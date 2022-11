Los hay a cientos e incluso puedes diseñarte tu propio modelo: son los PopSockets y están más de moda que nunca. Claman ser la solución para todo, desde un apoyo perfecto para tu teléfono si quieres grabarte un vídeo para TikTok hasta el agarre ideal para escribir por WhatsApp con una sola mano.

Se trata de una especie de ‘botón’ que se adhiere a la parte de atrás de tu teléfono o tu tablet y que puede desplegarse y plegarse simplemente presionando encima. En teoría, el accesorio puede recolocarse en diferentes lugares del dispositivo una y otra vez.

Según explica en una entrevista en Forbes, inicialmente el creador de este gadget, David Barnett, lo ideó como un método para evitar que se le enredara el cable de los auriculares: los primeros PopSockets fueron dos botones gigantes -de los de la ropa de toda la vida- pegados en la parte trasera del iPhone de Barnett, sistema que después se convirtió en lo que es hoy.

Aunque ahora no es su uso más popular, organizar tus auriculares puede ser perfectamente otra de sus funcionalidades.

Desde que se pusieran a la venta en 2014, se han vendido más de 40 millones de agarres PopSockets por todo el mundo, gracias también en parte a su uso por parte de celebrities e influencers, que han popularizado mucho el accesorio.

De ese modo, esta herramienta ha ido cambiando. Ahora, los cabezales ahora son intercambiables y si te cansas de un diseño solo tienes que colocar en la base los diferentes topes que tengas.

Qué tener en cuenta a la hora de comprar un PopSockets

Entre todos los aspectos en los que nos debemos de fijar a la hora de elegir uno de los muchos PopSockets que existen, están los siguientes puntos clave:

* Intercambiable

Algunos de estos accesorios nos dejan la posibilidad de cambiar la cabeza del agarre para que no tengamos que quitar el accesorio por completo. Esto se convierte en algo primordial si no vamos a querer utilizar siempre el PopSocket y no queremos tener que estar limpiando el pegamento que queda constantemente.

* Adherencia

Deberemos fijarnos bien si puede adherirse directamente a cualquier tipo de funda de smartphones, o se deberá utilizar en un teléfono que no cuente con una carcasa. En alguno caso están limitados y se especifica dónde se van a pegar bien y donde podrían caerse con facilidad.

* Material

Es importante que nos miremos qué material han utilizado para su fabricación, pues puede que sea más o menos resistente a los golpes o incluso podría estar fabricado con un material ante el que nuestra piel no reacciona bien.

* Compatibilidad

Debemos fijarnos si es compatible con nuestro dispositivo móvil. Aunque la gran mayoría son universales, hay algunos que por tamaño no podemos usarlos en cualquier smartphone.

* Tamaño

Tenemos que valorar el tamaño, dado que uno demasiado grande o pequeño para lo que estábamos buscando podría dejarnos insatisfechos.

* Diseño

Por último, pero no menos importante debemos mirar el color, dibujo y en general su estética. Tanto si es para nosotros o para regalar, debe encajar con lo que le gusta a la persona que lo va a terminar utilizando.