Cada generación tiene un lenguaje propio, códigos que vinculan a sus integrantes y les dan un sentido de pertenencia. Allí, generalmente, los adultos quedan afuera. Con las redes sociales de por medio, este comportamiento se potencia aún más. Mientras que algunas palabras sólo son nuevos modos de comunicarse, otras representan ciertos peligros y requieren estar atentos.

En la región, los Zillennials y Centennials tienen sus propias palabras derivadas del universo de las redes sociales, de los videojuegos y del mundo anglosajón en general.

Lingüistas de la aplicación para el aprendizaje de idiomas Babbel mencionaron términos populares, algunos en inglés, en la mayoría de los casos abreviados, traducidos y aplicados a algunas situaciones de la vida cotidiana.

F: este es un término que se originó en el mundo de los videojuegos. En la saga “Call of duty”, cuando muere un personaje la consola indica presionar la tecla “F” a los jugadores para honrar su muerte. Los centennials han tomado esta simple letra y la transportaron como una expresión que se usa cuando sucede algo triste o algo no sale como hubieran querido: (“Ariana Grande canceló su tour, F”).

YOLO: uno de los tópicos latinos de la literatura universal ha calado hondo en las nuevas generaciones hasta incorporar a su vocabulario otro acrónimo derivado del inglés YOLO, o lo que es lo mismo que: You Only Live Once (sólo se vive una vez).

De rúcula: decir que algo es “de rúcula” es decir que algo es genial o espectacular. Esta expresión, gracias al poder de Internet, ha traspasado fronteras.

De Nascar o de nashe: referirse a algo como que está “de nascar” o “de nashe” es una manera de calificarlo como épico o como adecuado. Por ejemplo, “Este stream está de nascar". También lo pueden utilizar los jóvenes cuando ganan una partida.

Trolear: esta es, probablemente, una de las palabras más populares de la lista, tanto que la RAE acaba de aceptarla dentro de sus nuevos términos. Derivada de “troll”, hace referencia a la acción de publicar mensajes ofensivos o provocadores con el objetivo de boicotear una conversación o de querer llamar la atención. El término también ha conseguido traspasar la pantalla hasta poder referirse a un “troleo” en una situación fuera de las redes, a modo de broma a otra persona.

Mensajes peligrosos

El contenido sexual es uno de los principales protagonistas de los neologismos de los jóvenes españoles en las redes, debido al aumento de prácticas como el sexting, también entre niños y adolescentes, según datos recogidos por DPA.

Qustodio, una plataforma de seguridad online y bienestar digital para familias, recopiló los términos más comunes que utilizan actualmente los jóvenes en las redes sociales para esconder mensajes con contenidos como sexo, ciberacoso, drogas y fiestas.

GNOC (desnudate frente a la cámara), GYPO (sacate los pantalones) o SUGARPIC (petición de una foto sugerente) son algunos de los mensajes de este tipo.

También existen diferentes acrónimos que hablan explícitamente del sexo como 53X o CU46 (nos vemos para tener sexo). Otra de las terminologías frecuentes en las publicaciones de los jóvenes en redes son las drogas y fiestas.

El acrónimo 1174 (nos vemos en la fiesta) es de los menos alarmantes, pero hay otros más preocupantes como 420 (marihuana) o CID (ácidos y drogas).

Son muchos los acrónimos que se utilizan para esconder insultos entre los que destacan THOT, HOE, BOSH SBW y SLUB, todos ellos con un mismo significado (zorra) y, generalmente, van enfocados a las niñas.