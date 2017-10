Punta Cana



Salida: 1 de noviembre al 23 de diciembre.

7 noches.

Pasaje aéreo volando con Copa.

Traslados in / out.

Hotel Catalonia Royal Bávaro (5 estrellas).

All inclusive.

Habitación junior suite superior.

Tarifa: $40.684.



El Hotel Catalonia Royal Bávaro está ubicado a 10 minutos a pie de la playa. Es un complejo sólo para adultos que ofrece una playa privada, WiFi gratuita, piscinas al aire libre, instalaciones para practicar deportes como piragüismo, golf y windsurf, casino, discoteca, PressReader



Las suites poseen TV de pantalla plana, balcón con hamaca y disponen de batas, pantuflas y carta de almohadas.



El establecimiento también alberga 6 bares (entre ellos bar de playa con zona de sushi y bar de jugos naturales) y 6 restaurantes a la carta (de comida asiática, pizzería, vegetariana o mediterránea, entre ellos).



Aquiraz



Salidas: 1 al 11 de octubre, 16 de octubre al 1 de noviembre, 6 al 14 de noviembre y 19 al 30 de noviembre.

7 noches.

Pasaje aéreo volando con Gol.

Traslados in / out.

Hotel Carmel Charme Resort (5 estrellas).

Con desayuno.

Tarifa: $34.665.



El Hotel Carmel Charme Resort está situado en la playa de Aquiraz, en Ceará. Ofrece una piscina panorámica rodeada de jardines tropicales, pista de tenis, spa, sala de billar, gimnasio, conexión Wi-Fi gratuita, un bar que ofrece una selección de bebidas exóticas.



Las amplias habitaciones disponen de lcd de 42 pulgadas, bañera con hidromasaje y los bungalows cuentan con piscina privada.



Guarajuba



Salidas: 1 de octubre al 30 de noviembre.

7 noches.

Pasaje aéreo con Gol.

Traslados in / out.

Hotel Vila Gale Mares (5 estrellas).

All Inclusive.

Tarifa: $32.777.



El hotel Vila Gale Mares es un enorme complejo situado en el paseo marítimo de la playa de Guarajuba. Ofrece chalés equipados con TV por cable y porche privado con hamacas o tumbonas.



Ofrece numerosas opciones de ocio y relax para toda la familia y también garantiza el contacto con la naturaleza, como pileta al aire libre, actividades para menores Mega Kids, spa, gimnasio, actividades acuáticas y cancha de tenis, entre otras cosas. También posee peluquería, tiendas y una agencia de viajes.



Cumbuco



Salidas: Octubre y noviembre.

7 noches.

Pasaje aéreo con LATAM.

Traslados in / out.

Hotel Vila Gale Cumbuco (5 estrellas).

All inclusive.

Tarifa: $33.960.



El Hotel Vila Gale Cumbuco está a 1 minuto a pie de la playa. Ofrece 4 restaurantes. Las habitaciones y los bungalows son amplios y disponen de muebles modernos, balcón, baño privado, TV y minibar. Cuenta con sauna, piscina al aire libre, biblioteca y parque infantil.



Jamaica



Salida: Noviembre.

7 noches.

Pasaje aéreo volando con Copa Airlines.

Traslados in / out.

Hotel Royalton Resort Negril (5 estrellas).

All inclusive.

Tarifa: $42.015.



El hotel Royalton Resort Negril está a 1 minuto de distancia de la playa. brinda un extenso jardín, solárium con pileta y hidromasaje. Todas las suites ofrecen vistas al jardín o al mar Caribe y disponen entre otras cosas de, minibar, zona de estar y TV por cable. Cuenta con servicio de distribución de alimentos 24 horas, cafetería, bar de playa, gimnasio, room service y spa. Posee 6 restaurant, entre ellos de cocina japonesa y jamaicana. Durante la estadía en el establecimiento se pueden recibir clases de buceo y practicar deportes acuáticos y también disfrutar de espectáculos nocturnos todos los días.



Fuente: Falabella Viajes