Por Julieta Bregliano, Asesora de Imagen y Productora de Moda https://www.brejel.com

@brejel.imagen

Uno de los más grandes secretos de los asesores de imagen al momento de armar looks para nuestros clientes es contar con prendas básicas que nos permiten realizar miles de combinaciones.

Si querés mejorar tu imagen y tener un guardarropas práctico que te saque de cualquier apuro, aquí te dejo las 10 prendas básicas que no te pueden faltar.

No importa la edad, la profesión, o cuánto dinero tengas para invertir en ropa. Estos diez ítems son fáciles de conseguir, accesibles y lo mejor de todo es que podes usarlo de muchas formas diferentes sin parecer que siempre vestís igual.

Aquí van:

La camisa blanca: es la número uno de tu placard. No hay ningún tipo de prenda o evento en donde no la puedas usar. Queda bien para un look formal, de trabajo, de fiesta o casual dependiendo con que lo combines. ¿Tenés una fiesta? Usala con una falda larga de seda o un pantalón palazzo de un color llamativo y una tela brillante como seda y estarás muy chic. ¿Una reunión de trabajo? Con un pantalón clásico de vestir beige o negro tendrás formalidad asegurada. ¿Una cita casual? Un jean de corte clásico y unos zapatos de cuero, vacaciones? Un short o falda corta y la camisa abierta con un top debajo te darán un look muy relajado.

Pantalón de vestir negro: infaltable para cualquier ocasión. El corte dependerá de tu estilo, pero cuanto más clásico mejor. Es una prenda en la que si podés invertir, te durará muchísimo y te sacará de cualquier apuro. Hoy se usa con zapatos altos, zapatillas urbanas o deportivas y queda genial

Jean: un pantalón de denim que te quede cómodo y te estilice es un must. Te sugiero tener uno clásico, en lo posible sin roturas, bordados o estampados que lo puedas usar con todo.

Blazer: un saco sastre, no solo está en tendencia sino que además te dará el toque elegante a cualquier outfit. Ya sea que lo uses con jean y una remera blanca, o un pantalón de vestir y camisa, el blazer en tono neutro como camel, tostado o negro te da un toque de elegancia.

Remera blanca: la clásica remera blanca de algodón también te da miles de opciones como la camisa. Podes elegir el diseño y escote que más te favorezca, pero una clásica de cuello redondo o escote en V no te puede faltar. Podes usarla para un evento formal combinándola con prendas de vestir y zapatos, o jean y zapatillas. Si podes tener varias mucho mejor. Es importante lavarlas de forma correcta para evitar el desgaste o que se ponga amarilla.

Vestido negro: LBD Little Black Dress y en español el pequeño vestido negro es otro comodín del guardarropas. Invertí en un vestido negro de un corte clásico, en una tela preferentemente sin brillos, bordados ni apliques. Un corte sentador que te pueda servir para una salida de noche, una reunión de trabajo o una cita casual. En este caso lo que cambiará el look serán los accesorios. Podes usarlo con bijou importante para una fiesta y zapatos bien altos, un blazer y calzado cómodo para una reunión de trabajo y si es bien sencillo hasta con zapatillas y una chaqueta de jean para una salida casual.

Zapatillas blancas: un calzado cómodo, urbano y blanco lo más liso posible te servirá para crear muchos looks. Hoy es tendencia usar zapatillas con trajes y vestidos y queda muy bien hasta para ir a trabajar. Evita los que tienen la insignia de la marca muy grande o con algún detalle de color o brillos. Cuanto más simple, más podrás usarlo. Te recomiendo que en lugar de lona o tela de algodón, uses de cuerina que es más fácil de limpiar y se ensucia menos. Si bien es un comodín, con el uso frecuente el blanco se ensucia más. Por eso presta atención a que siempre esté en condiciones antes de usarlo o de lo contrario te arruinara tu look.

Chaqueta de cuero: siempre preferimos los diseños clásicos. La típica chaqueta de motociclista, sin demasiadas tachas ni cierres es ideal para darle un look rockero y canchero a tu imagen. Te servirá para salidas nocturnas, citas y si compras de buena calidad te servirá muchos años. Aquí también te sugiero prestar atención a su cuidado, ya que si la guardas sin haberla limpiado previamente, mal colgada o doblada, al poco tiempo quedará en desuso.

Bolso y calzado negro: Un bolso negro y unos zapatos negros te servirán para todo. El bolso que tenga un tamaño mediano para que puedas usarlo en varias ocasiones, y el calzado que sea cómodo y puedas usarlo en diferentes estaciones del año como los stilettos, siempre con un taco que sientas cómodo y te sirva para trabajar o ir a un evento.

Trench: el clásico también llamado “piloto”, es ideal para usarlo todo el año, te sugiero en un tono beige que le da un toque de elegancia aun con un conjunto oscuro.

Además de ser práctico los días de lluvia o viento, es un complemento ideal para usar todo el año.