Atenas



Debido a que este país está siendo afectado más que los otros por la crisis económica europea, el sector turístico continuamente ofrece ofertas para atraer a viajeros de todo el mundo.



En Atenas se puede reservar una habitación de hotel de categoría cuatro estrellas por menos de U$S 100, y en las zonas algo más alejadas, y en la periferia por U$S 50. En Grecia el alojamiento en hoteles básicos por una semana ronda los U$S 320.

Se puede comer por U$S 2; un plato de comida con medio litro de cerveza por menos de U$S 5.



El tip: El producto estrella de la fast-food griega es el gyros. Se trata de un grueso pan de pita relleno de "virutas' de carne de cerdo, papas fritas, cebolla, pimentón y "tzatziki' (salsa de yogur).





San Juan de Puerto Rico



Es ideal para conocer, especialmente en temporada baja (desde finales de abril hasta mediados de diciembre). Es un destino económico y paradisíaco donde se consigue estadía en hoteles boutique de ensueño por muy poco dinero.



Comer en un restaurante cuesta aproximadamente U$S 10. El costo de un hotel básico va desde los U$S 65 la noche.





Chile



Es el destino más visitado, especialmente por los sanjuaninos, debido a su cercanía. La conveniencia al cambio de moneda, hace que Chile sea la alternativa favorita para comprar productos tecnológicos e indumentaria. Además es un excelente destino gastronómico por excelencia.



El un hostel chileno se puede dormir por menos de $500 por persona, y la comida en un restorante barato oscila los $100.





Marruecos



Es uno de los destinos africanos más económicos para turistas de todo el mundo. Con aerolíneas low cost que parten desde Europa se puede llegar con vuelos ida y vuelta que van desde los U$S 40 hasta los U$S 100. La gastronomía tiene aquí también un lugar de privilegio, y se puede comer desde U$S 2 en la calle, o dos personas en un restaurante por menos de U$S 15. Es especialmente atractivo para los vegetarianos, ya que los platos sin carne suelen ser mucho más baratos. En cuanto alojamientos, hay para todos los bolsillos, e incluso algunos hoteles como el "Riad Kheirredine', para mayor seguridad les dan a sus huéspedes su propio celular.



Una semana de alojamiento en un hotel básico ronda los U$S 400.



Vietnam



En general los países del sudeste asiático son perfectos para los turistas jóvenes con poco dinero. Aquí es sencillo encontrar alojamiento y diversión sin gastar mucho.



Aproximadamente una suite con vistas a la ciudad de Hoi An, con desayuno, Wi-Fi, estacionamiento y acceso al spa incluidos, está disponible por U$S 55 la noche, y una cena con bebida no supera los U$S 5. Una habitación común puede hallarse por U$S 9.





Portugal



Es uno de los destinos más económicos para los turistas del mundo. Por ejemplo un plato del día acompañado por un vaso de oporto puede salir menos de U$S 5. Un hotel por una semana cuesta desde los U$S 425, y el precio promedio de una comida para 2 es de U$S 32.





Camboya



Para hacerse una idea de lo económica que es la vida en este país del sureste asiático basta con decir que es posible vivir por menos de U$S 100 al mes. Incluso se puede comer y descansar en su ciudad principal, Nom Pen, por menos de U$S 2 al día.



En otras zonas se puede encontrar alojamiento por U$S 1 y U$S 3 la noche. Los platos reconocidos como arroz, pescados y cangrejos oscilan los U$S 5.





Tailandia



Es uno de los destinos más baratos para viajar en cualquier época del año. Allí pueden encontrarse bungalows con desayuno incluido desde U$S 4 la noche, departamentos amoblados por U$S 17 la noche u hoteles por semana por U$S 170. Un excelente plato street food por menos de U$S 2 o un menú para 2 por 16.





Túnez



A pesar de que ha sido hostigado por problemas con el terrorismo, de a poco va recuperando su posición como uno de los países más visitados de África, lo que lo hace uno de los destinos más baratos para viajar en 2017.



Se puede hallar un resort cinco estrellas por menos de U$S 80 la noche. Alojarse en un hotel una semana ronda los U$S 160, y una comida para 2 personas U$S 16.

Cuenta con paradisiacos escenarios como el desierto del Sahara.





Polonia



Junto a Cracovia, son destinos convenientes para el viajero low cost. Se ofrecen camas desde U$S 10, y la posibilidad de comer un menú completo también por U$S 10.





Uruguay



En el vecino país se puede encontrar alojamiento por U$S 13, y por U$S 11 se elegir entre comer gastronomía española, italiana o parrillada de carnes, en galerías comerciales y pequeños restaurantes.





Turquía



Disputada por las grandes potencias militares desde los tiempos del gran Imperio Romano, ha sufrido conquistas, saqueos, ocupaciones y florecimientos, dando lugar a una mezcla arquitectónica, artística, religiosa e histórica que la convierte en una de las urbes más interesantes del mundo.



Aquí es posible hospedarse una semana por menos de U$S 100, y el precio promedio de una comida para 2 es de U$S 27.



El tip: Muchos de los sitios antiguos de la ciudad, incluyendo el Templo de Artemis, Sirince Village y Isa Bey mezquita son gratis para visitar.





India



Se trata de un paseo de enriquecimiento cultural y gastronómico. Sinduidas una de las opciones más pintorescas.



Una semana de alojamiento va desde los U$S 250 y que coman 2 personas cuesta U$S 8.





Hungría



Hay muchas cosas gratis que hacer en la capital, y las visitas y actividades por las que hay que pagar resultan por lo general más baratas que en otras capitales europeas de renombre.



Una semana de alojamiento cuesta desde los U$S 265, y una comida para 2 aproximadamente U$S 27.

Algo más





-Abril, mayo y junio son los meses más convenientes para viajar barato, porque la demanda es muy baja. Le siguen septiembre, octubre y noviembre.





-Para viajes de compras lo mejor es septiembre y octubre.





-El ahorro medio de viajar durante abril es de 38,3%; en mayo 37,8%; en febrero 32% y en octubre 30,5%. Esos son los mejores meses para volar, en cuanto a ahorro de dinero se trata.





-El mes más caro para viajar es julio, seguido de agosto y diciembre.





-El mejor momento para comprar vuelos internacionales es en septiembre con un ahorro medio de 15,8%. Siguen octubre (ahorro medio de 11,8%); febrero (ahorro medio de 11,5%) y enero (ahorro medio de 10,9%).



Los peores meses para hacerlo son julio, seguido de diciembre y junio.



El tiempo de anticipación es fundamental para conseguir buenos precios. Lo recomendable es adelantarse entre siete y ocho semanas antes de la salida del vuelo. Comprar con dos, tres o más meses de anticipación permite tener más disponibilidad de horarios, días y asientos en los vuelos.