Según la ciencia en nuestra vida tendremos tres grandes amores, de ellos probablemente más de uno todavía esté en tus redes sociales, todas, aún cuando te haya hecho daño, vivieras el peor momento después de la ruptura o incluso te haya sido infiel.

Aunque se estima que con la madurez de la mujer no debe condicionar seguir en contacto o no con su ex pareja en medio de la tecnología, el psicólogo Walter Riso tiene una verdadera teoría sobre ello.

Según contó en exclusiva para EL PAÍS acaba de publicar una guía práctica para conseguir olvidar de una vez a las ex parejas, el libro titulado “Ya te dije adiós, ahora cómo te olvido”, explica que gran parte de culpa del por qué no superamos al ex la tiene la idea errónea que percibimos del amor.

"No es un concepto realista, pero siguiendo una serie de pautas, todos somos capaces de salir de una crisis fortalecidos”

Doctor en psicología y especialista en Terapia Cognitiva, defiende que "si logras desvincularte de tu ex de manera adecuada, podrás reinventarte como te dé la gana", incluido cuando lo eliminas de tu Facebook, Whastapp o Instagram

Por ello entre lo que más te acerca a la superación de tu ex, según lo publicado por El PAÍS, es ser objetivo en tus decisiones y no aferrarse a un sentimiento de rencor entre el engaño y las mentiras que pudieron ocurrir en la relación ya que este sentimiento finalmente te daña a ti.

Respecto a la duda que siempre nos atañe sobre eliminar, bloquear o ignorar a nuestra pareja en Facebook segura que siempre es mejor eliminarlos, puesto que es un arma que ellos también pueden utilizar para dañarte con publicaciones incuso falsas.

“No se debe perder la dignidad porque debes recordar que eres una persona de valor, sustento porque el amor sí tiene límites” aseguró.

“La mejor venganza contra el ex, es ser feliz”, aseguró en entrevista Walter Riso.

Con información de El País.