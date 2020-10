Productores de vides para mesas, bodegueros, chacareros, agroindustriales de las pasas, el vino, el mosto, aceitunas y el aceite de oliva, están preocupados por la escasez de algunos insumos en el mercado nacional, cuando la temporada de recolección, para la región cuyana, recién empieza.



Los horticultores dedicados al cultivo del ajo, que están trabajando fuerte hoy en la cosecha de sus bulbos, se quejaron esta semana en las casas de agroquímicos locales sobre la falta de bobinas de hilo plástico para atar, elemento básico para estas lides. Asimismo los tomateros de mercado, gente de invernaderos y los semilleros que utilizan rollos de hilos para entutorar y los alfalferos que usan rollos de hilos para enfardar, no consiguieron más que respuestas negativas esta semana. "Las fábricas no están operando y no se conseguirá, hasta nuevo aviso," informan. También algunos repuestos de tractores, implementos agrícolas elementales y enfardadoras están escaseando.



Igualmente quienes operan en el sector industrial con insumos del exterior, muestran incertidumbre ante los tiempos de espera a la llegada de estos elementos. Ferreterías se suman a estas consultas, corralones y negocios que antes "sacaban de apuro", hoy ven la falta de abastecimiento de algunos productos.