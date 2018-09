TRANSMITIR CONOCIMIENTOS, el rol del extensionista. Habrá unos 500 participantes, de Chile, Brasil, Uruguay, México, Paraguay, Bolivia y nuestra tierra.



En esta oportunidad, la propuesta será reflexionar en torno al lema "¿Hacia dónde vamos? Contribuciones de la Extensión Rural para la sustentabilidad de los territorios". Así, se prevén cuatro ejes temáticos: 1) Formación de Extensionistas; 2) Sujetos Sociales y Extensión Rural; 3) Políticas Públicas de Extensión Rural y, por último, 4) Innovación en Extensión.



Estos temas, por su carácter interdisciplinario, buscan movilizar e involucrar tanto a actores sociales no tradicionales como a profesionales vinculados al espacio rural, científicos, educadores, organizaciones sociales y a productores que aporten sus miradas y saberes en un proceso de co-construcción y consolidación de la Extensión Rural.



Las Jornadas de Extensión Rural, creadas por la Asociación Argentina de Extensión Rural (AADER), constituyen, desde hace años, el espacio más adecuado para compartir los trabajos, investigaciones, reflexiones y actuaciones de los extensionistas del país y la región. Por su parte, las XIX Jornadas Nacionales de Extensión Rural y XI del Mercosur, con sede en Mendoza, serán un verdadero punto de encuentro que promueva la discusión y el diálogo sobre los desafíos actuales y futuros de la Extensión Rural, vislumbrando sus contribuciones al desarrollo y la sustentabilidad de los territorios.



El evento, de gran importancia y trayectoria, es organizado este año por la AADER, la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Cuyo (UNC), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Ministerio de Agroindustria de la Nación.



Se espera contar con la presencia de aproximadamente 500 participantes, entre extensionistas, investigadores y profesionales de distintas procedencias: Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia y México, entre otros países.



Además de las ponencias, los asistentes podrán participar de ferias de productos artesanales, degustaciones, espectáculos artísticos, un espacio especial para experiencias del Programa Prohuerta y la presentación del premiado film documental "Arreo" del director mendocino Tato Moreno.



Por otra parte, se encuentra abierta la convocatoria a estudiantes para participar de las jornadas a través de la presentación de posters. Este espacio pretende visibilizar la vinculación entre la extensión rural y la extensión universitaria y está destinado a estudiantes de todas las universidades nacionales que hayan realizado proyectos de extensión universitaria en el ámbito rural o proyectos afines a las ciencias agropecuarias en el medio rural.



Más info:



Para acceder a más información, bases y condiciones para la presentación de trabajos, pueden ingresar a la página http://www.aader.org.ar, escribir al orreo electrónico: [email protected] o llamar al teléfono: +54 0261 4135010 Interno 1204.



Las inscripciones tienen un valor de $1.300. Para los socios de AADER el costo es de $1.000, mientras que para los estudiantes, de $300. El pago debe realizarse mediante un depósito en Cuenta Banco Credicoop: Asociación Argentina de Extensión Rural. Cuenta Corriente en pesos Nro. 191.070.037190.9 CBU: 1910070455007003719096.

Palabras sabias

Mi padre, don Antonio Raúl, un cordobés que estuvo casi 37 años trabajando en el INTA San Juan, en investigación la mayor parte de ese tiempo (el resto fue director) siempre me hablaba de que la labor del extensionista es fundamental para el sector rural, porque es la continuidad de lo que se investiga con éxito y debe pasar a desarrollo, de manera real, para dar un resultado económico. El rol de la extensión es transmitir conocimientos de manera eficiente y simple, en base a muchos años de tarea de investigación. Siempre bajo los conceptos de la búsqueda más racional y eficiente de los alimentos. De nada sirve que obtengamos una nueva cebolla, un nuevo tomate, o un nuevo melón, si luego no lo llevamos a campo, lo traducimos a los productores, pequeños y medianos fundamentalmente, para que lo exploten a nivel económico. La investigación va de la mano de la extensión, no es bueno que estén separadas.

Los 4 ejes principales



Formación de extensionistas



Se promueve generar aportes a la formación de extensionistas calificados que se inserten en escenarios cada vez más complejos y nuevas líneas de reflexión respecto de hacia dónde va la extensión rural en Argentina y toda la región. La propuesta de formación de los extensionistas exige una visión más integral y sistémica, que sumen nuevos factores contextuales en los distintos territorios atendiendo las particularidades específicas de la población local. Es fundamental que el individuo se involucre en el medio, con los conocimientos básicos y elementales, para poder, luego, sumar experiencia y agilizar el trato con sus referentes de grupo de trabajo.



Sujetos sociales



La Extensión Rural, en los últimos años, ha diferenciado sus estrategias en función de las singularidades de los sujetos sociales de su intervención. Este eje busca caracterizar las relaciones entre esos sujetos y las estrategias de extensión, sus vinculaciones y modificaciones, así como los conflictos por el acceso, uso y gestión de los recursos como así también la distribución del poder.



Políticas públicas



La extensión rural, como componente estratégico de los nuevos marcos políticos-institucionales, plantea el desafío de una inversión necesaria para potenciar y fortalecer los procesos de desarrollo territorial.



Para ello, es fundamental aportar a la construcción de un Estado Proactivo, inteligente, anticipador y articulador de redes y tramas socio-institucionales, que propicie un modelo de desarrollo, contemplando la posibilidad de la cooperación público-privada.



Sobre dicha base, este eje busca generar un espacio de discusión acerca de los impactos de las políticas públicas de extensión rural en el desarrollo y la sustentabilidad de los territorios en el marco de la equidad social, sustentabilidad ambiental y competitividad económica.



Innovación



El conocimiento avanza rápidamente y se vuelve necesario pensar acerca de las tecnologías de frontera y su aplicación en los distintos marcos de acción y con diferentes sujetos sociales. Por lo tanto, este eje tiene como objetivo reflexionar sobre: innovaciones en extensión por aplicación de nuevas tecnologías y metodologías; la influencia que tienen los nuevos conocimientos en nuestra actividad como extensionistas; la influencia de la extensión en la dinámica de la socialización de los nuevos conocimientos.