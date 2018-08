Gran operativo de seguridad

La segunda visita del presidente Mauricio Macri a Vaca Muerta está rodeada de protestas y expectativas, en un contexto nacional difícil con malos números para la economía. Por un lado estarán los integrantes del gremio estatal ATE, quienes se apostaron en el ingreso al aeropuerto Presidente Perón, donde espera el arribo del mandatario alrededor de las 10, para que luego suba a un helicóptero que lo llevará a Fortín de Piedra, en cercanías de Añelo.

Con el secretario general de ATE en una reunión en Jujuy, la manifestación quedó a cargo de su segundo al mando, Jorge Marillán, quien explicó que no esperan acercarse más por las medidas de seguridad, cuestión que criticó afirmando que desde el gobierno de Omar Gutiérrez quieren “hacerle creer al pueblo que el presidente visita Neuquén cuando no recorre las calles”.

Marillán resaltó el valor de la protesta como una forma de repudiar las “políticas de ajuste y endeudamiento” con la Universidad Nacional del Comahue paralizada, los trabajadores de la Planta Industrial de Agua Pesada sin garantía de su continuidad laboral y despidos en el sector privado.

Quienes sí esperan mantener un encuentro con algunos de los integrantes de la mesa que se sentará a hablar de Vaca Muerta son los integrantes de la comunidad mapuche Painemil. Desde ayer se encuentran protestando en el yacimiento Loma La Lata, lindero a Loma Campana, donde finalizará la visita presidencial. Aunque se esperaba que bloqueen el ingreso de los trabajadores, en el turno de esta mañana no hubo inconvenientes.

Sin embargo el clima puede cambiar. La lonco Elba Painemil adelantó que si no los reciben las autoridades de YPF, a las que le reclaman el cumplimiento de compromisos, tomarán la gerencia. “Si no bajan a hablar después de que se vaya Macri vamos a sacar a la gente de las oficinas, total no perdemos nada porque ya nos quitaron la vida, nos quitaron todo”, aseguró la mujer.

Fuente: rionegro.com.ar