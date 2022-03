El recorrido de hoy brindará una extensión de emociones que vinculó a cada uno de una manera distinta con lo que trataremos. Daremos un paseo por la historia de nuestro país, especialmente enfocándonos en el carácter emocional de esa historia. Así analizaremos los dulces o galletas que siguen en vigencia desde hace muchos años atrás. Descubriremos su origen, su recorrido y explicaremos así, el por qué de su validez y actualidad renovada.

Cuando pensamos en golosinas míticas, enfocarán al público de distintas maneras dependiendo de la cualidad que representa la edad. A algunos les tocarán algunas fibras emocionales, recordando sus infancias, como presentes que realizaban padres, tíos o abuelos, cuando uno se portaba bien. A otros, los más jóvenes, les brindará una posibilidad de descubrimiento y sorpresa que muy pocos lugares sabrán atravesar de la misma forma.

Estos postrecitos, ya legendarios, que nombraremos hoy, son clásicos no solo por su sabor o concepto envuelto, sino también por la capacidad de lucha con la que contaron sus creadores, desarrolladores, dueños, para que sobrevivan aún en el mercado de hoy, y se puedan conseguir en cualquier kiosko del país.

- Capitán del Espacio:

No podemos comenzar de otra manera. La mística que cubre este alfajor supera la imaginación de sus creadores, cuando fue desarrollado por primera vez en Quilmes, hace 60 años atrás. Su sabor es tan único y particular, que ningún otro alfajor supo imitar. En una industria actual, donde lo gourmet se apodera de los alfajores, el capitán sigue trayendo una bocanada de aire fresco a toda esa potencia. Mira si va a desaparecer Capitán del Espacio, si en Argentina se consumen más de 11 millones de alfajores por día. Mira si va a desaparecer Capitán del Espacio, si sobrevivió a la nueva Ley de Etiquetado que prohibió la inclusión del famoso astronauta en la envoltura de su paquete. La empresa indica que se modernizará y no solo cambiará su diseño y estética, sino que tratará de fabricar un alfajor más sano. Tatuajes o clubes de fan ha generado este postre. Queda claro que su pasión tiene muchas historias y años más para contar.

Precio: $2388,72 - Caja x 24 Unidades - Fuente: Golosinas del Sur

- Bananita Dolca:

El particular gusto a bananita dolca trascendió espacios y kioskos. Ahora podemos encontrarlo en sabores de helados de heladerías gourmet de Palermo, por ejemplo. También tuvo que cambiar su envoltorio por la ley de etiquetados, quitando a la bananita del paquete. Detalle que no afecta las ventas del dulce en la actualidad.

Precio Actual: $68 versión 30 gramos. Fuente: Carrefour Promociones

- Tita- Rhodesia:

Como último ejemplo, imposible dejar afuera del Top 5, a esta mágica dupla. Creados ambos por Edelmiro Rhodesia, y distribuidos actualmente por Terrabusi, este conglomerado de la cultura kioskera argentina supo englobar el mismo sabor en dos diferentes conceptos, uniendo por siempre a estas dos galletitas con el corazón popular del país.

Sabemos que dejamos a muchos afuera y por respeto merecían ser nombrados: Sugus, Pastillas Dorin´s, Mielcitas, Gallinitas, Pastillas DRF, etcétera, pero este homenaje justifica no solo la vigencia que queríamos abordar, sino la pasión que genera la historia y el poder de la memoria.

Precio Tita: $55 - Fuente: Supermercados Dia

- Caramelos Media Hora:

Hablando de vigencia, la grieta que generan estos caramelos fue tendencia en Twitter durante la pandemia. Es que el sabor a regaliz divide las aguas constantemente. Muchos los recordarán como un ícono cayendo de una piñata, y la batalla por atraparlos. Es la golosina más antigua del país y parece que todavía tiene mucho por dar.

Precio Actual: $899 ,paquete de 200 unidades. Fuente: DinoOnline

- Bocadito Holanda:

El secreto y particularidad del sabor del bocadillo, justifica la vida útil que le queda a la empresa. Es que la mezcolanza de leche, dulce de leche, caramelo y chocolate, logra un impacto único en la boca que trasciende épocas.

Precio: $1061 - caja x 50 Unidades - Fuente: Arcor en Casa