Durante los meses de cuarentena por la pandemia, se registró un aumento del consumo de servicios digitales, a la par de un notorio incremento de los delitos informáticos, que crecieron un 300% en este periodo de confinamiento.

La Oficina de Seguridad del Internauta (OSI) alertó a los usuarios de WhatsApp acerca de una nueva campaña de phishing cuyo anzuelo es un falso historial de conversaciones. En concreto, este engaño envía a sus posibles víctimas un correo electrónico con un enlace para descargar un supuesto historial de conversaciones de una app.

La Oficina de Seguridad del Internauta alertó a la comunidad a través de un tuit.

Sin embargo, los expertos en seguridad informática alertan que aquel archivo (llega en formato .zip, comprimido) inicia la descarga de malware.

Las señales de alerta deben ser evidentes, aunque no lo son para todos los usuarios, que en muchos casos caen en las redes de este tipo de fraudes. Por un lado, nadie debería descargar un historial de chats que no ha solicitado. Por otra parte, hay que tener en cuenta que WhatsApp no envía notificaciones de esta especie vía email.

En tanto, al recibir un mensaje desde un remitente sospechoso, el principal consejo es eludir cualquier acción y eliminarlo.

Tal como señalamos más arriba en este repaso, estafas de esta especie se han multiplicado en los últimos meses -en tiempos de pandemia, incluso con mensajes que prometen información sobre el coronavirus-, aunque no son novedosas ni mucho menos.

Las campañas basadas en suplantación de identidad son de larga data y tienen el siguiente denominador común: mensajes que aseguran provenir de fuentes reconocidas (un banco, un comercio, una figura reconocida, etcétera) e invitan a ingresar a links, completar formularios y/o realizar descargas. Usualmente, el objetivo es el robo de información y de accesos a cuentas personales.