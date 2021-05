Si estás pensando en lanzar tu marca o crear el sitio web de tu empresa desde cero, estos tips son perfectos para vos. El posicionamiento web se transformó en una de las perlas más preciadas del marketing digital.

El SEO cambió el paradigma de pequeños, medianos y grandes emprendedores, que antiguamente inclinaban todos sus esfuerzos hacia la publicidad paga en Google, Instagram o Facebook. Sin embargo, ahora el presupuesto empieza a gotear hacia el SEO ya que el posicionamiento orgánico suele mantenerse a largo plazo y genera leads gratuitos. Así, las empresas empiezan a apoyarse en el SEO complementándose con campañas pagas.

En Argentina el SEO crece a pasos agigantados, aunque dada la importancia de los enlaces a la hora del posicionamiento orgánico lo más buscado es una agencia de Link Building que facilita el rankeo en lo más alto de Google.

1.Optimizá tus meta etiquetas

El SEO on page es uno de los principales recursos del posicionamiento orgánico. Básicamente, se trata de adecuar y preparar todo aquello dentro de tu sitio web para seducir y enamorar al algoritmo de Google, una misión siempre difícil ya que se encuentra en constante cambio. Sin embargo, existen algunas certezas de cómo lograr aceitar el ON Page de tu sitio web.

Lo primero que tenés que hacer es descargar una pequeña herramienta que te ayudará a analizar cada página de tu sitio web: SEOquake. Una vez que analices, asegurate de completar tus títulos, H1 (recomendable sólo uno por página web), H2, H3 y H4.

Tampoco te olvides de completar las etiquetas alts de imágenes. Recordá que el algoritmo de Google y las arañas que crawlean el sitio no saben leer imágenes. Por esa razón, es fundamental completar las etiquetas alt de la manera más descriptiva posible y sin omitir a la palabra clave por la que querés posicionar tu sitio web.

2. Aprendé de los que más saben

El SEO también puede ser autodidacta. Infórmate constantemente y nútrete de los conocimientos que imparten los especialistas en Argentina o España. Sebastián Galanternik es un claro ejemplo de ello, ya que ofrece diferentes cursos en línea que te permitirán ir de 0 a 100 en tus conocimientos SEO con criterio, ejemplos prácticos y mucho más.

Si preferís armar tu propio nicho, Chuiso será la biblia más indicada para crecer tu proyecto web inyectándole algo de SEO black Hat, es decir, ignorando aquellas premisas recomendadas por Google.

3. Interlinking

Suele ser una de las acciones menos ponderadas por consultores SEO o especialistas en marketing digital. Una correcta arquitectura web y un enlazado interno perfectamente razonado es una clave del éxito en SEO. Procura comunicar las diferentes secciones y no dejes ninguna página huérfana a la que no pueda acceder el bot de Google cuando rastree tu sitio. Por otra parte, crear links que enlacen la home hacia las páginas más fuertes de tu sitio web es una grandiosa forma de distribuir el link juice, es decir, la autoridad o el page rank entre dos páginas diferentes.

4. Linkbuilding

El arte de obtener enlaces en sitios de terceros es extremadamente delicado -y complejo-. No se trata de crear enlaces a diestra y siniestra, sino de escoger aquellos sitios que presentan una temática afín a tu proyecto.

Por otra parte, es importante analizar si ese sitio web que querés que te enlace respeta las premisas del SEO On Page que mencionamos anteriormente en el punto 1. Si tiene más de un H1, mejor buscar por otro lado.

No es casualidad que el Link Building en Argentina haya crecido a pasos agigantados en el último tiempo. Las empresas medianas, grandes y pequeñas suelen ajustar su SEO On page y tras cumplir con esta base salen a buscar sitios de terceros.

Consejos para sacarle provecho al Link Juice

Dale prioridad a la home o página de inicio de tu sitio web

La página principal es la que suele recibir más enlaces desde otros sitios web externos y, lógicamente, es la que tiene mayor page rank. De esta manera, aprovecha para compartir todo ese poder con otras páginas internas de tu sitio web que necesitas potenciar.

Usá el link juice recíproco

Creá un feedback para enlazar desde la home a tus páginas internas, y desde tus páginas internas hacia la home. De esta manera, todas las URL se estarán nutriendo al mismo momento potenciando tu web.

5. El contenido sigue siendo el Rey

Detrás de un buen SEO en un sitio web suele haber un buen contenido. Caso contrario, resulta mucho más complejo posicionar a un emprendimiento. Por eso, siempre tenés que ajustar todo tu contenido a la intención de búsqueda de los usuarios. Respondé con la información pertinente que están buscando, aportando nuevo contenido de valor que sea relevante y de autoridad.

Las infografías, listas, how to, suelen ser un buen punto de partida para crear una nueva entrada en tu sitio web. Asegurate que lo que estás creando no existe en Internet, y en caso de que exista la mayor dificultad será la de reconvertirlo hacia un contenido más amigable y cercano con tu público objetivo.

El contenido largo, posiciona mejor

Así lo informó SEMRUSH durante el 2021 donde el contenido con más palabras obtuvo hasta 3 veces más posibilidades de rankear bien arriba en las SERPS. De esta manera, asegurate de generar contenidos que superen la barrera de las 1000 palabras.

Y si combinas mucho contenido de valor con un título atractivo, listas dentro del contenido y guías estarás mucho más cerca de aparecer en los primeros resultados de Google.

6. Adaptarse o desaparecer, esa es la cuestión

Mayo será un punto de inflexión para el SEO a partir de las Core Web Vitals de Google. Empieza a preparar tu sitio web para responder a las métricas más importantes que pide Google y no desaparecer de las SERP.

Prestá atención al LCP (Large content Paintful) que mide el tiempo de carga de tu sitio web, FID (first input delay) que mide el tiempo mínimo en el que el usuario puede interactuar con tu sitio web y el CLS (cumulative Layout Shift) que indica cuando dejan de producirse cambios inesperados en el diseño de la web.