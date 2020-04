Flai Fotografía nos da los mejores tips para aprender a sacar fotos con tu celular. ¡Aprovechá la cuarentena y practicá en casa!

Ya no hay más excusas. Con estos #flaitips es hora que empieces a sacarte las mejores fotos ¡para lucirte en tus redes sociales!

1. Iluminación. Este es el aspecto más importante. Antes de sacarte la foto ubícate donde la iluminación te siente mejor. Fotografía es luz, por lo tanto mejor iluminación: mejor calidad en tus fotos.

2. Ubícate sobre un fondo liso o en paisaje. Cuando no tenemos en cuenta lo que tenemos en el fondo, descuidamos nuestras fotos. Y muchas veces lo que está de fondo genera ruido, esto hace que nuestras fotos pierdan lo que queremos decir o mostrar.

3. No uses el zoom de la Cámara. El zoom que podemos hacer con la cámara de nuestros teléfonos es digital -no es malo del todo- cuando lo usamos perdemos calidad en la imagen y se empiezan a ver los pixeles. Por lo tanto, si querés acercate y se logran mejores resultados en calidad.

4. Tomá varias fotografías. Mientras más fotografías tomemos más opciones vamos a tener además de soltarnos de a poco e ir practicando para no perder eso que queremos recordar o mostrar.

5. Posá como estés más cómoda. Lo importante es que tus poses no sean sobre actuadas, vas a ver que este tip te va a ser el más útil y el que más te va a gustar. Las fotografías espontáneas son nuestras mejores amigas cuando queremos vernos bien. Bailá, saltá, jugá. Dale movimiento a tus fotos.

6. Jugá con la textura. Todo lo que nos rodea tiene textura, aprovechá e incluila en tu foto.

7. Componé. Nuestras cámaras de celular poseen una función que se llama cuadrícula de cámara (regla de tercio), esto te ayudará a organizar los elementos de la imagen (más adelante hablaremos más de esto).

8. Por último dale el toque final en edición. Te recomendamos al momento de editar que subas el brillo del teléfono para que veas cada detalle de la imagen. No tengas miedo a probar diferentes ediciones (más adelante diremos las apps que son más completas para editar).