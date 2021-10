Un 'vestido ilusión' que ciñe visualmente la cintura ha dejado boquiabiertos a los usuarios de TikTok gracias a su tejido con un estampado que engaña a la vista. La prenda de la marca estadounidense Fashion Nova se volvió tendencia, luego de que una 'influencer' de moda, apodada 'Xojemian' en dicha red social, publicara la pasada semana un video que muestra sus efectos.

En el clip, que cuenta con unos 2,7 millones de visualizaciones y más de 308.000 'me gusta', se puede ver que, en cada lado del corpiño del vestido, con líneas verticales en marrón, negro y blanco, hay dos tiras que, cuando se atan juntas, hacen 'desaparecer' centímetros de la cintura, creando la ilusión óptica de una figura de reloj de arena.

"Parece que me han atado los órganos", bromeó la bloguera. "Parece que casi te has cortado por la mitad por un segundo", comentó un internauta, mientras otro agregó: "No estoy drogado, ni borracho y mi cerebro no puede comprender".

La 'tiktoker' neoyorquina Nana Castro también comprobó el efecto de la prenda, publicando otro video, que logró más de 944.000 visualizaciones. "Mi cintura parece completamente arrebatada", dijo este lunes a New York Post. "Cuando me puse -el vestido- y vi la forma en que acentuaba mis curvas, me sentí como la antigua yo", añadió la madre primeriza.

Ahora, el vestido está agotado en todas las tallas en la página web de Fashion Nova.

Fuente: RT