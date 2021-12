Para crear proyectos complejos es necesario utilizar una metodología adecuada para ello. Un diagrama online es una forma muy conveniente de organización. ¿Dónde hacer un diagrama de flujo online? Nos podremos preguntar.

Herramientas como pizarras online, o interfaces que nos permitan usar elementos gráficos para explicar las funciones, ideas y conceptos de un proyecto, son ideales. Las podemos encontrar por la red, con sus versiones gratuitas y de pago. A continuación ahondaremos en el tema para resolver tus dudas.

¿Qué es un diagrama de flujo online y sus beneficios?

Un diagrama de flujo es una manera de presentar gráficamente un proceso o algoritmo por medio de pasos estructurados. Se emplean figuras geométricas que representan el paso del proceso que es evaluado, cuya función se establece primero y por medio de líneas se marca la dirección del flujo del proceso y establecen el camino a seguir.

Beneficios de un diagrama de flujo online

Visualización de sistemas complejos para un mejor entendimiento

Análisis tanto del proyecto como de los resultados

Gestión de actividades dentro un proyecto eficientes y adaptadas a cada proyecto

Al ser una herramienta online se puede favorecer de la colaboración de todo el equipo sin limitaciones espaciales o temporales

Debe de existir el objetivo de resolver un problema pues los elementos que se añaden como símbolos, funciones, línea del flujo, inicio y final se desarrollan en función de una resolución. Al ser un esquema de procesos complejos facilita la comunicación en procesos vinculados a la programación, desarrollo de aplicaciones y cualquier tipo de análisis.

Aplicaciones de estos diagramas

Desarrollo de algoritmos

Desarrollo de aplicaciones

Diseño web

Desarrollo de software y hardware

Desarrollo de procesos (químicos, industriales, etc.)

Análisis de sistemas

Dónde hacer diagramas de flujo online

Ahora bien, online existen varias plataformas o aplicaciones que ofrecen la creación de diagramas de flujo, algunos gratuitos, otros de pago, algunos otros off line, etc. Sin embargo, debemos tener en cuenta que nuestros proyectos deben tener la capacidad de ayudarse de otras herramientas como videos, imágenes, mapas mentales, etc.

Miro es una interfaz que además de proporcionar las herramientas para añadir elementos a un diagrama, tienes la posibilidad de experimentar con distintos tipos de diagramas. Como Gantt, Venn, de Árbol e Ishikawa, cada uno de estos tiene sus propias características, solo tienes que elegir la que mejor se adapte a tu proyecto.

Puedes ir experimentando en su versión gratuita mientras conoces todas las herramientas que posee. Además, dentro de su plataforma puedes mezclar diagramas con mapas mentales, lluvias de ideas, conectar otras aplicaciones, imágenes, incluso videollamadas sin salir de un solo lugar. Lo que será provechoso para un equipo ocupado, multidisciplinario que quiera agilizar procesos.

Sin duda utilizar un diagrama de flujo online es esencial para el exitoso desarrollo de cualquier idea o proyecto tecnológicos o de análisis. Únicamente es necesario una herramienta que se adapte a su nivel de complejidad, que sea participativa y didáctica. Usualmente solemos pensar que este tipo de proceso son complicados, cuando en realidad solo necesitan una buena organización, acompañados de buenas herramientas.