El huevo es un alimento que se puede utilizar en miles de recetas, desde un bizcochuelo o un merengue, hasta un omelet o simplemente frito arriba de una milanesa, pero no sólo es eso sino también que nos brinda proteína y lípidos beneficiosos para nuestro organismo.

A pesar de todo esto, a la hora de romper la cáscara podemos encontrar con un desagradable huevo en mal estado que estropeará nuestra receta.

No importa si recién los compraste, si no están vencidos o si no tienen mal olor, es necesario anticiparte y corroborar que nuestro producto no está en mal estado. Por eso es importante conocer ciertos trucos para que descubras si los huevos que vas a utilizar para cocinar están bien.

Trucos para saber si el huevo esta en mal estado

Si al cascar el huevo huele mal, esa es la principal señal de que no está en buenos condiciones. Lo mejor es que lo deseches de inmediato.

Un truco para saber si los huevos caducados están buenos es meterlo en un vaso de agua. Si flota, quiere decir que está en mal estado, pero, si por el contrario se hunde, está fresco y se puede usar.

Una vez hayas echado los huevos frescos en un recipiente, muévelos realizando movimientos circulares. Si la yema no se mantiene en el centro, quiere decir que el huevo está malo. Además, si emite algún sonido significa también que el huevo no está bueno.

Saber si un huevo está malo a partir de la yema también se puede. Si ves que presenta manchas debes desecharlo, pues es debido a que está en proceso de descomposición.

Si la cáscara está rota o dañada al sacarlos del cartón o empaque es otro signo de que el huevo se encuentra en mal estado.