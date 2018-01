Las remeras con filtro UV son furor en las playas de la Costa Atlántica. En muchos negocios de indumentaria infantil del centro comercial de la calle Güemes, en Mar del Plata, las remeras y shorts que traen protección ultravioleta equivalente al factor 50 de las cremas se agotaron luego de Navidad y hubo que reponer esa mercadería.

“Es lo que más se llevan, para las Fiestas me quedé sin stock”, comenta Emilia, encargada de un negocio en el que una remera con filtro solar para chicos de menos de un año cuesta 589 pesos y una bikini también protegida se vende por 660 pesos. “Lo que más me preguntan es si funciona el filtro, y a mí las madres que ya han comprado alguna vez en algún viaje me dicen que les funciona bárbaro”.

La médica dermatóloga Adriana Raimondi despeja las dudas: “Australia y Nueva Zelanda han desarrollado telas tecnológicas que repelen los rayos ultravioletas y aumentan hasta diez veces la protección que daría una prenda común. Lo importante para los padres es verificar que esa protección sea tal, que esté explicada en la etiqueta de la ropa y que no sea 'trucha', pero las que se han desarrollado con buena calidad realmente protegen mucho del sol”. Enseguida advierte que “es muy importante respetar los horarios de sombra para los chicos y a la vez protegerlos con alguna crema en las zonas que quedan expuestas”.

En otro local de la zona comercial de Güemes, cuenta Paula, “las lycras con filtro UV vuelan; junto a las mallas es lo que más se vende”. Allí se consigue ropa para bebés desde los 8 meses: un enterito que los proteja cuesta 800 pesos, y las remeras que sirven para chicos de todas las edades se venden, en promedio, por 650 pesos. “Siempre el factor de protección de 50. En un principio las compraban los padres y madres que conocían las lycras por hacer deportes acuáticos, pero este verano las piden todos: es un boom”.

En los locales dedicados a la indumentaria de surf es donde más se consigue esta ropa: hay marcas australianas, brasileras y argentinas. Ninguna remera cuesta menos de 500 pesos ni más de 660. Las cremas con protección solar factor 50 que se venden en las farmacias marplatenses cuestan no menos de 300 pesos y hasta 600.