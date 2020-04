Más de veinte días de confinamiento en casa se traducen también en cabello crecido y sin forma, aparecen las canas y el teñido de tendencia puede haberse convertido en un degradé. Para las más coquetas que se esculpieron las uñas, apostaron al esmaltado semipermanente o las extensiones de pestañas, la necesidad del mantenimiento en gabinete comienza a aparecer y hoy resulta imposible. Aún así existen alternativas.

Andrea Julio (@andreajuliomakeaup), maquilladora y esteticista profesional, junto al peluquero Daniel Martínez (@danielmartinezpeluqueria), son los expertos que comparten consejos de belleza con tips caseros.

Mantenimiento del color, el desafío de la cuarentena. Para Daniel Martínez, es la oportunidad de que el pelo descanse de tintes y tratamientos agresivos. La sugerencia del experto es esperar a que las peluquerías abran sus puertas para evitar trabajos mal hechos y daños en el pelo por la autogestión. Sólo recurrir a la tintura de farmacia para un retoque de raíces en el caso de que se conozca el tono exacto utilizado y que el cabello esté teñido en un solo color. La recomendación principal se centra en la hidratación del cabello. "Pueden recurrir a la aplicación de aceite de coco, almendras o el de oliva, este último puede adquirirse en el súper. Colocar en la palma el tamaño de una moneda, esparcirlo por largos puntas, masajeando 15 minutos y dejando actuar otros 15, luego lavar con champú". Esto debe repetirse hasta tres veces por semana si el pelo está muy seco. El otro consejo es incorporar el hábito del cepillado, con el cepillo que se tenga, en las mañanas y por las noches. "Esto permite activar la circulación y cerrar las cutículas, si se produce frizz colocar un poquito de aceite", especificó Daniel.

Al estar encerrados hay mayor uso de la luz artificial o en tal caso, poco sol y aire. Esto seca la piel por lo que será necesario incorporar una rutina de limpieza, tonificación e hidratación. La limpieza de la mañana y la noche deberá ser potenciada con una limpieza en la tarde. "Limpiamos con el producto de limpieza habitual y si no es así el jabón blanco puro es una buena opción, luego brumizar con un tónico". Si no se cuenta con este producto, Andrea recomienda preparar una infusión de manzanilla, dejar enfriar y luego vaporizar este te sobre el rostro. Luego se hidrata con la que crema que habitualmente se use y en caso de tratamientos específicos, como el uso de ácido hialurónico, colágeno, o algún otro antiarrugas, deberá realizarse como paso siguiente a la hidratación. "Este tiempo en casa es un buen momento para incorporar el hábito de la limpieza de cutis, la limpieza diaria debe ser un protocolo para su lozanía y podemos incorporar este hábito en 15 días", detalló la esteticista. La buena alimentación y tomar agua constantemente, es otro de los pilares.

Al momento del baño exfoliar la piel del cuerpo con un guante de crin o esponja vegetal tres veces por semana. Esto permite retirar las células muertas que se acumulan en la piel. Luego hidratar con la emulsión de costumbre cuyo poder de hidratación puede ser potenciado colocándole un poquito de aceite de bebé u oliva y mezclar. Aprovechar este momento para dar atención a los pies. "En ellos se acumulan los restos de jabón y champú, recomiendo lavarlos con jabón blanco y una esponja para posteriormente hidratar y masajear con nuestra crema potenciada con aceite", sumó Andrea.

Otro mimo para el cuerpo y más cuando la ansiedad del momento acompaña, es al momento del descanso, realizar un tubo con una toalla enrollada y colocarlo sobre nuestra almohada en la zona del cuello. "Rotar la cabeza suavemente de un lado al otro y al frente, este un ejercicio casero de relajación y masaje de la zona cervical que también puede ayudarnos a conciliar el sueño", explicó Andrea.

Un tema en sí mismo, sobre todo para las que ya necesitan del mantenimiento de un profesional. Las extensiones de pestañas requieren de sus cuidados de 20 a 25 días de colocadas. En este caso hay que apuntar a su higiene. La esteticista recomendó el lavado de los ojos con agua y luego secarse cuidadosamente el párpado móvil. "Con un cotonete van a colocarse solución fisiológica o agua oxigenada de 10 volúmenes diluida con agua y limpiar suavemente con el cotonete las raíces de las extensiones". Si ya era momento del service y las extensiones ya se están moviendo, deberá peinarse cada pestaña con un cepillito en espiral (el de la máscara para pestañas también sirve). El peinado deberá ser suavemente hacia arriba. "Nunca tirarse las extensiones ya que esta acción puede dañar la pestaña natural sobre la que están pegadas, en tal caso es mejor colocar un poquito de aceite de almendras y pestañear para que se aflojen", enfatizó la esteticista. Este aspecto es fundamental porque las pestañas naturales son difíciles de recuperar.

Las uñas esculpidas y el esmaltado semipermanente son otro de los tratamientos de gabinetes que deberán esperar. A las esculpidas hay que mantenerlas cada 20 a 30 días, así que mientras tanto lo que se puede hacer en limar suavemente el largo y no cortarla con un alicate porque se puede dañar. "Si sentimos que se está despegando, no tironearla con este fin para no dañar la natural, en tal caso esperar que se despegue sola y por nada del mundo pegarla con La Gotita o similares porque son tóxicos y no indicados para las uñas", resaltó.

Para las uñas semipermanentes el consejo es limar suavemente la superficie esmaltada y pintar arriba con un esmalte común preferentemente de tono oscuro.

Las manos por su parte requieren de cuidado especial. El lavado de manos permanente y el alcohol en gel propios de estos tiempos las resecan. Andrea sugiere una exfoliación casera realizada con 1 cucharada tamaño café, de azúcar, mezclado con una cucharada del mismo tamaño de aceite de oliva o bebé, más unas gotas de limón. Masajear con esta mezcla una vez por semana para mantenerlas suaves.

Los especialistas



Andrea y Daniel son reconocidos en el rubro por su experiencia. Andrea por su tarea como maquilladora en los medios de comunicación y Daniel por su salón en Rawson. Juntos como dupla profesional impusieron el año pasado las "Tardes de Chicas", donde enseñaron conocimientos básicos sobre automaquillaje, cuidado de la piel y cabello; todo mediante consejos sencillos. Redes sociales: