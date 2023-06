Las terapias alternativas son cada vez más buscadas por las personas que quieren mejorar diferentes aspectos de la vida, ya sea físico, mental o emocional, y la yogaterapia no es la excepción. Al contrario, esta opción que consiste en la aplicación práctica de los conocimientos y técnicas básicas de esta disciplina para prevenir, mantener y recuperar la salud integral del individuo es utilizada en forma creciente.

Además es una práctica que trabaja desde el sistema músculo-esquelético, aumenta la conciencia corporal, la autoestima y el autoconocimiento del propio cuerpo y mente. En San Juan, Andrea Bacha, instructora de yoga, cuenta sobre la importancia de mantener el cuerpo y la mente en armonía para tener una mejor calidad de vida.

La integración de cuerpo-mente es lo que permite obtener un bienestar más allá de lo físico integral, que aporta toda la vitalidad y fuerza que el ser necesita para una vida plena. Incluye distintas técnicas como gimnasia psico-física, respiración, relajación consciente, posturas o asanas y meditación.

"Empecé con yoga cuando hice un click en mi vida. Hasta ese momento había sido modelo, bailarina, acróbata, y en el año 2010 me invitaron a tomar unas clases de yoga y me fue mal, no tuve una buena experiencia. Seguí con el ritmo que tenía, me llenaba de trabajo y de cosas. El tema es que en a fines del año 2013 tuve un pico de estrés y empecé a meditar con Anael Alonso con quien nos hicimos muy amigos. Al poco tiempo comencé a tomar clases de yoga con él, anticipándole que eso no era lo mío, hasta que hice la primera clase y todo cambió. A eso se sumó que tenía experiencia de danza y de toda la parte anatómica, así es que decidí hacer un instructorado y profesorado en Córdoba. Lo fusioné con ayurveda para lo que también me preparé y así comencé con variantes de yoga deportivo y yogaterapia que no es quedarse quieto ni dormirse como muchos creen sino que es mover todo desde adentro hacia afuera para lograr la armonía", indica Andrea quien ha realizado perfeccionamientos en Brasil, Perú y también en otras provincias argentinas.

El objetivo es que a través de los distintos enfoques (físico, energético, emocional, mental y

transpersonal), las personas logren el tan ansiado equilibrio que permite la armonía integral.

"El yoga terapéutico-restaurativo demanda mucho movimiento y rompe con los prejuicios de mucha gente que sostiene que es aburrido. Además se hace con música que permite activar más a los alumnos y cada uno hace su catarsis. Yoga es una competencia con uno mismo solamente", agrega la instructora.

Esta terapia puede ser realizada por personas que van desde los 5 o 6 años en adelante -sin límite de edad-, porque además se puede fusionar con otras actividades. Andrea también organiza talleres para madres e hijos destinados a lograr la conexión necesaria. En pocas palabras no hay limitaciones de ningún tipo para realizarlo.

Para quienes buscan estas alternativas para mejorar su salud integral, Andrea cuenta con el espacio "Ananta", ubicado en Rawson por calle Perona 231 Oeste, mientras que en UPCN dicta bailoterapia, pilates y yoga terapéutico y restaurativo.

"La fusión es la clave ya que, por ejemplo, en bailoterapia no existen las coreografías que uno no puede seguir ni hacer. Todo dependerá de las energías de cada uno, es básicamente liberador", agrega.

Andrea Bacha es instructora en yogaterapia, una disciplina en auge que ayuda a mejorar estados físicos, psicológicos y emocionales.

Lo ideal es realizar este tipo de actividades 3 veces por semana aunque mucha gente no puede por cuestiones laborales o personales para los que se sugiere hacer dos porque el tema tampoco es estresar al alumno. Eso sí sin olvidar que el movimiento es salud.

Teniendo en cuenta las necesidades de las personas que asisten, Andrea también se capacitó en Biodecodificación, Reiki y es Acompañante Terapéutica

"Somos una bio funcionalidad de cuerpo, mente y alma. Si logramos activar todo esto, alcanzamos un correcto equilibrio, ayudamos a fortalecer nuestro sistema inmunológico evitando futuras enfermedades y sanando todo tipo de dolencias. También es muy importante que coincida lo que decimos con lo que hacemos. A esto hay que sumar la denominada "dieta del sueño", que consiste en una correcta alimentación, la introspección y aceptación para lograr cambios y beneficios. La idea es vivir en constante movimiento, actividad y armonía, de hecho trabajo con mucha gente entre 70 y 96 años en el Área Deportes de Santa Lucía quienes me demuestran lo importante que es la constancia, esfuerzo y perseverancia", dice Andrea



Más detalles



La yogaterapia es una disciplina accesible para todos, independientemente de la edad o condición física y psicológica. Es muy útil para mantener la forma física, pero también para deshacerse de dolencias físicas, permitir el desarrollo muscular y, por lo tanto, sentirse bien con el cuerpo.

Algunos de los problemas de salud que la yogaterapia puede tratar independientemente de la medicina moderna son el dolor de espalda, el dolor crónico y los problemas con los órganos internos del cuerpo. Si se combina con un tratamiento médico, puede ayudar a curar enfermedades cardíacas o aliviar la hipertensión.

Otras de las ventajas del yoga terapéutico es actuar sobre la mente: ayuda a controlar el estrés y aliviar las dolencias psicológicas para vivir mejor a diario. De ese modo permite gestionar varios estados psicológicos complicados como el estrés, el insomnio, apnea del sueño, migraña crónica u ocasional, ataque de ansiedad e hiperactividad.

Por lo tanto, practicar yoga terapéutico como complemento de los efectos de la medicina tradicional ayuda a aliviar muchos problemas mentales y puede ser útil para contrarrestar los efectos de otras más graves.



Alternativas



Por yogaterapia física se entiende aquella que se concentra en la eliminación de tensiones musculares mediante una serie de ejercicios de gimnasia y posturas (asanas), a los que se agrega la corrección de los hábitos de respiración, y el aprendizaje de la relajación. Todo ello con la intención de mejorar el funcionamiento orgánico en general. Por ese motivo es que la fusión de técnicas resulta propicia para sus buenos resultados.

Está la denominada yogaterapia energética que se enfoca en el cuerpo vital, en la eliminación de energías negativas y en la asimilación de energías positivas. Se busca incrementar la energía en forma armónica y equilibrada. Tiene relación con los centros vitales energéticos o chakras, centros de energía psico-física.

También integra estas opciones la yogaterapia emocional que centra la atención en el cuerpo emocional, astral o de deseos, aprendiendo el manejo eficaz de las emociones y sentimientos, mediante el uso adecuado de la inteligencia emocional.

La mente tiene un lugar especial ya que esta terapia pone énfasis en el control mental, con el fin de utilizar correctamente las ideas o pensamientos, y de esta forma alcanzar nuestras metas en la vida. Aquí se encuentran ejercicios de concentración y el desenvolvimiento intelectual y cognoscitivo, la búsqueda del conocimiento mediante el estudio adecuado y el desarrollo de la comprensión.

En tanto la yogaterapia transpersonal está orientada a la meditación profunda para descubrir el propio ser.