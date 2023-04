Por lejos, WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea más utilizada en todo el mundo. No obstante, continúa actualizándose para brindarle a sus usuarios la mejor experiencia al momento de enviar mensajes, realizar llamadas o compartir estados.



En ese sentido, hace pocas semanas se supo que la aplicación, que forma parte de la compañía Meta, trabaja en una nueva herramienta para enviar videomensajes. Además, pronto incorporará la opción de copiar textos a partir de imágenes. En ambos casos, funciones que ayudarán a los usuarios a desenvolverse mejor dentro de la app.



Ahora se conoció que en poco tiempo WhatsApp sumará un tercer tilde azul a las dos ya conocidas. Si bien esta herramienta no fue confirmada oficialmente, su llegada fue anunciada por el "Then 24", sitio especializado en publicar novedades sobre actualizaciones de la aplicación.



Es importante recordar que las dos tildes existentes sirven, respectivamente, para confirmar cuando un mensaje fue entregado y leído. Ahora, la nueva función servirá para saber qué mensajes fueron guardados como imagen mediante capturas de pantalla.