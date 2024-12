20 años de Cromañón: la mayor tragedia argentina y qué pasó con sus responsables Con 194 muertos, fue la tragedia no natural con mayor cantidad de fallecidos.

El 30 de diciembre se cumplen 20 años de la peor catástrofe no natural de la Argentina. El incendio del boliche República Cromañón, ubicado en Balvanera, ocurrido en el comienzo del recital de la banda Callejeros, dejó 194 muertos y 1.500 heridos. A continuación, se ponen a consideración 20 preguntas para recordar sucesos, protagonistas y juicios de un hecho que marcó a fuego.

¿Qué fue República Cromañón?

A principios de 2004, el empresario y productor musical Omar Chabán, que era dueño del mítico Cemento, comenzó la búsqueda de un lugar más grande, que pudiera superar a aquel emblemático espacio del barrio de Constitución, en la calle Estados Unidos al 1200.

La intensa búsqueda tuvo sus frutos: encontró el lugar en el corazón de Plaza Once, sobre la calle Bartolomé Mitre y Jean Jaures. Ahí abrió República Cromañón en abril de 2004, inaugurándolo, justamente, con Callejeros, la banda que se encontraba en pleno ascenso.

Cemento, por donde desfilaron bandas como Riff, La Renga, Los Piojos y Los Redondos, entre otros, seguía funcionando simultáneamente a Cromañón. De hecho, el 30 de diciembre de ese año, estaban actuando las banda Nuca y Sancamaleón. Cemento también bajó sus persianas esa trágica noche.

¿Cómo surgió Callejeros y por qué era tan importante el show de Cromañón?

Allá por 1992 un grupo de jóvenes del barrio de Villa Celina se juntaba con el objetivo de formar una banda de rock y poder expresarse con su propia música. Al principio se presentaban como Gatos Callejeros, pero hubo modificaciones en la formación. En 1996, la banda produce un nuevo cambio tanto en el sonido como en el nombre que los identificaba, y a partir de enero de 1997 se hacen llamar Callejeros.

En 1999, la banda tuvo presentaciones por todo Buenos Aires y empezó a tener reconocimiento y se concentró en poder lanzar su primer álbum de estudio, “Sed”. A finales del 2000, presentó sus demos al sello discográfico Pelo Music, que acordó su primer contrato.

Hasta 2004 fueron cuatro años intensos, a puro show y edición de álbumes. La madurez era proporcional al crecimiento de fans, logrando una masividad importante. En octubre de 2004 se conoció el disco “Rocanroles sin destino”, que fue presentado dos veces: en Córdoba, ante 10.000 personas, y en Excursionistas ante 15.000. Era una época dorada para el grupo, que montaba una escenografía distinta para cada uno de sus shows.

MIRA TAMBIÉN El incendio en el Parque Nacional Nahuel Huapi ya arrasó 1800 hectáreas

¿Qué pasó la noche del 30 de diciembre de 2004 en Cromañón?

Callejeros cerró el año con una serie de tres recitales consecutivos. Aquel jueves, a las 22.50, cuando sonaba el tema “Distinto”, empezó a producirse la tragedia. Una candela que lanza luces de colores a más de diez metros de distancia provocó que la media sombra que recubría el techo del lugar se prendiera fuego, lo cual algunos sobrevivientes describieron como “un gigantesco cuadrado prendido fuego que cayó del techo”.

Más tarde, durante las investigaciones, se supo que tras esa media sombra estaba el panel acústico, una gruesa capa de un material similar a la goma espuma, que sirve para aislar el sonido del lugar. Dicho material contenía una sustancia tóxica llamada ácido cianhídrico, que provocó la mayoría de las muertes por asfixia.

¿Por qué primero se habló de 193 muertos?

Una persona más murió por el incendio del local, pero casi seis meses después de ocurrida la tragedia, el 17 de junio de 2005. Era un empleado de la seguridad del lugar que había entrado siete veces a rescatar gente. Gerardo Rossi cumplía 36 años justo la noche de ese fatídico 30 de diciembre y como tenía que trabajar en la seguridad durante el recital de Callejeros en Cromañón le pidió a su hija que lo acompañase.

Cuando se desencadenó el incendio, y aprovechando que conocía el lugar como pocos, entró y salió varias veces para rescatar gente. Sin embargo, el haber inhalado tantas veces los gases tóxicos que se apoderaron del espacio, produjo que debiera ser internado en distintos hospitales hasta que finalmente falleció en el Muñiz. Su hija Natalia, por entonces de 18 años, logró sobrevivir.

¿Por qué murió tanta gente?

MIRA TAMBIÉN El Gobierno oficializó los nuevos valores para las jubilaciones a partir de enero 2025

Cromañón tenía capacidad para 1.031 personas, pero aquella noche su aforo se superó holgadamente, lo que fue otro de los factores que provocó que el incendio fuera la mayor tragedia no natural en Argentina: 194 muertos y más de 1.400 heridos. Se supo que habían vendido unos 3.500 tickets.

Al comenzar el incendio, el gerenciador Omar Chabán cortó el sonido y a los pocos segundos se cortó la luz, dejando a la gente que se encontraba adentro totalmente a oscuras. Una pequeña luz, que decía “salida”, señalaba la ubicación de un portón, pero el mismo estaba cerrado con un candado por el lado de afuera. Todos los que se dirigieron allí quedaron atrapados y apilados unos encima de otros. Muchos recibieron heridas graves a causa de los empujones que se dieron en la desesperación por intentar salir.

La goma espuma, como se dijo, provocó la mayoría de las muertes por asfixia. Y otro dato clave fue que de los 15 matafuegos que había en el boliche, sólo cuatro funcionaban.

¿Por qué estaba cerrada la salida de emergencia?

Uno de los datos clave aportados por los peritos señaló que si al local hubieran entrado las 1.031 personas que permitía la habilitación y todas las puertas hubieran estado abiertas, los asistentes hubieran podido escapar en 2,5 minutos. Pero había puertas que decían “salida” que estaban cerradas, como “la puerta de emergencia que se convirtió en una trampa mortal en medio del pánico y la desesperación de los presentes”, se remarcó.

DYN04, BUENOS AIRES, 13/08/09, LA JUSTICIA AUTORIZO A MEDIOS PERIODISTICOS, LA VISITA AL LOCAL “REPUBLICA DE CROMAGNON” EN B MITRE 3050, PARA REGISTRAR IMAGENES DEL LUGAR, A POCOS DIAS DE LA CULMINACION DEL JUICIO, POR EL INCENDIO QUE CAUSO 193 VICTIMAS, EN EL 30 DICIEMBRE DEL 2004. FOTO:DYN/RODOLFO PEZZONI.

Sobre las puertas en general, el trabajo destacó que “su apertura hacia adentro tornó la salida muy dificultosa”, y que las seis del hall “tenían pasadores y signos de haber sido forzadas. La puerta de emergencia estaba cerrada con candado, alambre y cerrojo”, señaló el peritaje y agregó que “nada hubiera pasado con las seis puertas abiertas”. Vale destacar que dos de las puertas que decían “salida” eran lindantes con un hotel que funcionaba pegado al boliche.

¿Se logró identificar quién disparó la bengala?

MIRA TAMBIÉN Anses analiza denunciar a CFK por el plus que cobraba de jubilación por radicar su domicilio en Santa Cruz

En 2008, Chabán declaró durante el juicio que uno de los fanáticos que había asistido al show de Callejeros, al que identificó como Julio Roberto Vittone, fue una de las personas que arrojó una de las candelas que incendiaron la media sombra que cubría el techo de la disco y que provocó que ardiera el cielo raso.

Ante esa acusación, Vittone ofreció una conferencia de prensa en la oficina de su abogado Hugo López Carribero: “Reconozco que tiré tres bengalas, pero no fui quien prendió fuego el boliche. Las personas que lo hicieron fallecieron, no están vivas”, había afirmado. “Sé que no debía haber arrojado esas candelas, pero estoy tranquilo porque no soy culpable de nada”. Después de ese nombre propio, no se halló a ningún responsable de arrojar pirotecnia.

¿A cuántos grados llegó la temperatura dentro del local?

El foco de incendio comenzó en una superficie de unos 20 a 30 centímetros, pero se expandió rápidamente debido a la presencia de la guata (lámina gruesa de algodón). ​El material del techo comenzó a quemarse y a liberar gases tóxicos y la temperatura alcanzó los 400 °C. La combustión terminó una vez que se había consumido todo el material. Al disminuir la temperatura, el humo tóxico descendió y fue aspirado por las personas que se encontraban en el lugar.

¿Cómo fue el operativo de socorro?

El local se encontraba habilitado para 1.031 personas para los shows de Callejeros de fines de 2004. Sin embargo, el recuento del público era bastante mayor a dicha cifra. ​En la causa judicial se aseguró que ingresaron al menos 4.500 personas, ya que se habían vendido las 3.500 entradas disponibles y se calculó la existencia de 1.000 personas que ingresaron sin ticket. La cantidad de heridos, que sufrieron daños físicos y psíquicos, se estimó en 1.432.

La asistencia a los heridos, la noche trágica. Foto Gustavo Castaing / ArchivoLa asistencia a los heridos, la noche trágica. Foto Gustavo Castaing / Archivo

Durante el operativo de socorro participaron 46 ambulancias, encargadas de trasladar a las víctimas hacia hospitales públicos (los principales fueron el Clínicas, el Fernández, el Ramos Mejía y el Instituto del Quemado) y 11 clínicas privadas. Las personas contratadas por los organizadores para brindar primeros auxilios no contaban con la preparación requerida, ya que no fueron contratados profesionales para disminuir los costos.

¿Cuánta gente se suicidó después de Cromañón?

En los años que siguieron al incendio, 17 sobrevivientes de Cromañón se quitaron la vida, una estadística trágica que deja al descubierto el abandono y la falta de apoyo a quienes, aunque lograron escapar de las llamas, no pudieron escapar del trauma. Esta cifra la brindó la sobreviviente Fabiana Puebla, integrante de la ONG Familias por la Vida.

MIRA TAMBIÉN Dejaron al bebé en la camioneta y se fueron a bailar: la Policía lo rescató y la madre apareció borracha

Cabe señalar que los 17 casos sucedieron en los primeros diez años tras el incendio y la última persona que se quitó la vida fue Martín Cisneros (en 2015), que formaba parte de la Coordinadora Memoria y Justicia por Cromañón, una agrupación que se diferencia de otras ya que luchan por mejorar la calidad de vida de familiares y sobrevivientes y no se involucran en la polémica de estar a favor o en contra del grupo Callejeros.

¿Quién fue el excéntrico productor Omar Chabán?

Empresario y productor excéntrico e innovador, Omar Chabán era visto como un vanguardista que le daba chances a nuevos valores de la música local. Fue un referente como difusor del rock nacional, pero su nombre cobró mayor popularidad tras la masacre de Cromañón, donde ejercía como gerenciador.

A menos de 24 horas de lo ocurrido, durante la tarde del 31 de diciembre y tras una orden de captura nacional e internacional, Chabán fue detenido. Un mes después, el 31 de enero de 2005, fue procesado con “prisión preventiva por múltiples homicidios simples con dolo eventual”. Fue liberado en mayo de ese año, pasando 166 días en libertad, hasta que volvió a prisión, donde estuvo dos años y ocho meses detenido. Consiguió la excarcelación a fines de 2007, a la espera del juicio.

En 2009 fue sentenciado a 20 años de prisión por “estrago doloso”, representando la pena más alta entre los 14 condenados por el hecho. En el penal de Marcos Paz, donde cumplía la pena, se le detectó un tipo de cáncer conocido como Linfoma de Hodgkin, lo que derivó en una corta prisión domiciliaria en su casa de Monserrat. Murió el 17 de noviembre de 2014.

¿Quién es Rafael Levy, el misterioso dueño de Cromañón?

Rafael Levy, hoy de 70 años y nacido en Catamarca, comenzó su carrera como empresario textil y más tarde se convirtió en inversor inmobiliario. En 1976 abrió su primer local en la calle Viamonte, en Once. Allí inició una serie de negocios que irían desde la empresa de indumentaria femenina Etam hasta el complejo donde funcionó el boliche República Cromañón y otros inmuebles sobre esa misma manzana.

Según la Inspección General de Justicia (IGJ), en 2005 se conoció que Levy era el hombre detrás de cinco sociedades off shore: National Uranums Corporation, Nueva Zarelux SA, la Compañía Argentina de Emprendimientos Comerciales (Caecsa), Financiera Rucas SA y Eficrown SA. Esas firmas se habían traspasado entre sí la titularidad de Cromañón en reiteradas ocasiones.

La Sala III de la Cámara de Casación condenó a Levy a cuatro años y medio de prisión por “incendio culposo” y por haber sido responsable de “haber provocado, con acciones u omisiones, la muerte de 194 personas y lesiones a por lo menos 1.400”. En diciembre de 2014 fue detenido. En 2019, ya en libertad, la Justicia le restituyó Cromañón y le devolvió las llaves a Levy, quien hizo pintar las paredes del boliche y según los familiares de las víctimas, se deshizo de las pertenencias que permanecían desde 2004.

¿Quiénes fueron los funcionarios implicados en la tragedia?

Tres ex integrantes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires fueron condenados por el delito de omisión de deberes de funcionario público en concurso ideal con incendio culposo seguido de muerte. La ex subsecretaria de Control Comunal, Fabiana Fiszbin, recibió una condena a cuatro años de prisión, lo mismo que el ex director general de Fiscalización y Control, Gustavo Torres. La ex directora general adjunta de esa misma dirección, Ana María Fernández, fue sentenciada a tres años y seis meses de prisión.

Además, el ex subcomisario Carlos Díaz fue condenado a ocho años de prisión e inhabilitación especial por los delitos de incendio culposo seguido de muerte y cohecho.

¿Qué sucedió con el ex jefe de Gobierno Aníbal Ibarra?

Aníbal Ibarra fue electo en dos ocasiones jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cargo que desempeñó desde el 7 de agosto de 2000 al 7 de marzo de 2006, cuando fue destituido mediante un juicio político después de estar suspendido desde noviembre de 2005. Se lo encontró responsable de mal desempeño, y este fallo marcó la caída política de uno de referentes de la por entonces izquierda progresista. En la jefatura de Gobierno asumió Jorge Telerman.

En agosto de 2006, la jueza María Angélica Crotto había sobreseído a Ibarra, porque consideró que no había suficientes elementos y pruebas para acusarlo de “homicidio culposo” e “incumplimiento de sus funciones públicas”. Y como respuesta, el ex jefe de Gobierno porteño indicó que fue “una injusticia” el juicio político en su contra.

En 2014, a diez años de la masacre, publicó una carta titulada “Mi verdad”, en la que expuso su mirada de lo que fue “el día más triste” de su gestión. “Cuando uno pregunta por qué ocurrió lo de Cromañón, algunos piensan que ‘por la corrupción de los funcionarios’. Sí, efectivamente hubo corrupción. Pero no de los funcionarios del Gobierno de la Ciudad. Todos los involucrados en la causa fueron condenados por pagar o recibir coimas”, argumentó. “Nunca se habló de esto porque la intención de algunos sectores políticos, con fuerte respaldo mediático, no era la búsqueda de la verdad, sino quedarse con un gobierno entrando por la ventana”, afirmó.

¿Cuándo se hizo el primer juicio por Cromañón?

El 19 de agosto de 2008 comenzó el juicio oral por Cromañón. Omar Chabán y su colaborador y mano derecha Raúl Villarreal fueron acusados de estrago doloso seguido de muerte y cohecho activo, al igual que los integrantes de Callejeros, el escenógrafo Daniel Cardell y el manager Diego Argañaraz.

Un año después, el 19 de agosto de 2009, por fallo unánime, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 24 condenó a Chabán a 20 años de prisión; a Argañaraz a 18; al subcomisario Carlos Díaz también a 18, por los delitos de incendio doloso calificado y cohecho pasivo; a Villarreal a un año de prisión en suspenso por considerarlo partícipe secundario; y a Fabiana Fiszbin y Ana María Fernández a dos años por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Los integrantes de Callejeros, el comisario Miguel Belay y el funcionario Gustavo Torres fueron absueltos.

¿Por qué los Callejeros fueron primero absueltos y después condenados?

En 2009, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 24 absolvió a los siete músicos de Callejeros. Sin embargo, en 2011, la Cámara de Casación de Buenos Aires revisó la sentencia y condenó a todos los miembros de la banda como partícipes necesarios del delito de “incendio culposo seguido de muerte en concurso real con cohecho activo”.

El 17 de octubre de 2011, Fontanet fue sentenciado a siete años de prisión y la Cámara de Casación que dictó el fallo ordenó el inmediato cumplimiento de la pena impuesta a todos los condenados.​ Inmediatamente después de la sentencia, el líder de la banda quedó internado en una clínica psiquiátrica, en Córdoba. En junio de 2013 se procedió a su traslado al penal de Ezeiza. El 2 de mayo de 2018, el Juzgado de Ejecución Penal le otorgó la libertad condicional, siendo el último de los músicos condenados que seguía en prisión.

Maximiliano Djerfy fue el primero en salir de prisión, en marzo de 2017, al obtener el beneficio de la domiciliaria. También Juan Alberto Carbone consiguió la prisión domiciliaria en la misma fecha, con salidas permitidas. Elio Delgado quedó en libertad condicional a mediados de junio de 2017, tras cumplir con la mitad de su condena. Y Christian Torrejón quedó en libertad condicional en julio de 2017.

¿Cuándo volvió a tocar Callejeros después de la tragedia de diciembre de 2004?

En julio de 2006, Callejeros volvió a los escenarios durante un recital del grupo cordobés “La 66”, que se realizó en un boliche bailable de la Costanera Norte de Córdoba. En aquella ocasión Fontanet se refirió a la “censura” que sufría la banda y agradeció la posibilidad de tocar.

El grupo de rock había intentado volver antes, en diferentes lugares, pero las autoridades optaron por no autorizarlos a actuar aduciendo razones de seguridad. El abogado José Iglesias, padre de una de las 194 víctimas de Cromañón, se mostró “indignado” por el show realizado por Callejeros en Córdoba. “Es una inmoralidad que toquen, estamos hartos de Callejeros”, dijo.

¿Por qué el ex baterista de Callejeros, Eduardo Vásquez, sigue preso?

Vásquez había sido condenado en 2012 a seis años de cárcel por “estrago culposo seguido de muerte y cohecho activo”, por Cromañón. Pero en febrero de 2010, fue acusado del femicidio de quien era su esposa, Wanda Taddei (29), que murió tras las serias quemaduras sufridas luego de una discusión con el músico.

En septiembre de 2013, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó los planteos de la defensa de Vázquez y, conforme lo postulado por los acusadores (fiscal y querella), condenó a Vásquez por el delito de homicidio agravado por el vínculo. Se probó que, en el marco de una discusión suscitada entre la pareja, el baterista intencionalmente derramó alcohol sobre el cuerpo de su esposa y después accionó su encendedor, generando así el fuego que causó a Taddei quemaduras que le provocaron la muerte luego de ser hospitalizada. Finalmente la Cámara de Casación le impuso la pena de prisión perpetua.

¿Cuál es la situación actual sobre la expropiación del boliche Cromañón?

La movilización de agrupaciones de familiares de fallecidos y sobrevivientes, que durante años se organizaron para obtener justicia y reparación, logró que en octubre de 2022 fuera aprobada casi por unanimidad la ley 27.695. La norma declaraba de utilidad pública y expropiables los inmuebles ubicados en Bartolomé Mitre 3038/78 y Jean Jaures 51, del barrio de Once, a metros de la Plaza Miserere, donde funcionaba el establecimiento.

Buenos Aires 27 de diciembre 2014 Festival por las victimas de cromañon en el santuario

foto Rolando Andrade Stracuzzi Ley 11723

A 20 años de la masacre, a pesar de que la norma fue reglamentada en diciembre de 2023, desde el Estado aún no se dieron los pasos necesarios para concretar la expropiación. Según el artículo 33 de la ley 21.499, que regula el régimen de expropiaciones, si no se promueve el juicio de expropiación en los dos años siguientes a la sanción de la ley que la establece, ésta caducaría.

A finales de noviembre, la Cámara de Diputados aprobó extender por cuatro años el plazo para expropiar Cromañón, con el fin de convertir el predio en un espacio de memoria histórica.

¿Qué pasó con la carrera de los músicos de Callejeros?

Pato Fontanet es hoy líder de Don Osvaldo, banda que formó en 2014, de la que forma parte también Christian Torrejón, ex bajista de Callejeros. Lleva lanzados tres discos. Después de un año agitado donde giró a nivel nacional, tocó en el Luna Park y en el Unico de La Plata presentado “Flor de ceibo”, su tercer álbum, y realizó giras internacionales por Chile, Paraguay, Uruguay y, recientemente, por España.

El Papa Francisco recibió a Patricio Santos Fontanet y Juano Falcone (nieto de Estela de Carlotto), músicos de Don Osvaldo.El Papa Francisco recibió a Patricio Santos Fontanet y Juano Falcone (nieto de Estela de Carlotto), músicos de Don Osvaldo.

A principios de diciembre, el Papa Francisco recibió a Patricio Fontanet en una audiencia privada de más de una hora en la residencia Santa Marta, del Vaticano. Del encuentro participaron, además, Luis Lamas (también sobreviviente de Cromañón) y el percusionista Juano Falcone, miembros de la banda Don Osvaldo, que se encontraba de gira por España.

También en 2014 nació Nuestra Raza, el conjunto que se formó por iniciativa del guitarrista Elio Delgado, que convocó al saxofonista Juan Carbone y al guitarrista Maximiliano Djerfy para el nuevo proyecto musical. Los tres artistas encararon de lleno “el proyecto musical que significaba mucho para esa masa de gente que quería volver a escuchar el repertorio de Callejeros”, señalaron sus productores.

En 2018 comenzaron la producción de “Voces”, su primer material discográfico y en agosto de 2021 lo lanzaron a la venta, y fue presentado en el Estadio Obras Sanitarias.

AS