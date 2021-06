Hay estampados que nunca pasan de moda, como las rayas, los cuadros, el ‘animal print’, los lunares. Lo que sí que cambia es la forma de llevarlos. Pero el que ha aparecido esta temporada es un ‘print’ que no es tan atemporal como los anteriores, sin embargo viene pisando fuerte: el batik o ‘tie-dye’.

Este acabado desteñido se puso de moda durante la época ‘hippy’ de los años sesenta, cuando lo lucieron cantantes como Janis Joplin y se convirtió en toda una declaración de intenciones. Más adelante, en los 90, volvió a dominar las calles en forma de camisetas multicolor. Y ahora, no paramos de verlo en las redes sociales adaptado, eso sí, a las tendencias ‘comfy’ del momento: ‘joggers’, buzos o remeras o ‘leggings’.

Lo más destacado de este estampado es que podés hacerlo vos en casa. De hecho, durante la cuarentena del año pasado, uno de los ‘challenges’ virales de TikTok fue diseñar tus propios vaqueros ‘tie-dye’.

Si no lo has probado, es muy sencillo. Solo tenés que mojar los ‘jeans’ en agua, enroscarlos y sujetarlos con gomas, echarles lejía y dejarlos reposar un rato. Aunque te recomendamos buscar un tutorial en 'Youtube' y hacer la prueba primero con unos pantalones a los que no le tengas mucho aprecio, por las dudas.

Ahora, los usos actuales:

- En clave ‘boho’

En el desfile de primavera-verano de Dior pudimos ver varios ‘looks’ con un punto bohemio que nos parece ideal para el verano. Se trata de una chaqueta o una sobrecamisa desteñida con prendas ‘denim’ y ‘shorts’.

'Mix' de estampados

No es necesario combinarlo siempre con prendas básicas. Queda genial también con otros ‘prints’ coloridos, como las flores o los geométricos.

En tonos pastel

La paleta cromática de la temporada también ha llegado a este ‘print’. Se pueden usar incluso en tonos rosas y lilas.

Versión ‘sporty’

¿El ‘look tie-dye’ estrella de la temporada? Un ‘twin set’ deportivo. Es decir, un buzo combinado con ‘joggers’ o ‘leggings’.

En complementos

Otra opción es llevarlo en pequeñas dosis: zapatos, bolsos… ¡Todo vale!

Fuente: Cosmopolitan