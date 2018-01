Cuando todavía no transcurrieron tres semanas desde que Disney anunció la compra de 21st Century Fox por US$ 52.400 millones, los rumores de una nueva megafusión en la industria del entretenimiento empiezan a recorrer los pasillos de Hollywood -y Silicon Valley-.



Jim Suva y Asiya Merchant, analistas de Citi, afirmaron en un reporte publicado por el portal Business Insider que existe una chance del 40% de que Apple compre Netflix gracias al nuevo plan impositivo aprobado por la administración Trump para repatriar activos en otros países sin padecer grandes penalidades.



En un documento fechado en diciembre, Suva y Merchant pusieron a Netflix en la cima de un listado de potenciales fusiones y adquisiciones de la firma fundada por Steve Jobs. Apple tiene unos US$ 252.000 millones depositado en jurisdicciones extranjeras, que representa el 90% de su efectivo disponible.



"Históricamente, Apple ha evitado repatriar efectivo a los Estados Unidos para no pagar altos impuestos", señalaron Suva y Merchant en el informe. Con el impuesto de repatriación del 10% dispuesto en la reforma fiscal, dispondrá de US$ 220.000 millones y la compra de Netflix "apenas" demandaría un tercio de ese monto (alrededor de US$ 73.000 millones).



iTunes, el sistema propietario de Apple, ha sufrido una caída sostenida en los índices de audiencia en los últimos años a causa del éxito de otras plataformas de video como Netflix, Amazon Prime Video y Hulu, entre otras. El fabricante de celulares está buscando dar vuelta la situación con una serie original que protagonizarán Jennifer Aniston y Reese Witherspoon, además de un remake de la clásica serie de los 80s Historias Asombrosas.