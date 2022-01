Para ninguna persona es agradable esperar mientras se carga de un sitio web. Un usuario que haga clic en una página y se quede esperando poco más de unos segundos, probablemente la abandonará y eso no solo afectará la reputación del sitio, sino que además perderá clientes.

Y si existe un lugar donde cuenten la primera impresión, y la misma tenga validez esa es tu página web. No hablamos únicamente del diseño y de su contenido, pues será la velocidad de carga de tu sitio parte importante en el probable éxito que pueda tener.

¿Te interesa ofrecer una experiencia de calidad a los visitantes de tu web? Conoce las técnicas más efectivas para que la velocidad de carga de tu página sea óptima, incrementes las visitas y posibles conversiones.

Importancia de la velocidad de carga

¿Qué es la velocidad de carga? Nos referimos a ella como al tiempo que tarda una página web en mostrarse de manera completa en el navegador y permite al visitante interactuar.

Si un sitio web, sobre todo si se trata de una tienda online, presenta una carga rápida, este brindará una mejor experiencia para los usuarios.

Si el sitio web es creado en una plataforma confiable y eficaz como Zyro, hay menos probabilidades de que haya problemas de velocidad. En tal caso, el servicio al cliente y las herramientas internas ayudan a solucionar cualquier inconveniente.

Quizá parezca algo redundante, pero mientras más rápido se cargue tu página, los usuarios tendrán más rápido acceso para interactuar en ella, aumentando de esta forma las probabilidades de obtener conversiones.

La velocidad de tu web es lo principal

Cuando hablamos de la velocidad, el tiempo de espera de carga marcará la diferencia entre una buena compra o un abandono de la misma.

Si tienes una tienda web y a cada paso se demora el proceso de compra un poco más de un par de segundos en cargarse, esto se traduce en que los compradores potenciales estén abandonando su compra.

Es un hecho que un retraso mínimo (sólo 100 milisegundos) en la velocidad de la página, se traduce en una disminución significativa en las tasas de conversión.

Todo esto bien lo conoce el equipo de Zyro, especialistas en la creación de páginas web con carga “a la velocidad del rayo” y con los conocimientos y experiencia necesaria para incrementar el tráfico en determinadas páginas y posicionar en motores de búsqueda.

Consejos para optimizar de la velocidad de tu página web

Lo ideal es una página de inicio que cause una grata impresión a quienes la visitan, un ejemplo de ello es el inicio de nuestro portal. No obstante esto no significa que debamos saturar el sitio con un contenido excesivamente pesado, pues puede retrasar mucho la carga y promover que los visitantes inmediatamente se vayan sin hacer interacción alguna en tu página.

Para mejorar la velocidad que tiene una página web para su carga se recomienda lo siguiente:

1 Evita sobrecargar la página de inicio



La página de inicio debe estar bien organizada, con un contenido mínimo, esto permitirá a los usuarios una fácil comprensión de tu mensaje desde el mismo momento en que ingresen. Procura que no sea demasiado larga y mantenla limpia para facilitar la navegación y el acceso de tu sitio web.



2 Ten en cuenta el contenido principal de la página

Muestra la información principal, aquello que los usuarios busquen saber. Por esa razón la parte más importante de tu página web será la franja superior, dado que será lo primero que verán tus usuarios y naturalmente, lo primero que se cargue. No olvides que el contenido en esta sección debe ser claro y de carga fácil.

3 Mejora la velocidad optimizando las imágenes

Algo que hace una gran diferencia en lo que a la velocidad de carga de tu página web se refiere son las imágenes. Recuerda optimizarlas, procurando que estén en el formato de archivo adecuado para que no sean demasiado grandes.

Lo más recomendable es utilizar archivos JPEG para imágenes, puesto que son más livianos y de más rápida descarga.

4 Disminuye el contenido media

Intenta no sobrecargar tu página web de funciones y contenido innecesario, porque muchas de estas funciones afectan negativamente los tiempos de carga.

Por ejemplo, evita las infinitas galerías de fotos o los videos incrustados. Tampoco esto significa evitar por completo este tipo de contenido, sino reducir la cantidad de imágenes en las galerías y la cantidad de videos en tu página.



5 Reduce los estilos de las fuentes

Una práctica que da buenos resultados es reducir la cantidad de estilos de fuentes. No solo reflejará de mejor forma el estilo de tu marca, sino que además reducirá el tiempo en la carga de la página.

Si deseas utilizar fuentes personalizadas, debes tomar en cuenta de que se tratan de elementos gráficos al igual que las imágenes y los videos. Esto significa que necesitarán ser descargadas antes de aparecer en tus páginas.

6 Reduce el uso de animaciones

Si existe algo muy atractivo para tu página, sin duda son las animaciones. Sin embargo, por muy encantadoras que resulten y por más que agreguen ese toque divertido, son archivos pesados.

Tampoco se trata de prescindir de ellas completamente dado su gran atractivo visual. Pero sí se debe ser comedido y selectivo a la hora de elegirlas.

Los más pesados de todos son los GIF así que evítalos, incluso si son pequeños.

Usa recursos online, de manera que puedas convertir las animaciones de la página en videos, estos se cargarán mucho más rápido y brindarán la misma experiencia visual que las animaciones. Otro buen consejo práctico es colocarlas luego de la mitad de la página.

7 No redirecciones enlaces que ralenticen la carga

A medida que más redirecciones, el tiempo de carga de tu página será mayor. Pese a que redireccionar un sitio web ayuda a estabilizar el número de visitas, cada maniobra de este tipo alargará los tiempos de carga, entonces asegúrate de colocar las que sean estrictamente necesarias.

8 Concéntrate en el rendimiento móvil

Hoy en día todas las personas navegan más y más desde su teléfono inteligente y como es natural, tienen la expectativa de que la página web se verá tan bien como en su versión de escritorio.

Los móviles hoy día son una excelente oportunidad, pero para aprovecharlos es necesario optimizar el espacio, porque la pantalla es mucho más pequeña y se debe ajustar el contenido.

En la versión móvil, oculta o elimina cualquier elemento que afecte su rendimiento, como por ejemplo la utilización de múltiples formatos y estilos de fuentes, animaciones, videos, imágenes, o efectos especiales, y reemplázalos con otras funciones como una pantalla de bienvenida que muestre tu logotipo mientras tu página se carga.

¿Es posible medir la velocidad web de mi página?

Por supuesto. Hay muchas herramientas en la web que no únicamente te permitirán medir la velocidad sino que además te indicarán los ajustes que debes hacer para mejorar la velocidad de tu sitio.

Lo recomendable siempre es que las carguen las páginas en menos de 3 segundos. Es un hecho que la expectativa del 47% de los usuarios y consumidores de los sitios web sea de dos segundos o menos, y que el 40% abandone si tarda tres o más segundos. ¿Hoy día, en cuánto tiempo carga tu sitio web?