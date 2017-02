Volkswagen Argentina lanzó un nuevo The Beetle, el exitoso y mítico ‘Escarabajo‘, con cambios de diseño principalmente en el frente y en el interior. La versión 2017 de The Beetle agrega más deportividad, calidad y personalidad al ícono de la marca Volkswagen. Se continuará ofreciendo en tres niveles de equipamiento: Design, con motor 1.4 litros de 160 CV y caja manual de seis velocidades o DSG de siete marchas; y Sport y Sport Cabrio, con motor 2.0 litros de 211 CV y caja DSG de sexta.



En el exterior presenta nuevos paragolpes delantero y trasero, distinguidos de acuerdo a la versión, con un innovador y agresivo diseño de faros con iluminación LED en todas sus variantes.



Las opciones Sport y Sport Cabrio, con llantas de 17‘ diseño ‘Spin‘, incorporan, además, overfenders en negro brillante en sus laterales, faros bi-xenón y techo eléctrico (en la versión Sport).



En cuanto al interior, The Beetle ofrece cambios que realzan su estilo moderno, con nuevos insertos decorativos en la consola central, otorgándole un aspecto más elegante y de mayor calidad. En la versión Design, incorpora también un nuevo tapizado de tela denominado ‘Pepita‘, y un volante con detalles que le brindan un diseño uniforme y que destacan su perfil juvenil.

La versiones Sport y Sport Cabrio, con tapizado de cuero, están equipadas con el navegador ‘Discover Media‘ y climatizador bi-zona. Además, poseen sensores de estacionamiento delanteros y traseros y asientos calefaccionables, entre otras virtudes.

Líderes de mercado

Con 106.953 unidades vendidas en 2016, Volkswagen Argentina obtuvo por 13er año consecutivo el liderazgo en venta de autos y livianos, un hito en la historia de la industria automotriz nacional. Sumando todos sus modelos y versiones, Volkswagen Argentina finaliza el 2016 con una oferta superior a las 90 alternativas de compra, que da cuenta del compromiso de la marca por acercar al cliente una oferta de vehículos que cubran todas las necesidades, sostenido por una red de Concesionarios comprometida y extendida a lo largo de todo el país.

Alineada con la estrategia mundial de la marca VW anunciada en París de este año y representada por el prototipo I.D., Volkswagen iniciará en 2017 una fuerte apuesta por tecnologías híbridas y eléctricas también en Argentina, con miras a su comercialización en el corto y mediano plazo.

Toda la gama de The Beetle 2017 ya se encuentra disponible en la red de Concesionarios Oficiales Volkswagen, y se ofrece con tres años de garantía.



Precios

The Beetle Design 1.4 MQ6 160 CV: 442.330 pesos

The Beetle Design 1.4 DSG7 160 CV: 471.209 pesos

The Beetle Sport 2.0 DSG6 211 CV: 39.000 dólares

The Beetle Sport Cabrio 2.0 DSG6 211 CV: 44.450 dólares

Posventa

Todos los autos Volkswagen patentados a partir del primero de enero de 2017, tendrán bonificada la mano de obra del segundo y tercer servicio programado. Mientras que Amarok contará con ese beneficio en el tercer y cuarto servicio, siempre y cuando dichas acciones sean llevadas a cabo en los Talleres oficiales de la red de Concesionarios Volkswagen. De esta manera, Volkswagen Argentina cuenta con el costo de mantenimiento por kilómetro más económico del mercado.