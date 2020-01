Aunque pueda parecer algo gracioso, la ropa interior que cada uno usa puede decir mucho de su personalidad. Es la prenda más íntima y no todos la pueden ver por lo que puede decir muchas cosas sobre la persona acerca de su carácter e incluso su estado de ánimo.

1. Clásicos

Si este es el tipo de bombachas que más usas, se puede decir que eres una persona a la que sobre todo le encanta la comodidad. No te gusta complicarte la vida y siempre optas por las soluciones simples y prácticas. Quieres vivir en paz con todo el mundo y no te interesa perder el tiempo en cosas sin gran importancia, es decir, cosas superficiales. Eres realista y en vez de soñar sobre tus objetivos, tratas de lograrlos y alcanzar tus metas. Cuando usas este tipo de ropa interior, seguramente también en otras partes de tu vestuario optas por las soluciones clásicas, lo que siempre se ve bien y sabes que no vas a cometer ningún error.

2. De cintura alta

Es otro tipo de prenda que proporciona más comodidad. Son usadas sobre todo por las mujeres perfeccionistas a las que les gusta tener control sobre cada detalle de su vida. Las mujeres que las usan tienden a ser conservadoras y a veces muy severas en sus juicios. Los usan mucho las mujeres tipo perfeccionistas. Hace unos años, este tipo de calzones era muy a menudo usado por nuestras abuelas, ya que simbolizaba modestia y sencillez, sin llamar demasiado la atención.

3. Boyshorts

También llamados "boxer chica’’ o "boxer de mujer". Los suelen usar chicas con caderas anchas, para los que el confort es lo más importante. Es una excelente opción cuando eres una persona activa y te gusta hacer deporte. Las mujeres que los usan tienen un carácter dominante, pero al mismo tiempo son personas muy alegres y extrovertidas. Si es tu calzón favorito, seguramente eres una persona muy amistosa e incluso en tu relación de pareja más que el amor, prefieres la amistad y llevarte bien con tu media naranja. Te caracterizas por ser una persona valiente y no dejas que se te escape ninguna oportunidad para que puedas cumplir tus sueños.

4. De encaje

Este tipo de ropa interior no le gusta a cualquiera, ya que puede parecer muy atrevido. Sobre todo la usan mujeres seguras de sí mismas que se dan cuenta de su valor. Es considerado uno de los tipos más sensuales de los calzones. Te gusta que los demás te admiren y que estés en el centro de la atención. Las mujeres lo usan cuando quieren sentirse más atractivas y sensuales, aunque nadie más lo vea. A veces un detalle de este tipo puede cambiar mucho tu actitud, aunque no lo creas.

5. Tipo bikini

Igual que los clásicos o de cintura alta, son considerados unos de los más cómodos y son usados por las mujeres de todas las edades, desde las niñas hasta las abuelitas. Las que los usan son personas inteligentes y amorosas, que sobre todo quieren tranquilidad y paz en su vida. Les gusta hacer algún tipo de deporte y pasar el tiempo libre de una manera activa.

6. Tipo tanga

Uno de los tipos más sensuales cuando hablamos de ropa interior. Las mujeres que los usan son consideradas muy seguras de sí mismas y saben cómo realzar sus atributos. Les encanta coquetear y atraer las miradas. Sobre todo valoran su libertad y no les gusta la rutina, ni en su trabajo ni en la relación. Por lo general son personas dinámicas, con fuerte personalidad y muy ambiciosas que no paran hasta no alcancen sus objetivos.

8. Con liguero

Sin duda alguna, no es un tipo de ropa interior que se usa cada día aunque hay mujeres que lo podrían usar por toda su vida. Simboliza elegancia y sensualidad. Es un tipo de ropa bastante atrevido y no cualquiera se animaría a usarlo. Las mujeres que lo usan suelen ser exitosas y saben muy bien cómo cumplir sus sueños. Le encanta experimentar cosas nuevas y no tienen miedo a ningún desafío de la vida.



