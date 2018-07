Los clientes ya no se conforman con productos y servicios, quieren vivir experiencias únicas. Las empresas saben ésto y cada vez son más las que apuestan por la incorporación de chatbots a sus modelos de negocio, para mejorar en aspectos como la comunicación y la atención al cliente.



Pero no podemos olvidarnos de las posibilidades que nos ofrecen nuevos dispositivos como los Smart Speakers, que están empezando a llegar a los hogares de todo el mundo.

Estos los asistentes conversacionales como Siri de Apple, Google Assistant de Google o Alexa de Amazon ya no están solo en los móviles, ahora los puedes encontrar en tu computadora o en tus altavoces.



Por eso, en esta nota te contamos cinco ventajas de los chatbots en los Smart Speakers.

Aplicaciones de Ocio y Entretenimiento



Si no sabés que hacer esta noche, no tenés planes o no te apetece la propuesta de tus amigos, es sencillo. Pedile a tu asistente conversacional que te ponga en contacto con el chatbot de tu aplicación de entretenimiento favorita, para de esta forma inmediata pueda informarte de los mejores planes en tu zona.

Esto también se puede aplicar a cines, teatros, eventos o salas de concierto. Es tan sencillo como decir; “Hablar con el chatbot de XXX” y a través de tu Smart Speaker podrás hablar con el bot que más te interese para organizar tus planes.

Medios de Comunicación



Ya hay medios de comunicación, como As y El Mundo, que han incorporado chatbots a través de Google Assistant para que sus clientes y lectores puedan informarse y mantenerse al día de las últimas noticias utilizando un chatbot.

Con tu Smart Speaker podrás consultar las noticias en base a tus intereses y por secciones, y al estar conectado con tu móvil, podrás leer aquellas noticias que más despierten tu curiosidad.

Recetas, restaurantes y comida a domicilio



Los asistentes conversacionales ya no tienen muchos problemas para facilitarte recetas y consejos de dietética, pero, ¿Y si pudieras consultar el chatbot de una aplicación para saber cuáles son los restaurantes cercanos a tu ubicación? y vamos más allá incluso, ¿Y si tan solo hablando pudieras hacer el pedido y que te lo trajeran en cuestión de media hora? Pues no está tan lejos ni es tan descabellado. Ya hay empresas y restaurantes que han aplicado bots a Facebook Messenger y que nos permiten realizar pedidos a través de la app. Por lo tanto, ser capaz de pedir comida hablándole a tu Smart Speaker es una forma más sencilla y cómoda de hacer tus pedidos.

Banca y finanzas



Ser capaz de consultar tus cuentas, tus movimientos bancarios o el estado de tu hipoteca solo con tu voz son algunos de los muchos procesos a los que se pueden aplicar los chatbots en los Smart Speakers. También tienen utilidad para estar al tanto en tus finanzas, ya que te permiten consultar la situación en la bolsa o el precio de tus acciones en cuestión de segundos. Ya son muchos los bancos que están adaptando los chatbots a sus aplicaciones móviles, el siguiente paso son los altavoces inteligentes.



Domótica



Esta es una de las aplicaciones estrella de los Smarts Devices ya que gracias a ellos, nuestros hogares están convirtiéndose poco a poco en los conocidos Smart Home. ¿Qué implica este nuevo concepto? Muy sencillo, a través de estos dispositivos podremos manipular cualquier electrodoméstico de nuestra casa incluso antes de haber llegado a la misma. Una realidad que ya es accesible en muchos hogares gracias al uso del smartphone, pero que con la llegada de estos dispositivos experimentará un crecimiento exponencial.

Estas son solo algunas de las aplicaciones prácticas que ofrecen a las empresas aplicar el uso de chatbots a través de los Smart Speakers, pero hay muchas que irán saliendo a medida que pasan los meses.

Fuente: Planeta Chatbot