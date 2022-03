La moda nupcial se reinventa año tras año para adaptarse a las novias del momento. Hoy, las protagonistas del gran día cuentan con más libertad que nunca y un sinfín de opciones para elegir el look con el que darán el 'sí, quiero'. Aunque el estilo princesa sigue siendo una de las opciones favoritas, las mujeres buscan cada vez más un estilo que deje ver su personalidad y su carácter.

A continuación, los looks que más gustan a las novias que se casarán próximamente, a través de un análisis de las búsquedas de su catálogo de vestidos de casamiento.

Una novia de estilo princesa: un clásico que enamora

El estilo princesa sigue siendo uno de los estilos favoritos para las actuales novias. Vestidos llenos de detalles, con faldas voluminosas y escotes y telas de lo más variado que se convierten en tendencia para este 2022 y en la opción favorita para un gran número de novias que apuestan por un outfit de lo más elegante. Por eso en prácticamente cualquier colección nupcial se pueden ver diseños de este estilo.

Estilo boho chic: la opción favorita de las novias bohemias

Delicado, romántico y relajado, tres conceptos que definen a la perfección el estilo boho chic. Se trata de diseños con cortes rectos o evasé, confeccionados con telas que evocan al estilo vintage y en los que las transparencias suelen ser protagonistas. Este tipo de diseño ha ido ganando adeptas en los últimos años y se ha convertido en el look elegido por un gran número de novias, sobre todo para las millennials y centennials.

Look con pantalón: para novias que apuestan por un estilo atrevido

Si algo caracteriza a las novias actuales es querer reflejar a la perfección su personalidad y carácter para poder sentirse ellas mismas en un día tan importante. En este sentido, son muchas las mujeres que han decidido romper con lo que parecía era lo establecido y apostar por los looks con pantalón. Trajes chaqueta, jumpsuits y conjuntos de pantalón con cuerpos transparentes son las opciones para las novias que deciden decantarse por esta alternativa tan chic y cosmopolita.

Como consecuencia de que se haya convertido en un must have para muchas novias, los diseñadores han reinventado el clásico traje chaqueta y jumpsuit, incorporando sobre faldas o diseños con capa que simulan la cola tan característica de los looks de novia, ofreciendo así múltiples opciones para cada tipo de novia.

Un dos piezas: entre lo romántico y lo sensual

Marcar la diferencia es una de las señas de identidad de las novias actuales. Por eso los looks dos piezas se han convertido en propuestas ideales para las novias que buscan un look original y atrevido, a la par que sensual. La multitud de posibilidades que ofrecen este tipo de looks permiten a las mujeres crear el diseño con el que sentirse más identificadas a través de un top y una falda que confeccionan el diseño. Son muchas las marcas que han empezado a incorporar este tipo de look en sus colecciones y existen cientos de posibilidades que combinan desde diseños lisos, con encaje o tattoo lace a diseños con complementos como volantes o faldas cortas o midi.

Vestidos midi: la nueva etiqueta para las novias modernas

Una de las tendencias que estará muy latente en las bodas de 2022 es la etiqueta moderna, que llega para romper con los protocolos más estrictos y se caracteriza por tener un aire más desenfadado, fresco e informal. Esta tendencia también se verá reflejada en la moda nupcial, incorporando diseños más desenfadados y de estilo más informal, sin olvidar la fecha especial de la que se trata. Por eso, los diseños cortos y midi pisan fuerte y se convierten en una opción a tener en cuenta por las mujeres que darán el sí, quiero en los próximos meses.

Además de que las novias buscan un look con el que sentirse ellas mismas, son muchas las que han incorporado un segundo outfit para el gran día, que suele ser de un estilo más llamativo para lucirlo en la gran fiesta. Se pueden ver diseños con pedrería, con brillos, con espaldas desnudas. Pero también diseños cortos y midi con los que sentirse más cómoda a la hora de bailar toda la noche.