. Si bien no se habló de mala calidad, ese es el ajo que giró por los mercados de las provincias de Argentina, mayoritariamente.



El ajo chino común, que traía mucha expectativa, porque la temporada anterior fue mala, y parecía repetirse, porque se puso una menor superficie, no fue finalmente así.



Respecto al chino blanco y al blanco común, tienen mejores panoramas. Mejores valores que la campaña pasada, con seguridad.



En San Juan los productores que vendieron ajo temprano, comercializaron a 10.000 dólares la hectárea, con buena rentabilidad para los momentos de fuerte crisis económica. El chino común también arrancó bien y se cayó luego. Y el blanco terminado, a razón de 14.000 kilos por hectárea, a 0,70 dólares por hectárea, redondeó ese valor. O cercano, según rendimiento final y calidad.



Lamentablemente se quedaron los galpones sanjuaninos, que antes operaban en grandes cantidades, y de los cuales (Suplemento Verde fue testigo) salieron cantidades enormes de camiones con material de exportación con excelente calidad y sanidad, en los años en que se cultivaban 2.700 hectáreas en toda la provincia.



Finalmente la cebolla, que llegara a ser muy importante y en precoces y tardías participara del mercado nacional e internacional, hoy en alguna etapa de recuperación luego de una gran fase de caída libre (precios de $ 1.500 la rejilla promedio). La bolsa de 19 kilos actualmente está a valores finales de $ 2.800, con lo cual al chacarero no le queda nada en el bolsillo. Fertilizantes, herbicidas y demás foliares y coadyuvantes a precios dolarizados, el riego eléctrico imposible en cuanto a valores de bombeo y otros insumos hacen que no sea atractivo.



Antes las tempranas de octubre siempre tenían un mercado nacional asegurado y el movimiento de camiones y cuadrillas en Pocito y Rawson era eterno. Posteriormente con la salida de las "de guarda" también se repartía incluso a Brasil y Paraguay, a veces a Chile, con precios interesantes. Hoy, nada de eso.

> Semillas, un sector que avanza

Con todos los inconvenientes de las demás chacras, de altos costos de alquiler de tierras, los insumos principales de manejo diario con valores altísimos (la mayoría vinculados con el dólar), además de problemas para conseguir repuestos de maquinarias agrícolas y de galpones de limpieza, procesamiento y envasado, la mega sequía que causa problemas en fincas sin goteo y el bombeo con otras cuitas por su costo y roturas, etc., por nombrar algunos ítems, el rubro de las simientes sigue adelante a pesar de todo.



En mercadeo interno hay un momento complejo, dado que existe una cantidad excesiva de semillas sin comercializar de años anteriores y el mal económico que es nacional en su totalidad, hace que no exista movimiento, causando inconvenientes en la cadena del agro. Si no se vende lo producido, no se puede sembrar y continuar. Esto básicamente para la especie cebolla, que es la que lidera las expectativas de los productores. Tanto para las tempranas, tipo Valencianita, como para las tardías, como la Valcatorce.



Distinto es el caso de las alfalfas, que tienen demanda, porque ha repuntado la ganadería en Argentina y esto lleva a sembrar pastizales nuevos y resembrar a veces. Se vende a provincias con vacunos, tanto en la región pampeana, como en estancias de Córdoba, Santa Fe, San Luis y La Pampa.



En el grupo de los que exportan semillas, cayó muy mal el anuncio de retenciones por parte del nuevo gobierno. Están trabajando bien con 9 empresas extranjeras, se tecnificaron, presentan calidades altísimas en germinación (superior al 90 %) y pureza (99 % mínimo), incorporaron máquinas colorimétricas, rotan tierras constantemente y se perfeccionan.



El total de hectáreas, entre hortalizas varias (unas 20 especies), forrajeras (alfalfa principalmente), algunos cereales y otras menores, se puede estimar en 1.000 hectáreas la superficie, aunque no hay censos certeros oficiales.