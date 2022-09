Rejuvenecer los interiores no siempre es una tarea sencilla. Pero hay trucos que te pueden ayudar. Por ejemplo, la pintura. Una pared recién pintada le puede quitar unos cuantos años a tu dormitorio. Pero la cosa no termina ahí. Lo último no es pintar una pared o dos de tu dormitorio de un color vibrante, sino aplicar la técnica de "empapar" (drench en ingles). Esta práctica se está convirtiendo en una de las favoritas de los diseñadores y en una de las tendencias de la temporada.

¿Qué siginifica exactamente color drenching?

En inglés tiene un nombre más glamuroso, color drenching, pero todo viene a ser lo mismo: se trata de elegir un color y pintarlo en múltiples superficies de un espacio. El resultado, como puedes observar, es brillante y moderno, pero su atractivo va más allá de su estética intrépida.

¿Cuál es la ventaja principal del color drenching?

La ventaja del color drenching es que puedes aplicarlo a una gran variedad de espacios diferentes y, aunque no agranda las dimensiones reales de una habitación –tu dormitorio va a seguir teniendo 10 metros cuadrados– sí que crea una percepción diferente: más luminosa, más atractiva, más mágica. El color drenching tiene la capacidad de realzar cualquier rincón de la casa, creando un ambiente cautivador, acogedor y contemporáneo.

Esta técnica entusiasmará a los amantes de la moda y, muy especialmente, a los que practican el total look, la tendencia que consiste en vestirse de un único color: pantalones, cárdigan, camiseta, zapatos y complementos. Es una tendencia que ha arrasado en la pasarela y en la calle y que ahora lo hará en tu casa.

¿Cómo aplicar el color drenching?

Es un truco simple que, sin embargo, tiene su dificultad, puesto que hay que atender a la luz natural que entra en la habitación para crear las combinaciones adecuadas. También supone una propuesta arriesgada para aquellos que no están acostumbrados a ver el techo pintado de un color diferente al blanco. No nos pasemos con un color oscuro si el espacio es excesivamente pequeño, pero no lo descartemos siempre y cuando tengamos posibilidades.

Sea como sea, el color drenching es tendencia, y no solo porque resulta tremendamente favorecedor, sino porque es un pasito más en la travesía de hacer que tu casa parezca un hogar más espacioso. A continuación algunos ejemplos de color drenching muy bien aplicado para llenarte de inspiración.

