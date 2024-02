Fotos : colaboración Agencia Intersis para Resurgiendo Arte

Nadie puede creer que Claudia Barceló no es fanática de los autos y todo lo que los rodea. Ella se define sólo como una conductora que respeta las normas de tránsito, pero bastante alejada del mundo motor y sus herramientas. Sin embargo, con cientos de piezas de diferentes vehículos le ha dado forma a un negocio por demás original y creativo: "Resurgiendo Arte", desde dónde logra objetos decorativos únicos con ayuda de un equipo de expertos que transforman dispositivos, autopartes, repuestos e inclusive autos antiguos que aún arrancan y podrían verse recorriendo las calles. Es sin lugar a dudas, otro modo de encarar el concepto de la decoración y darle un sentido circular, aprovechando descartes o desechos, rescatados de la basura, talleres mecánicos y chacaritas.



El emprendimiento en cuestión tiene apenas dos meses desde que "echó a andar en terreno firme" pero sin lugar a dudas, va dejando huellas en muchísimos seguidores sanjuaninos y de otras partes del país, entre ellos algunos coleccionistas, curiosos y amantes del interiorismo, que se han sumado a través de su tienda on line (ver En contacto), aunque quien quiera puede acordar para ir a ver los objetos en el taller ubicado en Rivadavia. Antes de lanzarse a la "carrera", el negocio había tenido una etapa más larga de varios meses de acopio de materiales, y fundamentalmente de prueba-error hasta lograr cada pieza como la emprendedora la sueña.



Claudia es quien diseña la estética de cada objeto y a su vez coordina y comanda el equipo de entendidos en soldadura, pintura (de todo tipo, aunque probaron y con éxito con la de autos que le da una terminación más realista a cada objeto) y carpintería, entre otras labores, que bien entran en la categoría de artesanos y que integran Pablo Páez, Martín Fuentes, Roberto Gauna y a veces también colabora Román Páez. Entre todos sostienen que es fundamental el trabajo en equipo, divertirse y tener pasión, algo que han logrado imprimirle a los coquetos bares o desayunadores -que cuentan además de la estructura de la carrocería intacta, con estantes y accesorios de colgado, con iluminación precisa e inclusive con la dotación de tomacorrientes extras como para adosar una pequeña heladera o frigobar, una cafetera u otros electrodomésticos- realizados en el baúl o el capot de un Fiat 600, sólo por citar uno de los ejemplos más llamativos de la producción artesanal. En realidad nobleza obliga decir que son irresistibles tanto como el escritorio con el frente de una Estanciera KIA de la década del "60; el tablero retroiluminado y con cada parte operativa -volante, bocina que suena, luces que se accionan, comandos de giros y limpiaparabrisas, relojes, guanteras- de un Chevrolet de 1951 para ser un dresuar o recibidor, cuadros con insignias de diferentes autos (entre otros un viejo Valiant) y lámparas a base de válvulas, discos de frenos, amortiguadores, cableados, placas, micas y hasta el gato, entre otros elementos dispuestas con buen gusto y sutileza.



La idea es que no sólo sean propuestas decorativas sino también algunas utilitarias y que no estén ceñidas al universo masculino, entendiendo que los autos son un atractivo para los varones, sino que haya detalles más femeninos. De todos modos, Claudia reconoce que muchos de los objetos que crea son ideales para resolver muchos regalos u obsequios de hombres, para dejar de agasajarlos sólo con vinos, cuchillos, chombas, perfumes o zapatillas en el mejor de los casos.



> MOTORES EN MARCHA

Todo empezó aquel día, luego de mucho pensarlo, cuando Claudia se animó a cerrar "La Granja", una de las avícolas más grandes de San Juan que había creado su papá hace al menos cinco décadas para, por fin, darle lugar a su propio negocio, el que está casi que en el mismo predio que el negocio de huevos y la crianza de gallinas, e inclusive contando con el trabajo de algunos de los empleados más jóvenes. Es más, su padre de 91 años, oficia de asesor respecto de cada una de las piezas de autos a utilizar, dando con exactitud la marca y el año de cada vehículo, lo que le da más sustento aún a la iniciativa ligada a la decoración a partir de objetos y elementos cotidianos pero con una reconversión que los vuelve atractivos, interesantes y originales.



En paralelo, tuvo la suerte de recibir de parte de su gran amiga Marta, algunas cajas con repuestos y piezas del negocio de su papá -Juan María Díaz- que había fallecido un tiempo antes y que nadie ya venía a comprar o se ocupaba de vender. Pero no sólo eso, don Ramón Naranjo, el dueño de una chacarita ubicada en La Bebida, también le regaló algunos elementos claves, al igual que en algunos talleres mecánicos. Aparte ha llegado a comprar autos que estaban abonados y deteriorados, todos con sus papeles reglamentarios, para dejar como nuevos. Todo esto a Claudia le sirve para que, a medida que va incursionando en el emprendimiento, aprender nombres, funciones y relaciones entre las partes mecánicas.



"Mi objetivo es rescatar, recuperar, remodelar, reconvertir partes de autos, pero no sólo eso necesariamente. Mi idea fue siempre traer a la luz lo que yo vi, disfruté cuando era chica y darle un valor agregado, por eso empiezo por los autos, haciendo de algún modo un homenaje al Fiat 600 de mi mamá con el que nos llevaba a todos lados, a la escuela, a declamación, a inglés. Siempre me quedó dando vueltas en la cabeza cómo un auto tan pequeño, tenía tanta capacidad. A lo largo de la vida, he ido escuchando nostálgicas definiciones de parte de muchas personas respecto de sus autos como aquel Fitito de mi familia y me pareció que era bueno apelar a esos sentimientos y sensaciones para hacer algo utilitario y por qué no, bonito, que llame la atención en algún rincón de una casa y que a su vez, genere la inquietud de las nuevas generaciones que desconocen el valor de estas piezas antiguas", asegura la emprendedora que confiesa que la decoración le fascina desde chica y por eso creció leyendo y mirando todo lo que se relacionaba con este mundo. Quizás esa haya sido la razón por la cual estudió Arquitectura, aunque no se recibió, de todos modos, se vale de algunas herramientas de la carrera para su nueva ocupación.



El proyecto de Claudia aún tiene algunas aristas por desarrollar. Por ejemplo no se va a limitar a los vehículos y sus autopartes. Sino que según ella cuenta es más amplio, ya que se van a involucrar planchas, calentadores, máquinas de coser, todo tipo de objetos de una casa por ejemplo, para darles otros destinos. "Siempre tuve la idea de recuperar esos objetos que quedan tirados en el fondo de la casa, herrumbrándose o juntando mugre o los que quedan guardados en un cajón de los recuerdos que al fin y al cabo no se utilizan o ya no sirven, pero a su vez nadie tira. Me gusta, me ilusiona, me dan ganas de volverlos a la vida con un valor agregado, hermosearlos para que tengan otra función o puedan lucirse con orgullo", dice.



Otra de las posibilidades a las que se abre el emprendimiento es a no recurrir sólo a la materia prima que les donan, consiguen o compran, sino a recibir elementos para intervenir a pedido de los clientes. "Por ejemplo alguien que tuvo un papá o un abuelo ingeniero o médico y le quedaron algunas cosas de su profesión, perfectamente se puede convertir en un cuadro retroiluminado o en un elemento decorativo para lucirlo con orgullo. Hay una característica del trabajo de Resurgiendo y es que todo lo que hacemos está retroiluminado porque estamos en una era de luz, entonces todo va a tener mucho leed. O sea el bar tiene luces por todos lados que se pueden prender, los cuadros también y en los tableros, todo se rearma para que funcione: va a sonar la bocina, se puede usar el encendedor, sólo por citar un ejemplo. La idea es potenciar un estilo que combine lo antiguo y lo nuevo", explica.



Un gran sueño de Claudia es convertir su espacio en un bar o en un lugar dónde todo esté dispuesto como ella lo ha diseñado y que las personas puedan ir a ver, disfrutar y pasar un buen rato y como corolario, poder elegir lo que les guste para llevarse a su casa porque todo estará a la venta, desde una mesa hasta una bandeja. Claro que eso quedará pendiente para una segunda etapa. Lo mismo que el trabajo en conjunto con artesanos de otros rubros -ya se ha contactado con una persona que trabaja en masa papel para hacer lámparas con papel que de otro modo iría a la basura, con un experto en el manejo del hierro y los alambres y con una persona que trabaja textiles al telar- para que entre todos, hacer resurgir muchos más objetos.



La pregunta del millón es si por tratarse de piezas de arte, únicas y de diseño, ¿son muy caras?. Sin titubear la emprendedora explica que no son extremadamente caras, pero tampoco baratas. "Hay que tener en cuenta que se trata de elementos recuperado, con un trabajo artesanal y detallista extra, con buenas terminaciones, con materiales de primera calidad. Todo eso tiene un costo".



> EN CONTACTO

Los objetos ya terminados -por ahora han hecho solo la serie "En la ruta", compuesta toda de cápsulas de objetos vinculados a vehículos- y el avance de los que tienen proyectados se puede seguir en la página en Instagram @resurgiendo_arte.

Aparte tienen una tienda online www.resurgiendo.com.ar . Allí están expuestos cada uno de los artículos de decoración creativos y vistosos, pero a su vez, tienen detallados todos los pormenores de su fabricación, como por ejemplo los materiales que utilizaron para componer cada pieza y a su vez, los nombres con sus propios juegos de palabras, otra de las premisas que quieren mantener en el equipo de trabajo como otro elemento distintivo.

Para que la oficina luzca distinta. El equipo le puso de nombre a este escritorio Estanciertamente Bella. El frente es de una Estanciera IKA 1963, uno de los vehículos. Está equipado con las luces originales, enchufes a 220 voltios, puerto USB y una entrada auxiliar de sonido.



Con todas las luces. La creatividad está en los materiales combinados y también en los nombres. Para lograr estas lámparas recuperaron gatos de tijera para levantar los autos, amortiguadores, piedra de afilar, luces traseras, tapas de válvulas, árbol de levas, campanas de freno, discos de freno, flauta de balancines, disco de embrague. Una vez listas las denominaron "Ceda el Paso", "Illuminato Falcon", "Regulando el Ford", "P-404" (porque hace referencia de un Peugeot 404), "Gato Iluminado", Amortiguando luz".

Los "bien amados Fititos", ahora son un Bar 600, adaptando el baúl para almacenar toda la vajilla y las bebidas necesarias para hacer un brindis o en el llamado "Bar Rompe Muros", se sirve del capot para cargar un rinconcito para el café, por ejemplo. Se encienden las luces y tienen accesorios como tomacorrientes.



El tablero del Chevrolet '51 sigue intacto. La palanca de guiñe está iluminada, la gaveta sirve para el guardado, el volante se mueve. Pero ya no es parte del auto, es un accesorio más para incorporar en un lindo espacio.