"Los ítems que no pueden faltar en un placar para mí, son los básicos", detalló al influencer, modelo y estudiante de Diseño, Jus Martinez Rolón, al medio Filo News. "Son fáciles de combinar -no perdés mucho tiempo pensando con qué usarlo- y se adaptan a distintas ocasiones. Te permiten jugar con los accesorios y así los looks se reinventan", agregó.

"Prefiero looks que a la vista se vean más relajados, pero sin perder el toque canchero", sostuvo. Y ofreció el listado de infaltables:

1- BLAZER NEGRO





"Se puede usar tanto con zapatillas y jean, como con una pollera y tacos, con ambos queda perfecto y le da un toque especial a tu conjunto", expresó la futura diseñadora.

2- CHUPÍN ROTO





"Este chupín negro roto es mi prenda preferida , la uso con todo. Que sea roto hace todo tu outfit mas canchero y que sea negro te permite usarlo de noche o en algún ambiente más arreglado".

3- REMERA BLANCA





"Es clásica y siempre queda bien, lo más importante es que tenga un lindo corte y sea de buena calidad. Depende la versión de la remera -forma de top, larga o regular- será para la ocasión para la que la uses".

4- BORCEGOS





"Hoy son como las zapatillas. Me gusta que se pueda usar en más de una ocasión y con más de un estilo".

5- CAMPERA DE CUERO





"La campera de cuero si bien tiende a usarse para asistir a eventos más informales... la moda que rige hoy en día permite que esta prenda se use hasta para asistir a un casamiento".

Fuente: Filo News