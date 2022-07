Llegan las vacaciones de invierno y durante dos semanas la rutina de los chicos, y de toda la familia, cambia completamente. Menos actividades diarias, más tiempo libre y mucha energía sin gastar, es el nuevo desafío que tienen que afrontar los padres, que además deben seguir con sus obligaciones.

A todo esto se suma buscar planes que no cuesten mucho dinero y encontrar propuestas lúdicas que no implique estar muchas horas frente a las pantallas, y los juegos clásicos suelen ser una buena alternativa. “Hay juegos y juguetes clásicos, que todos tenemos o hemos tenido en casa, incluso que se pueden pedir prestados a algún tío o abuelo. Es importante que los chicos, aunque los padres no tengan tiempo libre para compartir con ellos durante el día, les acerquen propuestas para estimular su creatividad", explica Cristina G. de Caffaro, Marketing Manager de Vulcanita, tradicional empresa del mundo juguetero que comercializa más de 50 licencias.

Y agrega: "El juego cumple un rol fundamental en la vida de los chicos, no solamente de los más pequeños sino también hasta que llegan a la pre-adolescencia”

Si bien en la actualidad los juguetes se modernizaron e incorporaron tecnología e interactividad, los juegos clásicos nunca pasan de moda, son económicos y una buena excusa para pasar un rato especial en familia y sin pantallas.

Ocho juegos tradicionales para toda la familia

*Rompecabezas: con distintos niveles de dificultad, el rompecabezas puede captar la atención de toda la familia.

*Bingo: si el objetivo es reunirse en familia y pasar tiempo de calidad, el bingo es un juego, competitivo, pero apto y amigable para todas las edades.

*Cubo Rubik: un clásico que no vence y que puede captar la atención de cualquier persona durante horas.

*Memotest: para ejercitar la memoria e incorporar conocimientos y saberes de manera lúdica.

*Juegos con naipes: infinidad de juegos para entretener a grandes y chicos. Pensar en estrategias, sumar números y asociar formas y colores son algunas de las herramientas que estos ofrecen.

*Monopoly o TEG: si de competencia se trata, estos juegos son los indicados. Ejercitar la cabeza es el primer paso, luego contar dinero, comprar casas, países o derribar enemigos.

*Dominó: juego para grandes, chicos y mentes despiertas. Para aprender, y reforzar números y colores.

Fiesta de disfraces: jugar con la imaginación e incluir a toda la familia, siendo cada uno un personaje en particular.