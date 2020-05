LILIANA MACÍAS en el lugar que más adora, su vivero de cactáceas y otras especies, en Santa Lucía.



Hablar con Liliana Macías de cactus, es como estar de vacaciones en el lugar más preciado, donde pasan las horas sin darnos cuenta y todo es de una gran felicidad. Pasión por el trabajo, sabiduría en la faz teórica (de tanto leer e investigar) y en la parte práctica, con sus hábiles e inquietas manos. Dedicación esmerada por esta familia tan particular de vegetales, las Cactáceas, que un día llegaron a su vida y no se fueron más.



En un día soleado de esta semana, a media mañana, Suplemento Verde visitó el Vivero Las Lilas, de su propiedad, ubicado en San Lorenzo y Angualasto, Santa Lucía.

SE ELABORAN también muros pequeños a pedido.



"Empecé en 2011 -cuenta Liliana- haciendo algunas plantas y un turista de Buenos Aires me pidió que le hiciera cactusitos. Investigué, posteriormente fui a La Plata, donde el Dr. Kissling, un biólogo de vasta experiencia, me asesoró. Él escribió un libro, '101 cactus de Argentina', realizó un relevamiento de todo el país, y también aprendí mucho en el conocido Vivero Ferrari".



Indicó Liliana: "Me quedaba hasta las 4 de la mañana leyendo y luego le encaré fuerte al trabajo de campo. Primero en mi casa, luego me mudé a la finquita de mi papá, lechuguero de toda la vida, en la Colonia Richet Zapata. De a poco fui aumentando la cantidad de variedades de cactus que multiplicaba, que no sé a ciencia cierta cuántas son, pero son muchas".

CACTUS "bebés" se crían en condiciones controladas.



Ahí comentó que hizo la página de Cactus San Juan en Facebook, que tuvo un gran impacto y también la del vivero, que es Vivero Las Lilas.



Hoy la cuarentena la encuentra en plena labor, con la modalidad de delivery que ha sido un rotundo éxito. Liliana nos resume: "Yo misma entrego los pedidos, hasta 15 por día. He organizado un sistema por día y por departamento, por ejemplo: los martes voy a Rawson, los miércoles a Rivadavia y así. La gente adora los cactus y cuando ven algunos desconocidos, los quieren tener. En el vivero deben haber, no sé, unos 300 cactus diferentes, pero también tengo muchas especies de suculentas, y he sumado algunas aromáticas y hortalizas de estación".



La emprendedora ha intercambiado semillas con gente de varios países, sobre todo México, Guatemala y otros de Sudamérica, y así va extendiendo su producción. Opuntia es un género típico, del que posee más cactus diferentes, pero otros son Echinopsis, Quiabentia, Echinocactus, Astrophytum, Tephrocactus y muchos más.



Y en suculentas hay muchas plantas atractivas, con Euphorbiatrincalli, llamada "Juan sin ropa", o la bella Euphorbia milii var splendens, "Corona de espinas".

LLAMATIVOS. Los cactus tipo "piedra", sudafricanos.



El lugar es diminuto, pero muy dinámico, entre la gente que viene a visitar, los trabajos diarios, los pedidos para delivery y siempre la atención personalizada, que a los compradores les encanta.



Al salir, una colección de cactus "piedra", ó Lithops, de la familia Aizoáceas, de África, sorprenden, por su mimetismo y por su similitud con las rocas pequeñas.



"Los cactus nunca dejan de sorprenderte", nos dijo Liliana al salir. Algo totalmente cierto.



