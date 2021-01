Un año nuevo amerita actualizar nuestra rutina de belleza y con ello tener en consideración las nuevas tendencias de cejas. Hay tantos estilos y gustos diferentes que no existe tal cosa como las ‘cejas perfectas’, sin embargo, las nuevas inclinaciones tienden también a reflejar las necesidades de un momento en específico. Así como lo vemos hoy muy marcado en la moda con siluetas holgadas, las tendencias de belleza apuntan de igual manera hacia la comodidad y las formas naturales.

A continuación, tres estilos que dominan las pasarelas del mundo:

* Cejas decoloradas

Las cejas en tendencia del 2020 se trataban de llevarlas tupidas como un símbolo de personalidad. Pues bien, si este no es un estilo con el que te sientas identificada, te alegrarás de saber que dentro de las tendencias más predominantes de este año está este estilo de cejas decoloradas, que pueden ir casi completamente depiladas o pintadas de un color más claro que tu tono natural de cabello para que casi no se noten. Se vio venir desde la temporada primavera/verano 2019 de Balmain con beauty looks de estilo con aire genderless. Un año después, en pleno marco de la Semana de la Moda de Milán, Hailey Baldwin fue vista con las cejas completamente decoloradas.

Lo cierto es que esta tendencia futurista e incluso post apocalíptica viene de un año en el que lo que más hubo fue tiempo para experimentar con la belleza. Es algo que también confirma el informe de tendencias y predicciones para 2021 de Pinterest, donde se informa que los tableros con búsquedas de ‘bleached eyebrows’ crecieron exponencialmente.

* Cejas feathered

El estilo más libre y desenfadado de la nueva tendencia lleva en esta presentación estilo ‘emplumada’, con cejas que van despeinadas y asimétricas. El experto en maquillaje, Israel Quiroz, lo demostró en la pasarela de Yohji Yamamoto primavera/verano 2021, donde las modelos las llevaron peinadas hacia arriba y en contra sentido para realzar las puntas. También algunas iban divididas por partes y cepilladas incluso hacia lados opuestos, sin que necesariamente la ceja izquierda fuera peinada igual que la derecha. Aquí un estilo arriesgado para las que no temen probar cosas nuevas.

La firma japonesa llevó al extremo la tendencia de las cejas despeinadas y pobladas o fluffy brows, misma que se logra peinando el pelo en dirección superior, hacia la frente y maximizando el tamaño del vello. La modelo mexicana, Jimena de Aparicio es, probablemente, una de las principales exponentes de este estilo en su versión más natural.

* Uniceja

Una inclinación para copiar el estilo de Frida Kahlo, pero ambas cejas no llegan a tocarse del todo. Para aquellas mujeres que sí gusten de llevar cejas tupidas, este estilo uniceja será ideal. La manera de llevarlas será muy pobladas, solamente deberás cuidar de eliminar los pelos innecesarios en la parte del arco superior para poder enmarcarlas. Ambas se juntan en la parte del entrecejo, pero no del todo, ya que admite una separación muy ligera.

Mientras que Roberto Cavalli lo mostró en su temporada primavera/verano 2019, otro de los momentos culminantes de esta tendencia ocurrió durante la presentación de Rosalía en los Latin Grammy del mismo año, quien auguró estas cejas rindiendo un claro homenaje a la naturalidad.

Fuente: Vogue