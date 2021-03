El ex ministro de Salud de la Nación Ginés González García fue protagonista de un escrache mientras iba a cenar a un restaurante del barrio porteño de San Telmo. Al verlo entrar, los clientes comenzaron a insultarlo por el escándalo del Vacunatorio VIP y el ex funcionario se vio obligado a retirarse rápidamente del lugar.

"Roba vacunas", "corrupto" y "caradura" son algunos de los improperios que los comensales gritaron al ex ministro al entrar al restaurante "Iñaki", según puede verse en el video que uno de los presentes viralizó en redes sociales.

Al darse cuenta del revuelo, González García se retiró de lugar. En ese momento, un hombre ofuscado se levantó de su mesa e intentó increpar al ex funcionario, mientras gritaba: "Maleducado andá a tu casa. Andá a vacunar a la gente grande".

En las imágenes también puede observarse cómo interceden los mozos ante el hombre para evitar que el enojo con el ex ministro no pasara a mayores.

�� Ginés González García fue escrachado e insultado en el restaurante "Iñaki" ubicado en el barrio de San Telmo.



⚠️ Al grito de "roba vacunas" por parte de los comensales, Ginés se tuvo que parar y retirar del lugar. Los mozos intervinieron para evitar una pelea.#Rosario3 pic.twitter.com/swqSjJeRik — Rosario3.com (@Rosariotres) March 14, 2021

La renuncia de Gonález García fue aceptada el pasado 20 de febrero tras una polémica generada cuando el periodista Horacio Verbitsky admitió públicamente que se le aplicó una vacuna contra el coronavirus en dependencias de esa cartera.

Dos días después, el fiscal federal Eduardo Taiano imputó al ex ministro de Salud y a su ex jefe de gabinete Lisandro Emilio Bonelli en la causa en la que se investigará si se cometieron irregularidades con el suministro de la vacuna a personas que supuestamente no cumplían con los criterios de prioridad epidemiológicos.