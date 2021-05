La noticia fue anunciada a finales de 2020 y comenzará aplicarse el 1 de junio: las fotos y video que formen parte de Google Fotos empezarán a contar como parte de los 15GB de almacenamiento que ofrece la compañía. La novedad enciende la preocupación de millones de usuarios que utilizan el sistema para guardar sus archivos y que ahora corren el riesgo de alcanzar su capacidad máxima.

Una vez que los usuarios alcancen el límite, deberán adquirir uno de los planes que ofrece la nube de Google si es que quieren seguir cargando archivos. La buena noticia es que todo el contenido que fue cargado hasta esa fecha estará exento de disminuir memoria disponible de la nube.

Esta nueva política afectará a todos los usuarios por igual, salvo a los que hayan adquirido un celular Pixel entre el 1 y el 5 de mayo. Ellos tendrán la posibilidad de continuar cargando sin limitaciones.

Las políticas de Google Fotos cambian a partir del 1 de junio.

Esta nueva política fue anunciada en noviembre del año pasado. El espacio que ofrece Google en su nube es integrado por Drive, Gmail y Fotos.

De esta manera, los usuarios no deben preocuparse por el momento ya que no perderán los archivos que tienen guardados en sus teléfonos. Una vez que se consumió ese espacio disponible, si se quiere continuar usando el servicio en la nube, entonces puedes adquirir una membresía de Google One, el servicio de almacenamiento en la nube que lanzó la compañía en 2018. Caso contrario, deberán buscar una alternativa para guardar sus fotos y videos.

¿Qué pasa si me quedo sin espacio? Ya no podrás subir archivos ni imágenes a Google Drive; así como tampoco crear copias de seguridad de fotos ni videos en calidad original en Google Fotos.

¿Qué pasa si no soluciono la falta de espacio o si mi cuenta está inactiva por mucho tiempo? Si superaste la cuota de espacio hace 2 años o más y no liberaste ni compraste más espacio para volver a estar por debajo del límite, es posible que Google se quite todo el contenido que tengas en Gmail, Drive y Fotos. Lo mismo podría ocurrir si durante 2 años o más tienes la cuenta inactiva, es decir, si no la utilizas.

Fuente: Ámbito