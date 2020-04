Las grandes compañías de entretenimiento están tomando medidas a partir de la cuarentena extendida por todo el mundo por la expansión de la pandemia de coronavirus,

En esta oportunidad, Playstation anunció hoy su iniciativa Juega en Casa, en la que regalará dos juegos: Uncharted: Nathan Drake Collection y Journey. Ambos juegos se podrán descargar de manera gratuita a partir del miércoles 15 de abril a las 23 hs y hasta el 6 de mayo. No es necesario que estés suscrito a Playstation Plus.

Comunicado oficial de PlayStation

La gente al rededor del mundo está haciendo lo correcto al quedarse en casa para ayudar a contener la propagación de COVID-19. Estamos profundamente agradecidos con todos los que practican el distanciamiento físico y tomamos en serio nuestra responsabilidad como una plataforma de entretenimiento en casa, así que le pedimos a nuestra comunidad que siga apoyando esta opción segura y la necesidad de Jugar en Casa.

Como agradecimiento a todos los que están haciendo su parte para disminuir el impacto de esta pandemia, Sony Interactive Entertainment se complace en anunciar la iniciativa Juega en Casa.

Juega en Casa tiene dos componentes: primero, ofrecer juegos gratuitos para ayudar a mantener entretenida a la comunidad de PlayStation en casa; y segundo, establecer un fondo para ayudar a que los pequeños estudios independientes que puedan experimentar dificultades continúen construyendo asombrosas experiencias para todos los jugadores.

Juegos Gratuitos de Juega en Casa

Para apoyar la iniciativa Juega en Casa, PlayStation intentará hacer que esos momentos ocasionalmente aburridos sean más emocionante brindando de forma gratuita y por tiempo limitado Uncharted: The Nathan Drake Collection y Journey a través de descargas digitales entre el 15 de abril a las 8:00 PM Hora del Pacífico y el 5 de mayo de 2020 a las 8:00 PM Hora del Pacífico. Una vez que los hayas descargado, se quedarán en tu biblioteca por siempre..

Para la mayoría de ustedes, Uncharted: The Nathan Drake Collection no necesita presentación. Esta colección de tres juegos de los maestros de Naughty Dog incluye Uncharted: Drake’s Fortune, Uncharted 2: Among Thieves y Uncharted 3: Drake’s Deception, todos remasterizados meticulosamente para PS4. No podemos imaginar un mejor momento para disfrutar de aventuras al rededor del mundo con Nathan Drake, de un elenco icónico de personajes y un emocionante juego de acción de búsqueda de tesoros.

Y luego tenemos a Journey, una célebre y hermosa aventura que es tan conmovedora como misteriosa. El canto a la vida de este juego es atemporal y, posiblemente, ahora es más relevante que antes.

En consonancia con la meta global de SIE de preservar el acceso a Internet en Estados Unidos y Europa, las descargas de los juegos podrán tomar un poco más de lo normal, y agradecemos la comprensión de nuestra comunidad mientras tomamos estas medidas en un esfuerzo de preservar el acceso para todos.

Financiamiento Creativo

Los desarrolladores independientes son vitales para el corazón y el alma de la comunidad de los videojuegos y entendemos las dificultades financieras que muchos pequeños estudios están enfrentando. Con eso, SIE ha desarrollado un fondo para apoyarlos durante este tiempo. Hemos asignado USD 10 millones para apoyar a nuestros socios desarrolladores independientes. Más información sobre el fondo, incluyendo el criterio de participación, estará disponible pronto.

Durante estos días de distanciamiento físico, nuestros seguidores han recurrido a los videojuegos para disfrutar momentos de descanso y diversión. En Sony Interactive Entertainment, nos sentimos privilegiados de ofrecer estos momentos de diversión tan necesarios. Sabemos que este solo es un pequeño paso y estamos agradecidos por poder brindar este apoyo a nuestros jugadores, nuestras comunidades y nuestros socios.