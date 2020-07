Volver a empezar

Desde memes que muestran las curvas ganadas en cuarentena hasta la balanza que acusa los kilos reales que mucha gente acumuló en estos meses de inactividad, obliga a tomar acciones concretas para mejorar la calidad de vida. Un motivo más que suficiente para retomar hábitos alimentarios, caminatas y todo aquello que, por sobre todas las cosas, beneficie la salud de grandes y chicos. Natalia Juárez, licenciada en Nutrición (Matrícula 566), especializada en deportes y Antropometrista Nivel 2, da a conocer todo lo que se puede poner en práctica para retomar o cambiar hábitos poco saludables.



"La cuarentena afectó en San Juan tanto a la población infantil como a los adultos. Ambos se vieron limitados en sus actividades, ya sea escuela, trabajo, actividades deportivas y recreativas. Esto sumado al sedentarismo y la escasa posibilidad de mantenerse activo llevó a un aumento de peso en niños y adultos. También el hecho de tener mayor disponibilidad de tiempo para cocinar y dado que era el único disfrute produjo un aumento de peso la población", confirma Natalia.



Claro que esta aseveración no es general, ya que a criterio de la misma especialista también hubo un grupo de la población que aprovechó para cocinar saludable, organizar sus comidas, preparar opciones con verduras y frutas, incluso cosas originales y nutritivas para los chicos, aunque no haya sido la inmensa mayoría.



"De a poco se va volviendo a la rutina normal y esto tiene que servir de aprendizaje para organizarse de mejor manera con las comidas ofreciendo en casa opciones variadas, saludables y ricas", agrega la nutricionista.



Un detalle nada menor, si no por el contrario muy importante, que influyó en el aumento de peso fue el sedentarismo, nada bueno para ninguna persona, más allá de sus niveles habituales de entrenamiento.



"Sin duda que la posibilidad de volver a las actividades deportivas ayuda a recuperar el peso o descender aquel que podría haberse aumentado. La falta de la misma produjo en las personas entrenadas una pérdida de masa muscular posiblemente y en aquellos que no practicaban ninguna actividad deportiva un aumento del sedentarismo, que a la larga lleva un riesgo de enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y enfermedades cardiovasculares. Por esto es tan importante incorporar el ejercicio físico en un estilo de vida más saludable", indica.



Los más pequeños



A nadie escapa que en los últimos años el aumento de peso en los más pequeños se ha vuelto una preocupación para los sistemas de salud de muchos países, sobre todo de aquellos más avanzados e industrializados. Si a esto se suma que los niños están inactivos por la aislamiento, incluso en esta etapa de distanciamiento donde todavía no terminan de retomar sus rutinas, el problema se agrava.



"El sobrepeso infantil en la Argentina aumenta cada año. Por lo tanto es de suma importancia inculcar hábitos saludables, ya que los niños son un reflejo de lo que se enseña en casa, siempre va a ser más fácil si todos comen las mismas comidas, por ejemplo, no hacer comidas especiales para los que no comen verduras y ayudar a que hagan actividad física, jueguen, usen la imaginación ya sea con juegos, pintura, bailes y no tantas pantallas, si bien es inevitable que en algún momento las usen pero que no represente la mayor parte del día", detalla Natalia.



Lógicamente que el aislamiento ayudó a cometer algunos abusos de los que ahora hay que tratar de salir. "La ansiedad propia de esta etapa generó excesos e irregularidades en las ingestas diarias. Las personas que tenían tendencia a los atracones o aumento de peso en general han seguido con esa patología de base y quizás incluso se han agravado", comenta la profesional.



Patologías alimentarias



Por supuesto que quienes padecen de patologías como bulimia y anorexia también han tenido sus inconvenientes. " En este caso han mantenido el perfil de los trastornos alimentarios como el descenso de peso, han presentado, sobre todo como respuesta al estrés, cuadros un poco más agudos también. En estas patologías es fundamental trabajar en equipos interdisciplinarios, acompañados de un o una psicóloga para poder hacerlo de manera mas eficaz, y para aquellos que todavía no quieren salir de casa también se puede trabajar online ya sea con el médico, nutricionista y psicólogo", dice Natalia.

Volver a empezar



La licenciada en Nutrición, Natalia Juárez, ofrece una serie de recomendaciones y consejos para retomar o iniciar hábitos saludables.



* Mantener un horario para las comidas. Respetar las 4 comidas principales: Desayuno, almuerzo, merienda y cena.

* Planificar un menú semanal o retomar el plan alimentario para aquellos que están con un o una Licenciada en Nutrición. De esta manera va a permitir una mejor organización en base a los insumos disponibles en la casa y también sirve para hacer una lista y realizar una compra para varios días.

* Una vez hecha la compra, sanitizar frutas y verduras con lavandina (4 gotitas por litro de agua potable).

* Incorporar todos los grupos de alimentos que se detallan:

Incluir verduras en almuerzo y cena.

Comer 2 frutas mínimo por día.

Incorporar legumbres al menos 2 veces por semana

Moderar el consumo de harinas refinadas, preferir harinas integrales, avena.

Moderar el consumo de alimentos con alto contenido de azúcar.

Evitar el picoteo de alimentos grasos (para esto sirve la organización)

Beber 2 litros de agua potable mínimo por día.

Evitar o disminuir el consumo de bebidas alcohólicas.

* Aprovechar y hacer recetas nuevas, aquellas que requieren un poco más de creatividad en la decoración van a ser más atractivas sobre todo para los chicos, en especial para aquellos que les cuesta determinados alimentos.

* Crear una rutina para el día: 1 hora de actividad física, 1 hora de meditación o recreación como lectura o pintar, 1 hora para hablar con familia y amigos, 1 hora para ordenar y limpiar la casa, entre otras cosas.

* Cumplir con el descanso: no quedarse hasta tarde viendo tele o con el celular, es prioridad un buen descanso.

Natalia Juárez. Licenciada en Nutrición.

Zonda Centro de Kinesiología y Rehabilitación

Especializada en Deporte y Antropometrista Nivel 2

Instagram: nutricionista.natalia.juarez