Algunas pelis que son realmente imperdibles, y si ya las vieron, son siempre un buena forma de pasar la tarde del domingo o cualquier día de la cuarentena obligatoria.

Arrancamos con una selección de películas cómicas de la década de los 80’.

1. Vacation (1983) – Locas Vacaciones de una Familia Americana

Una película con muchos tips cómicos y familieros, típicos del humor “blanco” de los80’, con el protagonismo de un grande de la comedia como Chevy Chase.

La familia Griswold arma un viaje a Wally World, una especie de parque de diversiones en California sin tener idea de que les esperan miles de quilombos en el camino.

La película fue una franquicia exitosísima, teniendo varias secuelas y como adelanto, les cuento que se está hablando de un “reboot” para el próximo año, habrá que esperar la confirmación nomás.

2.Top Secret! (1984)

Con un jovencísimo Val Kilmer como figura principal, la película es una base a lo que hoy conocemos como humor “absurdo”.

La estrella pop Nick Rivers (Val Kilmer) viaja a Alemania Oriental aún en manos de nazis y sin pensarlo se ve enroscado conla Resistencia Francesa.

Parodia de películas de Elvis, de guerra y de la famosísima “La Laguna Azul”, contiene momentos realmente increíbles y personajes hilarantes.

3. ¡Three Amigos! (1986) – Los Tres Amigos

3 famosos actores de películas del cine mudo son contratados por error para ir a Mexico a salvar un pueblo, que los cree verdaderos héroes, de las manos del temible “El Guapo”.

Con las actuaciones de Steve Martin, Chevy Chase y Martin Shore como protagónicos, es una película inocente, que parodia a los westerns yanquis y junta a 3 cómicos de los conocidos como “sanos”.

4. The Naked Gun: From the Files of Police Squad! (1988) – La Pistola Desnuda

El increíblemente torpe teniente Frank Drebin está a cargo de la seguridad para la visita dela Reinade Inglaterra.

Leslie Nielsen, quien se nos fue en el 2010, encarna este personaje que realmente es para cagarse de la risa. A veces, solamente con una mirada ya te empezabas a reír.

Miles de gags cómicos se suceden uno tras otro en los 85 minutos que dura la película.

El éxito de taquilla del film provoco 2 secuelas más que son igualmente de graciosas.

5. Coming to America (1988) – Un príncipe en Nueva York

Una de las primeras grandes películas del astro del stand up Eddie Murphy, aunque ya había protagonizado la gran Un detective suelto en Hollywood que fue el puntapié inicial para muchas películas cómicas de policías y tiros como por ejemplo Bad Boys protagonizada por Will Smith y Martin Lawrence.

La trama de la película se basa en Akeem, príncipe del Reino Africano de Zumunda, quien al ser obligado a comprometerse con una mina que nunca ha conocido, decide hacer un viaje a los EEUU en busca del verdadero amor acompañado por uno de sus fieles.

Si no es en esta película pasa raspando, pero entiendo que es el comienzo de algo que se repetiría en casi todas las siguientes películas del groso Eddie que es hacer varios personajes dentro de la misma peli.

Otro de los actores que con solo una mirada te puede hacer descostillar de la risa…

6. See no Evil, Hear no Evil (1989) – Ciegos, sordos y locos

Con 2 gigantes de la comedia de todos los tiempos, Rychard Pryor y Gene Wilder, uno ciego y el otro sordo, es una de las películas más recomendables de esta época.

La trama es la siguiente, estos personajes se convierten en los principales sospechosos del asesinato de un flaco que muere justo enfrente de ellos ya que la policía no les cree por su condición. Deberán ayudarse mutuamente para que no los culpen y encontrar al verdadero asesino.

Si bien estos 2 actores ya habían trabajado juntos en otras 2 películas, para mí esta es una de las mejores comedias de los 80’

Así termina la primera selección de películas cómicas, para la próxima nos acercamos un poco en el tiempo para tomar una de las mejores épocas de la comedia, los 90’.