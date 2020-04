El aislamiento preventivo y obligatorio por la amenaza del Coronavirus nos obligó a planificar las compras, a manejarlas con destreza y a ingeniárselas para sacarles "todo el jugo'. Para lograrlo uno de los aliados indispensables es el freezer, un electrodoméstico que no siempre es utilizado para congelar frutas y verduras, dos tipos de alimentos fundamentales en estos días donde lo que se busca es estar fortalecidos nutricionalmente hablando. Si hay alguien que tiene todos los secretos para optimizar el congelado y descongelado es Federico Castro, un chef todo terreno, que además de despuntar el vicio de la pastelería y los fuegos, se dedica al catering para eventos.



Según explica este experto en la cocina, lo ideal para llevar al freezer frutas y verduras es elegir las de la estación porque estarán en su máximo esplendor. Hay que preferir las que están a punto, ni verdes ni pasadas. En general, duran hasta 6 meses en el freezer, conservando su calidad.



"En esta época hay brócoli, verdura que no se consigue todo el año. Si frizamos una buena cantidad podremos tener por varios meses, sabiendo que es un vegetal con muchísimo aporte nutricional. Lo mismo pasa con vegetales como zapallo, ajo, tomate, zanahoria, choclo, champiñones. Papas, verduras de hojas y cebollas se pueden frizar, siempre y cuando se haga una precocción rápida. Inclusive frutas como banana, kiwi, frutilla, cítricos, entre otros', cuenta. Inclusive aclara que no solo frutas y verduras se pueden freezar, hierbas aromáticas también. Eneldo, perejil, cilantro, albahaca perfectamente se adaptan al cambio de temperatura.





Para este experto congelar y descongelar vegetales es sencillo. Solo hay que seguir un paso a paso.





1. Limpieza: el chef propone extremar los cuidados higiénicos para poder, en el momento en que se necesite, llevar la fruta o verdura congelada directamente a la cocción. "No deberíamos tener que lavar los alimentos al sacarlos del freezer porque pierden calidad nutricional, sabor y textura. Para eso, es suficiente con colocarlos ni bien se sacan de las bolsas de las compras, en un recipiente o en la bacha con agua con dos gotitas de lavandina, por unos 10 minutos. No es necesario removerlos, Basta con que reposen en el líquido. Hay que tener en cuenta que hay que colocar pocas cantidades, no más de 6-7 unidades, para que se limpien bien', explica. Inclusive sugiere que los utensilios de cocina que se utilice estén bien limpios para evitar la contaminación de los alimentos.





2. Secado:Inmediatamente se retiran del agua, hay que secarlos bien con un repasador o papel de cocina. Inclusive repasar uno por uno. "Hay que recordar que el agua es el medio propicio para activar la actividad de las bacterias por lo que no debe quedar ningún indicio de agua antes de congelar frutas y verduras', asegura.





3. Procesado:"Si de antemano sabemos en qué plato se utilizan frecuentemente estos vegetales y frutas, sabremos mejor como procesarlos. Hay que hacer cortes que nos sirvan luego para cocinar. Lo ideal es cortarlos en porciones chicas: los choclos en rodajas, zapallos en cubitos, el ajo en láminas, tomates en cuartos, zanahoria rallada, champignones en láminas. Un corte ideal es la técnica de juliana o bastones de 6 milímetros de espesor por unos 6 centímetros de largo. Este corte va a ayudar a que el frío llegue bien y que el congelado sea rápido. En el caso de la papa y la cebolla, que son dos fuertes en la cocina, lo ideal es hacer precocción, lo mismo que con la espinaca, rúcula y acelga. Se estila hacer un blanqueado que es introducir los vegetales en agua hirviendo, sin sal (especialmente en los casos de los vegetales de hoja para que no pierdan el color). Hay que sumergirlos alrededor de 12 minutos para que se cierren las paredes externas de los vegetales, se tiernicen y pierdan el grado de oxidación (por ejemplo, en el caso de la papa). Después de ese proceso hay que dejar reposar los alimentos hasta temperatura ambiente', detalla Federico.



En el caso de las frutas, el proceso es similar. Hay que lavarla y cortarla como mejor convenga: la banana pelada y en trozos, la frutilla en láminas, la naranja (puede congelarse con cáscara) en gajos o en trozos, la mandarina en gajos, los kiwis en rodajas (pelados). La manzana sería de las pocas frutas que no es conveniente congelar porque es sensible a la oxidación y no van a tener muy buena calidad una vez que se descongele. Luego embolsarla. "Es importante saber que, al descongelar algunas frutas, pueden cambiar un poco su textura, por lo cual quizás no sea una buena opción usarla en ensaladas de frutas, pero sí resultan en la preparación de jugos, licuados, salsas, postres y compotas', dice el chef. También se puede frizar con unas gotitas de limón y unas cucharaditas de azúcar, en puré o en compota.





4. Envasado:Si bien frutas y verduras se pueden colocar en cualquier tipo de recipiente para llevar al frío del congelador, lo ideal es utilizar bolsas para freezer o folios de librería (que son de un plástico más grueso que las bolsas comunes). Deben desinfectarse con alcohol y recién cuando este elemento se evapora, se puede utilizar para el guardado de porciones de un mismo vegetal o un mix de diferentes vegetales, siempre y cuando tengan el mismo tiempo de cocción. Cada bolsa debe cerrarse bien, intentando sacar todo el aire que quede en su interior y utilizando un precinto para asegurarla. También hay que etiquetar su fecha de envasado y preferentemente la fecha de consumo o vencimiento.





5. Descongelado y uso: Si se van a usar para hacer sopas, guisos, estofados, vegetales a la plancha o si van a incorporar líquidos en las cocciones (como en el caso de las frutas, para compotas o dulces) pueden pasar directamente del freezer al fuego. Si se va a realizar una ensalada u otra preparación, hay que dejar que se descongele en la heladera, por lo menos de un día para otro.



Recetas del freezer al plato

Curry de pollo y vegetales



Un curry es la mezcla de vegetales estofado, en este caso preparado con todos los ingredientes descongelados. Pero también así se llama a la mezcla de 7 especias (cardamomo, cúrcuma, coriandro, canela, clavo de olor, pimienta, azafrán o jenjibre), que también lleva esta receta. Es ideal para sazonar guisos y estofados.



Ingredientes: 100 gramos de zanahoria rallada, 1 diente de ajo en láminas, 200 gramos de choclo, 300 gramos de zapallo en cubitos, 200 gramos de champiñones en láminas, 100 gramos de espinaca cortada en juliana, 4 pechugas de pollo, 100 gramos de harina, sal, 80 gramos de manteca, 1 taza de vino blanco (si es un varietal, mejor), 500 centímetros cúbicos de caldo de verdura, 2 cucharadas soperas de curry, 4 gajos de limón, 100 gramos de queso parmesano.



Preparación: Calentar la manteca en un recipiente de paredes altas y una vez que está fundida, incorporar las pechugas de pollo, que previamente han sido cortadas en tiritas finas (de 6 centímetros aproximadamente, saladas y pasadas por harina). Dorar el pollo y agregar el ajo en láminas, la zanahoria rallada, el choclo, el zapallo, las espinacas y los champiñones. Una vez que todas las verduras han tomado un color natural y brillante, bajar el fuego e incorporar la taza de vino. Mantener en fuego medio hasta que se evapore el olor natural del vino y ya no se note la presencia de alcohol, entonces agregar el curry, el caldo y dejar cocinar, sin tapa, por 40 minutos, hasta que prácticamente haya desaparecido el líquido de cocción. Presentar con gajos de limón y queso parmesano rallado.





Budín invertido de frutas





Ingredientes: 2 kiwis, 2 bananas, 6 frutillas, 100 gramos de azúcar para el caramelo. Para la masa: 100 gramos de azúcar leudante, 4 huevos, jugo y ralladura de 2 naranjas, 100 gramos de azúcar, 2 cucharadas de miel y esencia de vainilla. Cantidad necesaria de azúcar para decorar.



En un molde de 20 centímetros apto para horno, colocar el azúcar y llevar a hornalla directa para que se funda y forme caramelo, luego de cubrir toda la base, distribuir por los laterales. Dejar enfriar y sobre el caramelo colocar en la base una capa de frutas cortadas en láminas, luego que se descongelen.



Paralelamente, batir los huevos, agregar la esencia de vainilla, la miel y la ralladura de naranja. Fuera de la batidora, mezclar con movimientos envolventes, la harina tamizada intercalada con el jugo de naranja y el resto de la preparación. Volcar la masa encima de las frutas. Llevar a horno precalentado a 180 grados por aproximadamente 20 minutos o hasta que el centro de la masa, al tocarla (no pincharla) ofrezca resistencia. Retirar, dejar entibiar e invertir sobre una fuente. Espolvorear con azúcar impalpable.