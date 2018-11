Fotos: Colaboración de Alejandra Rodríguez



El yoga es una disciplina milenaria de bajo impacto que a través de ciertas técnicas físicas y mentales derivadas de la filosofía hindú, busca alcanzar la perfección espiritual, a partir de la unión entre el dominio del cuerpo y la meditación. Según algunos estudios tiene un gran impacto positivo para combatir el dolor muscular y articular, ya que mejora la flexibilidad. En los últimos años esta práctica ha ganado millones de seguidores en todo el mundo y se han generado infinitos métodos posibles para practicarlo. Para quienes quieren adentrarse en la filosofía del yoga y no saben cómo, un primer paso puede ser explorar los contenidos que da la profesora Alejandra Rodríguez dueña del espacio Yoga Integral Terapéutico Yoga que funciona en Rivadavia, barrio Natania XVI.



La profesora de yoga cuenta, "en la actualidad hay un gran crecimiento y necesidad para muchos de hacer yoga. Es una filosofía de vida, que una vez que tomas este camino, pasa a ser un estilo de vida ya que abarca cuerpo, mente y espíritu. Y, si consideramos la situación económica actual, el yoga no se dejó de lado, para muchos sanjuaninos es prioridad'.



Alejandra Rodríguez hace 8 años que está en la practica de yoga, comenzó sus estudios en una escuela de Mar del Plata. Luego continuo haciendo carrera en diferentes escuelas de Chile, Córdoba, Mendoza y cursos de especializaciones, para niños, embarazadas, deportistas, terapéutico, entre otros.



"En el espacio de yoga hay seis profesoras, cada una da un estilo diferente, Yoga Integral Terapéutico, deportivo, intermedio, avanzado y diferentes niveles. Es para todas las edades y mixto. Además, se ofrecen talleres de conexión o sanación, meditación, masajes de relajación, reiki y taller para aprender comidas saludables.



Los alumnos son evaluados cada 6 meses una vez que ingresan, desde lo físico, médico y mental. El 70% de los alumnos que vienen es por estrés laboral, un padecimiento del mundo moderno que trae efectos nocivos no solo para el trabajador sino también inmiscuye a la familia. Físicamente hace bien realizar esta actividad y más aún si va acompañada por una alimentación más saludable.



En el instituto las clases se dan todo el año, inclusive enero y febrero, son los meses más fuertes, ya que empiezan la actividad porque están más desobligados y otros descansan estos meses. La gente puede practicar durante la semana en el espacio y el sábado en el Vela y Remo'.





El Yoga Integral Terapéutico: es para aquellas personas que tienen alguna patología, dificultad para moverse, alguna dolencia o necesita corregir alguna postura. Este yoga es más personalizado, es un complemento de sanación, cada profesora se encarga de trabajar con la persona que tienen alguna inmovilidad. Hay elementos específicos para trabajo como bloques de yoga, cinturones especiales para trabajar el estiramiento, pelotas, etc. En estos casos siempre se trabaja con certificado o prescripción del médico y en conexión con el profesional, ya sea cardiólogo, kinesiólogo, psiquiatra, etc. Los médicos lo recomiendan ya que posee un aval científico, no solo místico y espiritual, sino físico y emocional.



Yoga deportivo: Alejandra da este estilo que es más dinámico, está focalizado para la gente que hace algún deporte, por ejemplo, bici, trekking, fútbol, rugby o gimnasio, es un complemento de la actividad, con estiramiento, un trabajo profundo de respiración, de alineamiento del cuerpo, de meditación y relajación.





La propuesta para el verano 18/19



Vela y Remo, en el Dique de Ullum: Yoga los sábados al aire libre, es por la necesidad de la gente de salir de los encierros del gimnasio o ambientes cerrados, se trabaja en el jardín del club, frente al lago y al lado de la pileta, es decir en contacto total con la naturaleza. Se da de 10 a 11hs. La clase abierta para todo público, socios, no socios, alumnos y no alumnos. La persona que no es socia, se le permite tomar la clase y permanecer en el club hasta las 13hs., debiendo retirarse ya que es disposición de las normas del lugar. Una vez que termina la clase se ofrece un desayuno natural, que consta de jugos, café, té, y cosas dulces regionales. Los socios del club no pagan. La clase de yoga es básica para quien no tenga conocimientos, es introducirse en la práctica de manera tranquila. Esta propuesta se lleva a cabo todo el año ya que en invierno el club cuenta con un salón cerrado, muy cálido y con vista al dique y cerros. La temporada fuerte es de septiembre hasta abril, todos los sábados aun los feriados. El beneficio es que el aire libre conecta desde otro lado con la actividad, tiene otra energía y aquellas personas que nunca practicaron se entusiasman mucho más.



Retiros de yoga (viajes)



Otra propuesta que surgió de parte de los alumnos, son las salidas de yoga en viajes, Córdoba fue el año pasado y a raíz de la experiencia, programamos salidas para el 2018. Hace poco hicimos una salida a Barreal. La oferta es dos o tres días de alojamiento en cabañas, 2 clases de yoga al día, meditación, caminatas, talleres de reflexión, comidas, etc.



* Los días 7, 8 y 9 de diciembre repetimos Barreal, las clases de yoga son en distintos lugares como la Pampa del Leoncito, Finca De Mi Campo y otros lugares de Barreal.



* Merlo, San Luis será del 6 al 10 de febrero, se ofrece alojamiento por 4 noches, media pensión, desayuno, pileta, 2 clases de yoga, caminatas y meditación. La posada estará cerrada para los que viajen. No incluye traslado. Para cualquier consulta dirigirse a la página donde están los contactos, quedan 14 lugares.



* Buzios, Brasil, será en marzo, yoga en la playa, con apoyo de profesores del lugar, 2 clases de yoga, caminatas, meditaciones guiadas, talleres después de cena. Los aéreos y asistencia al viajero corren por cuenta de cada persona. El hospedaje es con precio especial por contacto del instituto. No es un viaje turístico. Las comidas son saludables. Es un viaje mixto, tanto para hombres como mujeres y solo quedan 2 lugares.



* Tulum, México, en mayo, es con los mismos lineamientos que Brasil. Hay cupo limitados en los viajes



¿Qué se hace en los retiros?



En los retiros trabajamos una hora en la parte espiritual y aquietar la mente a través de la meditación. No hace falta saber la meditación para poder practicarla. Los beneficios son múltiples; desde aprender a respirar, recorrer el cuerpo y equilibrar los meridianos del cerebro. Está científicamente comprobado que los beneficios son orgánicos y físicos, sanador para el cuerpo y el alma.



Otras opciones



Talleres de conexión o sanación



Es una actividad que a partir del yoga se hace meditación, donde trabajamos algunos aspectos a sanar, por ejemplo, un tema "es soltar lo que no me sirve'. Esto se realiza con diferentes técnicas para que la persona vaya soltando lo que no le pertenece o los pesos y cargas emocionales, se realiza con ejercicios con música, danza, no es necesario estar acostado meditando y mucho mejor si es en contacto con la naturaleza.



Meditación



El yoga tiene meditación, la persona trabaja el cuerpo y después tiene 15 minutos de relajación acostados, esta relajación es guiada. En cambio, la meditación propiamente dicha es una técnica, un ejercicio que se hace durante una hora, introduciendo a la persona en forma guiada recorriendo diferentes partes del cuerpo, utilizamos técnicas, visualizaciones, para que cada uno se conecte con el interior y con la respiración. Básicamente la meditación es introducirse y conectarse con uno mismo, con técnicas de psicología, técnicas de la India, mindfulness, técnicas de introspección, hay diferentes posibilidades para llevar una meditación. Se recomienda realizar esta práctica por lo menos dos veces por semana, una hora. Ayuda al cuerpo y la mente y sirve como herramienta para la vida cotidiana.



El reiki



Otra actividad es esta terapia de sanación de energía, se trabaja con los chacras del cuerpo, tenemos 7 chacras que rigen la parte emocional, física y maneja una glándula del cuerpo. Reiki significa energía universal, entonces a través de la energía del universo y la energía de cada uno, se trabaja para obtener la sanación del aspecto físico y emocional. Dura 50 minutos y es una terapia inocua que tiene muchos beneficios, alivio del dolor, quietud, relajación completa. Es aconsejable hacer entre 3 a 6 sesiones mínimo para completar. Es con turno al igual que los masajes.



Taller de comida saludable



Este taller está a cargo de una nutricionista, para aprender hacer comidas, jugos detox, budines de frutas naturales, etc. Se dan los sábados y hay que anotarse en el taller.



Contacto:



Face: Yoga Integral Terapéutico Yoga

Celular: 0264 - 155069233

Las reservas: Para los viajes se toman sólo en el mes de noviembre