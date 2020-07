Las rutinas de maquillaje, los tutoriales de belleza y la influencia de las grandes marcas han generado un cambio en las costumbres tanto de hombres como mujeres que han decidido implementar mayores cuidados en su aspecto físico.

Es así como el equipo de análisis de Picodi.com decidió llevar a cabo un estudio entre 9.300 personas de 44 países para conocer las tendencias y los hábitos relacionados con productos de belleza tanto en Argentina como en el resto del mundo y los resultados son sorprendentes.

Según lo revelado por la encuesta, solo en Argentina las mujeres gastan en promedio anualmente 236 dólares en productos para la belleza. Pero eso no es todo: rompiendo cualquier tipo de estereotipo o pensamiento machista, los hombres argentinos también se unen a las nuevas tendencias con un gasto anual promedio de 113 dólares.

El estudio indica que, la mujer argentina normalmente tiene 7 pintalabios, 2 delineadores de labios, 3 rubores, 3 máscaras, 8 esmaltes de uñas y 7 sombras de ojos.

Otro dato interesante del estudio es que en la región, la sociedad argentina tiene la actitud más razonable al gastar dinero en cosméticos. En comparación, en países como Colombia, Chile y Perú, una gran cantidad de personas no piensan en ahorrar en los productos de belleza ($ 277, $ 316 y $ 327, respectivamente). Además, el país donde se gasta más dinero en marcas de cosméticos es en los Estados Unidos.

En comparación con otros países de la región, los productos favoritos a la hora de comprar son máscaras de pestañas (rimel), pintalabios, correctores, delineadores de ojos y bases. Eso significa que son más populares los looks sencillos, en tonalidades “nudes” y que logren cubrir algunas imperfecciones, más que otros productos populares en el resto de países como paletas de sombras, rubores y productos para las cejas.

En el aspecto ecológico de los productos de belleza se puede ver que tanto para argentinos como para argentinas son importantes y aunque muchas veces por cuestión económica son difíciles de costear, si encuentran esta gama de productos “eco-friendly” a un precio asequible optan por ellos.

La encuesta también reveló que – a diferencia de otros países de la región- las argentinas prefieren no maquillarse a diario, aunque tratan de aplicarse algún producto más seguido y en promedio, la mayoría de las encuestadas demoran entre 5 y 15 minutos maquillándose, resaltando nuevamente la preferencia por looks naturales y no tan cargados de productos como en otras culturas o sociedades.

Fuente: Rumbos